Ni trotar ni caminar rápido: los entrenadores recomiendan el paseo suave

Lo hemos tenido delante de las narices toda la vida y lo hemos menospreciado por ser «demasiado fácil». Pero los gurús del entrenamiento funcional en 2026 lo tienen claro: caminar con estrategia es la forma más eficiente de perder peso sin disparar el cortisol.

Seguro que has visto a los veteranos del barrio caminar con paso firme cada mañana. Lo que ellos hacen por instinto, la ciencia lo llama ahora LISS (Low Intensity Steady State). (Y sí, nosotros también nos sentimos un poco culpables por haber pagado cuotas de gimnasio que no usamos).

No se trata de dar un paseo distraído mirando escaparates. El secreto para fulminar hasta 600 calorías en una sesión de 40 minutos radica en tres variables que los entrenadores acaban de filtrar a la opinión pública.

La zona de quema de grasa: El punto dulce

La clave no es la velocidad, sino la frecuencia cardíaca. Para que tu cuerpo decida usar la grasa acumulada como combustible en lugar del glucógeno, necesitas mantenerte en la llamada «Zona 2».

¿Cómo saber si estás ahí sin un reloj inteligente? Muy sencillo: es ese ritmo en el que notas que tu respiración se acelera pero aún podrías mantener una conversación sin ahogarte. Si vas tan rápido que no puedes hablar, has salido de la zona de quema de grasa y has entrado en la zona de quema de azúcar.

Mantener este esfuerzo constante durante 40 minutos envía una señal a tus mitocondrias para que se vuelvan expertas en procesar lípidos. Es, literalmente, reprogramar tu motor interno para que sea más eficiente.

Dato fundamental: Caminar a este ritmo genera un impacto articular nulo, lo que lo convierte en el ejercicio definitivo para quien busca resultados duraderos sin riesgo de lesiones en la espalda o las rodillas.

El factor «inclinación»: El multiplicador de esfuerzo

Si quieres pasar de quemar 200 calorías a 600 en el mismo tiempo, necesitas buscar el desnivel. No hace falta subir el Everest; una inclinación de solo el 5% o el 7% duplica el gasto calórico de forma inmediata.

Al caminar en subida, activas de forma masiva los glúteos y los isquiotibiales, los músculos más grandes del cuerpo. Cuanto más músculo impliques en el movimiento, más energía consumes por cada paso que das.

Los entrenadores recomiendan el método de intervalos naturales: busca una ruta que combine planos con pequeñas subidas. Este cambio de intensidad obliga al metabolismo a mantenerse alerta y evita que el cuerpo se acostumbre al esfuerzo.

Consejo de técnica: Al subir, inclina ligeramente el tronco hacia adelante y empuja con toda la planta del pie, no solo con las puntas. Notarás la diferencia en tus piernas desde la primera semana.

El «NEAT» y por qué la mañana es tu aliada

Existe un componente psicológico brutal en el paseo matinal. Exponerte a la luz solar nada más despertar regula tus ritmos circadianos, lo que se traduce en un mejor descanso nocturno y una menor ansiedad por el dulce durante el día.

Además, caminar en ayunas (siempre que te sientas bien) puede potenciar la oxidación de grasas, aunque los expertos insisten en que lo más importante es la constancia, no el horario exacto.

Lo que realmente marca la diferencia al final del mes es el aumento del NEAT (gasto energético no proveniente del ejercicio). Una vez que tomas el hábito del paseo de 40 minutos, tu cuerpo tiende a moverse más el resto del día de forma inconsciente.

Advertencia: No arruines el paseo con calzado inadecuado. Unas zapatillas con buena amortiguación son la única inversión real que necesitas. Tus pies son tu vehículo y merecen el mejor mantenimiento.

Adiós al estrés y al cortisol

A diferencia del running intenso o el CrossFit, que pueden elevar los niveles de cortisol (la hormona del estrés que favorece la acumulación de grasa abdominal), el paseo del abuelo reduce el estrés de forma drástica.

Caminar al aire libre reduce la rumiación mental y nos desconecta de las pantallas. Es un ejercicio para el cuerpo, pero sobre todo para la mente. En este 2026 tan frenético, 40 minutos de silencio y movimiento son el verdadero lujo.

Al final, adelgazar no tiene que ser una tortura. A veces, la solución más efectiva es la más sencilla, la que siempre ha estado ahí, esperando que nos pusiéramos las zapatillas y saliéramos a la calle.

¿Quieres seguir sufriendo en la cinta de correr o empezarás mañana mismo tu ruta de 40 minutos para ver cómo cambia tu cuerpo?