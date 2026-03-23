quests són els tres rasgos de personalidad de las personas con ansiedad según Ángela Fernández

La ansiedad no aparece de la nada ni es un castigo divino. A menudo, es el resultado de una maquinaria mental que funciona a mil revoluciones. La psicóloga Ángela Fernández ha puesto el foco en algo que muchas sospechábamos: hay un patrón de personalidad que nos hace más vulnerables a este «ruido» interno.

Vivir con ansiedad es como tener una alarma de humo demasiado sensible que se activa incluso cuando solo estás haciendo unas tostadas. Pero, ¿por qué algunas personas viven tan alerta mientras otras parecen inmunes al caos? La respuesta no está en lo que te pasa, sino en cómo está configurado tu sistema operativo mental.

Entender estos rasgos no sirve para ponernos una etiqueta y quedarnos de brazos cruzados. Al contrario, la ingeniería del autoconocimiento es la única vía para dejar de luchar contra nuestra propia sombra y comenzar a gestionar la energía de manera inteligente.

El perfeccionismo paralizante: El peso del «debería»

El primer rasgo que destaca la psicóloga es un perfeccionismo exigente. Las personas con ansiedad suelen tener unos estándares tan altos que son prácticamente imposibles de alcanzar. No se permiten el error porque lo viven como un fracaso personal catastrófico.

Esta necesidad de control absoluto sobre cada detalle genera una tensión constante. Vivir bajo el yugo del «debería ser perfecta» es agotador y es el caldo de cultivo ideal para la preocupación crónica. El cerebro nunca descansa porque siempre hay algo que se podría haber hecho mejor.

Ángela Fernández insiste en que detrás de esta exigencia hay un miedo profundo al juicio externo. Validarnos solo a través de nuestros logros es una trampa emocional que nos mantiene en un estado de ansiedad permanente, esperando siempre la siguiente evaluación.

La solución pasa por abrazar la imperfección como una forma de libertad. Cuando entiendes que el mundo no se acaba por un error, la presión en el pecho comienza a desaparecer de manera casi mágica.

La alta responsabilidad: Cargar con el mundo a cuestas

El segundo rasgo es un sentido de la responsabilidad hipertrofiado. Si te sientes culpable por cosas que ni siquiera dependen de ti, sabes perfectamente de qué hablamos. Las personas ansiosas suelen ser las que resuelven los problemas de todos, las que nunca dicen «no» y las que se sienten responsables de la armonía de su entorno.

Esta carga mental es una mochila llena de piedras que nos impide caminar con ligereza. La hipervigilancia (estar pendiente de las necesidades de los demás antes que de las propias) nos deja sin reservas para gestionar nuestro propio bienestar.

Aprender a delegar y, sobre todo, a poner límites es vital. No eres la salvadora de nadie y cargar con culpas ajenas solo sirve para hundir tu salud mental. La responsabilidad debe tener un tamaño justo; si te desborda, ya no es virtud, es un obstáculo.

Recuerda que decir «no» a un compromiso externo es, muchas veces, decir «sí» a tu paz mental. Y esa es la prioridad que debería mandar en tu agenda cada día.

La intolerancia a la incertidumbre: El pánico al «¿y si…?»

Finalmente, Ángela Fernández señala la dificultad para gestionar lo que no sabemos. El cerebro ansioso detesta los espacios vacíos e intenta llenarlos con los peores escenarios posibles. El famoso «¿y si pasa esto?» es el mantra que nos mantiene atrapados en un futuro que aún no existe.

Necesitamos certeza para sentirnos seguras, pero la vida es, por definición, incierta. Intentar controlar el futuro es como querer poner puertas al campo: un gasto de energía inútil que solo genera más frustración y miedo.

Trabajar la flexibilidad mental y la confianza en nuestra capacidad para resolver problemas a medida que aparezcan es el truco definitivo. No necesitas tener todas las respuestas hoy; solo necesitas saber que podrás gestionar las preguntas cuando lleguen.

La validación final llega cuando aceptas que la incertidumbre no es un peligro, sino una parte de la aventura de vivir. Cuando dejas de querer predecir el mañana, el hoy se vuelve mucho más luminoso y ligero.

¿Te has reconocido en estos rasgos o crees que tu ansiedad tiene una raíz diferente?

Creemos que conocerse es empezar a curarse. ¿Te animas a soltar un poco de control este fin de semana y ver qué pasa?