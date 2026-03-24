Ni trotar ni caminar ràpid: per què els entrenadors recomanen ara el «passeig d’avi»

Ho hem tingut davant dels nassos tota la vida i ho hem menyspreat per ser “massa fàcil”. Però els gurús de l’entrenament funcional el 2026 ho tenen clar: caminar amb estratègia és la forma més eficient de perdre pes sense disparar el cortisol.
Segur que has vist els veterans del barri caminar amb pas ferm cada matí. El que ells fan per instint, la ciència l’anomena ara LISS (Low Intensity Steady State). (I sí, nosaltres també ens sentim un poc culpables per haver pagat quotes de gimnàs que no fem servir).
No es tracta de fer un passeig distret mirant aparadors. El secret per fulminar fins a 600 calories en una sessió de 40 minuts rau en tres variables que els entrenadors acaben de filtrar a l’opinió pública.
La zona de crema de greix: El punt dolç
La clau no és la velocitat, sinó la freqüència cardíaca. Perquè el teu cos decideixi fer servir el greix acumulat com a combustible en lloc del glucogen, necessites mantenir-te en l’anomenada “Zona 2”.
Com saber si hi ets sense un rellotge intel·ligent? Molt senzill: és aquell ritme en què notes que la teva respiració s’accelera però encara podries mantenir una conversa sense afogar-te. Si vas tan ràpid que no pots parlar, has sortit de la zona de crema de greix i has entrat en la zona de crema de sucre.
Mantenir aquest esforç constant durant 40 minuts envia un senyal a les teves mitocòndries perquè es tornin expertes a processar lípids. És, literalment, reprogramar el teu motor intern perquè sigui més eficient.
Dada fonamental: Caminar a aquest ritme genera un impacte articular nul, cosa que el converteix en l’exercici definitiu per a qui busca resultats duradors sense risc de lesions a l’esquena o als genolls.
El factor “pendent”: El multiplicador d’esforç
Si vols passar de cremar 200 calories a 600 en el mateix temps, necessites buscar el desnivell. No cal pujar l’Everest; una inclinació de només el 5% o el 7% duplica la despesa calòrica de forma immediata.
En caminar en pujada, actives de forma massiva els glutis i els isquiotibials, els músculs més grans del cos. Com més múscul impliquis en el moviment, més energia consumes per cada passa que fas.
Els entrenadors recomanen el mètode d’intervals naturals: busca una ruta que combini plans amb petites pujades. Aquest canvi d’intensitat obliga el metabolisme a mantenir-se alerta i evita que el cos s’acostumi a l’esforç.
Consell de tècnica: En pujar, inclina lleugerament el tronc cap endavant i empeny amb tota la planta del peu, no només amb les puntes. Notaràs la diferència a les teves cames des de la primera setmana.
El “NEAT” i per què el matí és la teva aliada
Existeix un component psicològic brutal en el passeig matinal. Exposar-te a la llum solar només despertar-te regula els teus ritmes circadiaris, cosa que es tradueix en un millor descans nocturn i una menor ansietat pel dolç durant el dia.
A més, caminar en dejú (sempre que et sentis bé) pot potenciar l’oxidació de greixos, tot i que els experts insisteixen que el més important és la constància, no l’horari exacte.
El que realment marca la diferència al final del mes és l’augment del NEAT (despesa energètica no provinent de l’exercici). Una vegada que agafes l’hàbit del passeig de 40 minuts, el teu cos tendeix a moure’s més la resta del dia de forma inconscient.
Advertència: No arruïnis el passeig amb calçat inadequat. Unes vambes amb bona amortiment són l’única inversió real que necessites. Els teus peus són el teu vehicle i mereixen el millor manteniment.
Adeu a l’estrès i al cortisol
A diferència del running intens o el CrossFit, que poden elevar els nivells de cortisol (l’hormona de l’estrès que afavoreix l’acumulació de greix abdominal), el passeig de l’avi redueix l’estrès de forma dràstica.
Caminar a l’aire lliure redueix la rumiació mental i ens desconnecta de les pantalles. És un exercici per al cos, però sobretot per a la ment. En aquest 2026 tan frenètic, 40 minuts de silenci i moviment són el veritable luxe.
Al final, aprimar no ha de ser cap tortura. A vegades, la solució més efectiva és la més senzilla, la que sempre ha estat allà, esperant que ens poséssim les vambes i sortíssim al carrer.
Vols seguir patint a la cinta de córrer o començaràs demà mateix la teva ruta dels 40 minuts per veure com canvia el teu cos?