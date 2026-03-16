Penélope Cruz revela la seva rutina d’exercici per mantenir-se en forma als 51 anys

Segur que t’ha passat: et mates a fer esquatllades, puges milers d’escales i, tot i així, el mirall no et torna el resultat que esperaves. El problema no és la teva genètica, és que estàs cometent l’error més comú de tot el gimnàs (i les teves monitores no sempre t’ho diuen).
No es tracta de fer més, sinó de fer-ho millor. El secret per aconseguir uns glutis d’acer i ben posicionats no resideix en la quantitat de repeticions, sinó en la connexió ment-múscul i en l’angle d’atac de cada moviment.
El “cul de gimnàs” que veus a les xarxes socials no s’aconsegueix per art de màgia. Hi ha una arquitectura de l’entrenament que la majoria de mortals ignora i que marca la diferència entre un gluti flàccid i un de realment esculpit.
A Telva han desmuntat els mites que ens persegueixen des dels anys 90. Si penses que amb caminar n’hi ha prou per tenir uns glutis ferms, estàs perdent el temps i l’energia de forma estrepitosa.
La “píndola” de la força
L’error fatal és la falta de càrrega. Perquè el gluti creixi i s’elevi, necessita estímuls de força reals. Fer 100 esquatllades sense pes només t’ajudarà a cremar calories, però no canviarà la forma del teu darrere de manera permanent.
L’exercici rei que totes hauríem d’estar fent és l’Hip Thrust (empenta de maluc). És el moviment que activa el gluti major en el seu punt màxim sense carregar en excés l’esquena o els quàdriceps (nosaltres ja l’hem incorporat i el canvi és al·lucinant).
Quan utilitzes pes, obligues les fibres musculars a trencar-se i reconstruir-se de forma més densa. Aquesta és l’única via real per combatre la caiguda per gravetat que ens preocupa a partir dels 30 anys.
No tinguis por a les peses. Moltes dones creuen que es tornaran “massa grans”, però és una mentida absoluta. El que aconseguiràs és una corba definida i una pell molt més tersa gràcies a l’eliminació de la cel·lulitis per compressió muscular.
El truc de la “connexió ment-múscul”
Has sentit mai que quan fas un exercici et fan mal les cames però no notes res als glutis? Això és perquè tens el gluti adormit (sí, és un diagnòstic real dels fisioterapeutes moderns).
Passem massa hores assegudes i el nostre cervell “oblida” com activar aquest múscul. Abans de començar la teva rutina, necessites fer 5 minuts d’activació específica amb bandes elàstiques per despertar-lo.
Si no sents la cremor exactament on vols el benefici, estàs treballant amb altres músculs compensatoris. És un esforç buit que només et portarà a la frustració i, en el pitjor dels casos, a una lesió lumbar.
Concentra’t en prémer el múscul en cada repetició. Aquest petit gest mental multiplica l’eficàcia de l’exercici per deu. És la diferència entre moure pes i entrenar de veritat.
La dieta de la fermesa
De res serveix l’esforç al gimnàs si després no dones el material de construcció necessari al teu cos. El gluti és el múscul més gran del cos i té una fam voraç de proteïna i greixos saludables.
Si estàs en una dieta restrictiva de “només amanida”, el teu cos agafarà l’energia del propi múscul. El resultat? Et veuràs més prima però amb menys to vital (el temut efecte de pell buida).
Inclou ous, gall dindi, llegums o tofu en cada àpat. Aquest suport nutricional és el que farà que la teva rutina de força es tradueixi en uns resultats visuals que et deixaran bocabadada en només quatre setmanes.
L’aigua també és clau. Un múscul deshidratat sembla més petit i menys definit. Beure prou aigua ajuda a mantenir la fascia muscular elàstica i fa que el múscul llueixi molt més sota la pell.
Per què has de començar avui?
No és només una qüestió d’estètica per lluir els texans nous. Uns glutis forts són el motor del teu cos. Protegeixen els teus genolls, la teva esquena i milloren la teva postura de forma instantània.
La tendència actual de “wellness” s’allunya de la primesa extrema i busca la potència física. Sentir-te forta és l’augment de dopamina més gran que pots regalar-te al matí (nosaltres sortim del gimnàs amb una energia imparable).
A més, el metabolisme s’accelera. Com més múscul tens, més calories cremes fins i tot quan estàs asseguda al sofà mirant la teva sèrie preferida. És una inversió de futur per al teu metabolisme.
És una decisió intel·ligent que et farà sentir més segura i capaç. Al final, la millor versió de tu mateixa es construeix amb suor i constància, no amb cremes miraculoses que només buiden la teva butxaca.
Vas a seguir fent les mateixes esquatllades de sempre o aplicaràs avui el secret de les expertes per transformar el teu cos?