Luis Zahera, actor (59 anys): «A partir de les 19.00 hores no menjo absolutament res»

Arribar als 60 anys amb un físic envejable sembla un repte impossible per a molts. Però Luis Zahera ho ha aconseguit trencant tots els esquemes tradicionals de l’esport.
L’actor de moda no necessita màquines complexes ni subscripcions cares al gimnàs. El seu secret és molt més primitiu i, segons ell mateix confessa, requereix una disciplina de ferro que comença quan la ciutat encara dorm.
La “receta” secreta de les 5 de la matinada
Luis Zahera té una rutina que molts considerarien una tortura, però que ell ha convertit en la seva millor eina de salut. Tot comença a les 05:00 hores del matí, un horari que li permet dominar el seu dia abans que comencin els rodatges.
Mentre la majoria descansa, el guanyador del Goya ja està actiu. No busca aixecar pesos pesants, sinó que aposta per la resistència cardiovascular i el moviment constant pels carrers de la seva ciutat.
L’actor ha confessat que el seu entrenament consisteix a caminar “fort i ràpid”. Una caminada intensa que complementa pujant i baixant escales urbanes, aprofitant l’arquitectura de la ciutat com el seu propi centre d’alt rendiment personal.
L’estratègia del descans profund
Aquest ritme frenètic de matinada té una contrapartida obligatòria per mantenir el múscul sa i la ment clara. Zahera es fica al llit a les 21:00 hores de la nit, garantint així un cicle de son perfecte.
Dormir 8 hores diàries no és un capritx, és una necessitat biològica que els experts del Departament de Salut dels Estats Units avalen. Un bon descans regula l’equilibri molecular i millora radicalment la funció intel·lectual del nostre cervell.
Sense aquestes hores de desconnexió, el cos no podria recuperar-se de l’esforç matinal. *(Sí, nosaltres també estem pensant que anar a dormir a les nou és el nou luxe de la maduresa).*
Nutrició de “top model” i dejuni intermitent
Però l’exercici és només la meitat de l’equació. Luis Zahera ha adoptat el dejuni intermitent com a filosofia de vida per mantenir el seu pes a ratlla i evitar inflamacions cròniques.
La seva regla d’or és senzilla però implacable: a partir de les 19:00 hores no menja absolutament res. Aquesta pauta permet que les seves cèl·lules es centrin en la reparació interna en lloc de la digestió pesada durant la nit.
L’actor ha eliminat dràsticament els sucres i els processats de la seva dieta. De fet, és tan estricte que ha arribat a rebutjar pastissos en ple directe televisiu per no trencar el seu compromís amb el seu propi cos.
Beneficis reals per al teu organisme
L’estratègia de Zahera no és només estètica. Segons la prestigiosa Clínica Mayo, aquest estil de vida millora els nivells de glucosa en sang i ajuda a equilibrar la pressió arterial de manera natural.
A més, l’actor assegura que sopar d’hora li ha permès oblidar-se del reflux gàstric i altres molèsties digestives habituals a partir dels 50 anys. Es tracta de guanyar qualitat de vida per gaudir d’una jubilació plena d’energia.
Aquesta combinació de “caminar ràpid”, dormir el temps necessari i controlar les hores de menjar és el que el manté com un dels actors més en forma i àgils del panorama nacional actual.
És un sacrifici? Potser sí. Però veient la vitalitat que desprèn el gallec als seus 59 anys, sembla que cada minut de son i cada caminada a trenc d’alba valen la pena per esquivar els hospitals.
Si vols canviar el teu cos, potser no has de buscar un gimnàs, sinó mirar el teu despertador. Estàs disposat a llevar-te abans que el sol per sentir-te millor que mai?