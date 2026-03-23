Nereo Guzmán desmonta el mito de que eliminar el azúcar detiene el cáncer

En el momento en que alguien recibe un diagnóstico de cáncer, el miedo se convierte en el motor de todas sus decisiones. Es aquí donde proliferan los consejos pseudocientíficos, y el más peligroso de todos es el que afirma que el azúcar «alimenta» el cáncer.

El oncólogo Nereo Guzmán ha decidido alzar la voz para frenar una tendencia que está haciendo más daño que bien. Según el experto, eliminar drásticamente los carbohidratos con la esperanza de detener la enfermedad no solo es un error biológico, sino una receta directa hacia la debilidad extrema.

La ingeniería de la falacia médica ha calado hondo. Muchas pacientes, llevadas por la desesperación, se imponen dietas restrictivas que las dejan sin energía justo cuando más la necesitan: para enfrentar los tratamientos oncológicos.

La biología no es tan simple: Todas tus células necesitan glucosa

Es cierto que las células cancerosas consumen mucha glucosa, pero también lo hacen tus neuronas, tus músculos y tu sistema inmunológico. Nereo Guzmán explica que el cuerpo es una máquina compleja que, si no recibe azúcar, lo fabricará a partir de tus propias proteínas y grasas.

Al intentar «matar de hambre» el tumor, lo que muchas veces se consigue es «matar de hambre» al paciente. La caquexia (pérdida de masa muscular) es uno de los mayores riesgos durante el proceso, y las dietas prohibidas solo aceleran este deterioro físico.

No se trata de dar vía libre a la pastelería industrial, pero sí de entender que un consumo equilibrado de hidratos es vital. El miedo a comer una fruta o un trozo de pan integral pensando que el tumor crecerá es una carga psicológica insoportable y, sobre todo, falsa.

Privarse de pequeños placeres o de nutrientes básicos genera un estrés adicional que eleva el cortisol. Y como ya sabemos, un sistema nervioso en modo alerta constante es el peor aliado para la recuperación.

Vivir con miedo: El impacto psicológico de la restricción

El Dr. Guzmán insiste en que el cáncer ya es lo suficientemente duro como para añadirle el castigo de una alimentación punitiva. Ver la comida como un enemigo solo aumenta la ansiedad y el sentimiento de culpa si alguna vez «caes en la tentación».

La nutrición en oncología debe ser un apoyo, no una tortura. El objetivo principal debe ser mantener el peso y la fuerza. Un paciente bien nutrido tolera mejor la quimioterapia, tiene menos efectos secundarios y una mejor calidad de vida durante todo el proceso.

La validación científica es clara: no existe ni un solo estudio en humanos que demuestre que eliminar el azúcar detiene el crecimiento de un tumor. Es un mito simplista que ignora la complejidad metabólica de nuestro organismo.

Por eso, el oncólogo apuesta por una dieta mediterránea clásica, rica en vegetales, proteínas de calidad y grasas saludables, sin demonizar los carbohidratos que nos dan la vitalidad necesaria para luchar.

Hacia una oncología basada en la calma y el sentido común

El mensaje de Nereo Guzmán es una bocanada de aire fresco entre tanto ruido digital. Recuperar el control de tu vida después de un diagnóstico implica también recuperar el placer de comer sin remordimientos y con criterio médico.

Es fundamental consultar siempre con nutricionistas especializados en oncología antes de hacer cambios radicales. La personalización es la clave, ya que cada cuerpo y cada tratamiento requieren necesidades energéticas diferentes.

Si conoces a alguien pasando por este proceso, ayúdale a soltar la carga del mito del azúcar. Regalarle tranquilidad y una comida nutritiva es mucho más efectivo que cualquier dieta milagrosa de internet.

La ciencia cura, el miedo debilita. Y en la batalla contra el cáncer, necesitamos que estés lo más fuerte y animada posible.

¿Dejarás que una falacia te quite las fuerzas o confiarás en la voz de los expertos que realmente saben cómo funciona tu cuerpo?

Nosotros lo tenemos claro: la salud comienza por un plato equilibrado y una mente libre de mitos tóxicos. ¿Comenzamos hoy mismo a comer con paz?