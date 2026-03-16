Penélope Cruz revela su rutina de ejercicio para mantenerse en forma a los 51 años

Seguro que te ha pasado: te esfuerzas haciendo sentadillas, subes miles de escaleras y, aun así, el espejo no te devuelve el resultado que esperabas. El problema no es tu genética, es que estás cometiendo el error más común de todo el gimnasio (y tus monitoras no siempre te lo dicen).

No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. El secreto para conseguir unos glúteos de acero y bien posicionados no reside en la cantidad de repeticiones, sino en la conexión mente-músculo y en el ángulo de ataque de cada movimiento.

El «culo de gimnasio» que ves en las redes sociales no se consigue por arte de magia. Hay una arquitectura del entrenamiento que la mayoría de mortales ignora y que marca la diferencia entre un glúteo flácido y uno realmente esculpido.

En Telva han desmontado los mitos que nos persiguen desde los años 90. Si piensas que con caminar es suficiente para tener unos glúteos firmes, estás perdiendo el tiempo y la energía de forma estrepitosa.

La «píldora» de la fuerza

El error fatal es la falta de carga. Para que el glúteo crezca y se eleve, necesita estímulos de fuerza reales. Hacer 100 sentadillas sin peso solo te ayudará a quemar calorías, pero no cambiará la forma de tu trasero de manera permanente.

El ejercicio rey que todas deberíamos estar haciendo es el Hip Thrust (empuje de cadera). Es el movimiento que activa el glúteo mayor en su punto máximo sin cargar en exceso la espalda o los cuádriceps (nosotras ya lo hemos incorporado y el cambio es alucinante).

Cuando utilizas peso, obligas a las fibras musculares a romperse y reconstruirse de forma más densa. Esta es la única vía real para combatir la caída por gravedad que nos preocupa a partir de los 30 años.

No temas a las pesas. Muchas mujeres creen que se volverán «demasiado grandes», pero es una mentira absoluta. Lo que conseguirás es una curva definida y una piel mucho más tersa gracias a la eliminación de la celulitis por compresión muscular.

El truco de la «conexión mente-músculo»

¿Has sentido alguna vez que cuando haces un ejercicio te duelen las piernas pero no notas nada en los glúteos? Eso es porque tienes el glúteo dormido (sí, es un diagnóstico real de los fisioterapeutas modernos).

Pasamos demasiadas horas sentadas y nuestro cerebro «olvida» cómo activar este músculo. Antes de comenzar tu rutina, necesitas hacer 5 minutos de activación específica con bandas elásticas para despertarlo.

Si no sientes el ardor exactamente donde quieres el beneficio, estás trabajando con otros músculos compensatorios. Es un esfuerzo vacío que solo te llevará a la frustración y, en el peor de los casos, a una lesión lumbar.

Concéntrate en apretar el músculo en cada repetición. Este pequeño gesto mental multiplica la eficacia del ejercicio por diez. Es la diferencia entre mover peso y entrenar de verdad.

La dieta de la firmeza

De nada sirve el esfuerzo en el gimnasio si después no das el material de construcción necesario a tu cuerpo. El glúteo es el músculo más grande del cuerpo y tiene una hambre voraz de proteína y grasas saludables.

Si estás en una dieta restrictiva de «solo ensalada», tu cuerpo tomará la energía del propio músculo. ¿El resultado? Te verás más delgada pero con menos tono vital (el temido efecto de piel vacía).

Incluye huevos, pavo, legumbres o tofu en cada comida. Este soporte nutricional es lo que hará que tu rutina de fuerza se traduzca en unos resultados visuales que te dejarán boquiabierta en solo cuatro semanas.

El agua también es clave. Un músculo deshidratado parece más pequeño y menos definido. Beber suficiente agua ayuda a mantener la fascia muscular elástica y hace que el músculo luzca mucho más bajo la piel.

¿Por qué debes empezar hoy?

No es solo una cuestión de estética para lucir los nuevos vaqueros. Unos glúteos fuertes son el motor de tu cuerpo. Protegen tus rodillas, tu espalda y mejoran tu postura de forma instantánea.

La tendencia actual de «wellness» se aleja de la delgadez extrema y busca la potencia física. Sentirte fuerte es el aumento de dopamina más grande que puedes regalarte por la mañana (nosotras salimos del gimnasio con una energía imparable).

Además, el metabolismo se acelera. Cuanto más músculo tienes, más calorías quemas incluso cuando estás sentada en el sofá viendo tu serie favorita. Es una inversión de futuro para tu metabolismo.

Es una decisión inteligente que te hará sentir más segura y capaz. Al final, la mejor versión de ti misma se construye con sudor y constancia, no con cremas milagrosas que solo vacían tu bolsillo.

¿Vas a seguir haciendo las mismas sentadillas de siempre o aplicarás hoy el secreto de las expertas para transformar tu cuerpo?