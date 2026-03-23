Nereo Guzmán desmunta el mite que eliminar el sucre atura el càncer

En el moment en què algú rep un diagnòstic de càncer, la por es converteix en el motor de totes les seves decisions. És aquí on proliferen els consells pseudocientífics, i el més perillós de tots és el que afirma que el sucre “alimenta” el càncer.
L’oncòleg Nereo Guzmán ha decidit alçar la veu per frenar una tendència que està fent més mal que bé. Segons l’expert, eliminar dràsticament els carbohidrats amb l’esperança d’aturar la malaltia no només és un error biològic, sinó una recepta directa cap a la debilitat extrema.
L’enginyeria de la falòrnia mèdica ha calat fons. Moltes pacients, portades per la desesperació, s’imposen dietes restrictives que les deixen sense energia just quan més la necessiten: per afrontar els tractaments oncològics.
La biologia no és tan simple: Totes les teves cèl·lules necessiten glucosa
És cert que les cèl·lules canceroses consumeixen molta glucosa, però també ho fan les teves neurones, els teus músculs i el teu sistema immunitari. Nereo Guzmán explica que el cos és una màquina complexa que, si no rep sucre, el fabricarà a partir de les teves pròpies proteïnes i greixos.
En intentar “matar de fam” el tumor, el que moltes vegades s’aconsegueix és “matar de fam” el pacient. La caquèxia (pèrdua de massa muscular) és un dels majors riscos durant el procés, i les dietes prohibitives només acceleren aquest deteriorament físic.
No es tracta de donar via lliure a la pastisseria industrial, però sí d’entendre que un consum equilibrat d’hidrats és vital. La por a menjar una fruita o un tros de pa integral per pensar que el tumor creixerà és una càrrega psicològica insuportable i, sobre tot, falsa.
Privar-se de petits plaers o de nutrients bàsics genera un estrès addicional que eleva el cortisol. I com ja sabem, un sistema nerviós en mode alerta constant és el pitjor aliat per a la recuperació.
Viure amb por: L’impacte psicològic de la restricció
El Dr. Guzmán insisteix que el càncer ja és prou dur com per afegir-hi el càstig d’una alimentació punitiva. Veure el menjar com un enemic només augmenta l’ansietat i el sentiment de culpa si alguna vegada “caus en la temptació”.
La nutrició en oncologia ha de ser un suport, no una tortura. L’objectiu principal ha de ser mantenir el pes i la força. Un pacient ben nodrit tolera millor la quimioteràpia, té menys efectes secundaris i una millor qualitat de vida durant tot el procés.
La validació científica és clara: no existeix ni un sol estudi en humans que demostri que eliminar el sucre atura el creixement d’un tumor. És un mite simplista que ignora la complexitat metabòlica del nostre organisme.
Per això, l’oncòleg aposta per una dieta mediterrània clàssica, rica en vegetals, proteïnes de qualitat i greixos saludables, sense demonitzar els carbohidrats que ens donen la vitalitat necessària per lluitar.
Cap a una oncologia basada en la calma i el sentit comú
El missatge de Nereo Guzmán és una alenada d’aire fresc entre tant de soroll digital. Recuperar el control de la teva vida després d’un diagnòstic implica també recuperar el plaer de menjar sense remordiments i amb criteri mèdic.
És fonamental consultar sempre amb nutricionistes especialitzats en oncologia abans de fer canvis radicals. La personalització és la clau, ja que cada cos i cada tractament requereixen necessitats energètiques diferents.
Si coneixes algú passant per aquest procés, ajuda’l a deixar anar la càrrega del mite del sucre. Regalar-li tranquil·litat i un àpat nutritiu és molt més efectiu que qualsevol dieta miraculosa d’internet.
La ciència cura, la por debilita. I en la batalla contra el càncer, necessitem que estiguis el més forta i animada possible.
Deixaràs que una falòrnia et tregui les forces o confiaràs en la veu dels experts que realment saben com funciona el teu cos?
Nosaltres ho tenim clar: la salut comença per un plat equilibrat i una ment lliure de mites tòxics. Comencem avui mateix a menjar amb pau?