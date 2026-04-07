Luis Zahera, actor (59 años): «A partir de las 19:00 horas no como absolutamente nada»

Llegar a los 60 años con un físico envidiable parece un reto imposible para muchos. Pero Luis Zahera lo ha conseguido rompiendo todos los esquemas tradicionales del deporte.

El actor de moda no necesita máquinas complejas ni suscripciones caras al gimnasio. Su secreto es mucho más primitivo y, según él mismo confiesa, requiere una disciplina de hierro que comienza cuando la ciudad aún duerme.

La «receta» secreta de las 5 de la mañana

Luis Zahera tiene una rutina que muchos considerarían una tortura, pero que él ha convertido en su mejor herramienta de salud. Todo comienza a las 05:00 horas de la mañana, un horario que le permite dominar su día antes de que comiencen los rodajes.

Mientras la mayoría descansa, el ganador del Goya ya está activo. No busca levantar pesos pesados, sino que apuesta por la resistencia cardiovascular y el movimiento constante por las calles de su ciudad.

El actor ha confesado que su entrenamiento consiste en caminar «fuerte y rápido». Una caminata intensa que complementa subiendo y bajando escaleras urbanas, aprovechando la arquitectura de la ciudad como su propio centro de alto rendimiento personal.

La estrategia del descanso profundo

Este ritmo frenético de madrugada tiene una contrapartida obligatoria para mantener el músculo sano y la mente clara. Zahera se acuesta a las 21:00 horas de la noche, garantizando así un ciclo de sueño perfecto.

Dormir 8 horas diarias no es un capricho, es una necesidad biológica que los expertos del Departamento de Salud de los Estados Unidos avalan. Un buen descanso regula el equilibrio molecular y mejora radicalmente la función intelectual de nuestro cerebro.

Sin estas horas de desconexión, el cuerpo no podría recuperarse del esfuerzo matinal. *(Sí, nosotros también estamos pensando que ir a dormir a las nueve es el nuevo lujo de la madurez).*

Nutrición de «top model» y ayuno intermitente

Pero el ejercicio es solo la mitad de la ecuación. Luis Zahera ha adoptado el ayuno intermitente como filosofía de vida para mantener su peso a raya y evitar inflamaciones crónicas.

Su regla de oro es sencilla pero implacable: a partir de las 19:00 horas no come absolutamente nada. Esta pauta permite que sus células se centren en la reparación interna en lugar de la digestión pesada durante la noche.

El actor ha eliminado drásticamente los azúcares y los procesados de su dieta. De hecho, es tan estricto que ha llegado a rechazar pasteles en pleno directo televisivo para no romper su compromiso con su propio cuerpo.

Beneficios reales para tu organismo

La estrategia de Zahera no es solo estética. Según la prestigiosa Clínica Mayo, este estilo de vida mejora los niveles de glucosa en sangre y ayuda a equilibrar la presión arterial de manera natural.

Además, el actor asegura que cenar temprano le ha permitido olvidarse del reflujo gástrico y otras molestias digestivas habituales a partir de los 50 años. Se trata de ganar calidad de vida para disfrutar de una jubilación llena de energía.

Esta combinación de «caminar rápido», dormir el tiempo necesario y controlar las horas de comida es lo que lo mantiene como uno de los actores más en forma y ágiles del panorama nacional actual.

¿Es un sacrificio? Quizás sí. Pero viendo la vitalidad que desprende el gallego a sus 59 años, parece que cada minuto de sueño y cada caminata al amanecer valen la pena para esquivar los hospitales.

Si quieres cambiar tu cuerpo, quizás no debas buscar un gimnasio, sino mirar tu despertador. ¿Estás dispuesto a levantarte antes que el sol para sentirte mejor que nunca?