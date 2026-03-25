L’esportista Marcos Llorente (31 anys) sorprèn amb la seva dieta: «El meu esmorzar és cafè amb mantega»

Olbiuda tot el que creies saber sobre la vida sana. Hi ha esportistes que van un pas més enllà, i després està Marcos Llorente. El jugador de l’Atlètic de Madrid no només entrena el cos, sinó que hackeja el seu entorn per ser una màquina de precisió.
Amb 31 anys i una forma física que fa enveja a mig món, Llorente ha convertit el seu dia a dia en un laboratori de biohacking. No és només genètica; és una disciplina gairebé obsessiva que comença abans que surti el sol.
Estem al març de 2026 i la tendència de viure seguint els ritmes circadians ha esclatat gràcies a figures com ell. Vols saber per què porta ulleres estranyes i menja greix per esmorzar? T’ho expliquem tot.
La guerra contra la llum blava: Per què les ulleres grogues?
Si veus a Marcos Llorente a casa amb unes ulleres de vidres grocs o taronja, no és per moda. És la seva arma secreta contra les pantalles. Aquests vidres bloquegen la llum blava que emeten el mòbil i la televisió.
La ciència darrere d’això és fascinant: la llum blava enganya el teu cervell fent-li creure que és de dia, frenant la producció de melatonina. En bloquejar-la, el jugador s’assegura un descans profund i reparador, clau per a la recuperació muscular d’elit.
I quan es desperta, res de llums LED blanques. Llorente és un fanàtic de la llum roja. Aquest tipus de fotobiomodulació ajuda a la regeneració cel·lular i a reduir la inflamació. (Sí, nosaltres també estem pensant a canviar les bombetes de casa).
Dada clau: El control dels ritmes circadians pot millorar el rendiment esportiu fins a un 15% segons els últims estudis de medicina esportiva.
L’esmorzar dels valents: Cafè, mantega i ajuno
Oblida els cereals o les torrades. La dieta de Llorente és una oda al paleolític modern. El seu matí comença sovint amb un “Bulletproof Coffee”: cafè d’especialitat barrejat amb mantega de pastura o oli MCT.
Aquesta combinació li dona una energia sostinguda sense els pics d’insulina que provoca el sucre. A més, el jugador és un ferm defensor de l’ajuno intermitent. No menja perquè toca, sinó quan el seu cos realment ho necessita.
La seva alimentació es basa en el que ell anomena “menjar real”: carn de qualitat, peix, ous i greixos saludables. Res de processats, res de farines refinades. És una disciplina de ferro que manté el seu percentatge de greix corporal en nivells mínims.
L’OCU i els nutricionistes més avantguardistes coincideixen: reduir els ultraprocessats és el primer pas per a una vida llarga, però el nivell de Llorente requereix una supervisió professional constant.
Biohacking a l’abast de tothom?
Pot semblar una bogeria, però molts dels seus trucs són aplicables al nostre dia a dia. No cal ser un atleta professional per entendre que mirar el mòbil fins a les dues de la matinada ens està destrossant el sistema nerviós.
Llorente utilitza la tecnologia per mesurar-ho tot: des de la qualitat de la son fins a la variabilitat de la freqüència cardíaca. És la gestió de dades aplicada al benestar humà.
Truc de la Gema: Si vols començar com ell, prova de no mirar cap pantalla una hora abans de dormir i surt a que et doni el sol de bon matí. És el biohacking més barat i efectiu que existeix.
La filosofia d’un guanyador als 31 anys
Arribar als 31 anys en aquest estat de forma no és casualitat. La llei de l’esforç de Llorente diu que cada detall compta. Des de la temperatura de l’aigua amb la qual es dutxa fins al calçat minimalista que utilitza per caminar.
Aquesta visió integral de la salut és el que el manté al capdamunt del futbol mundial mentre altres comencen a pensar en la retirada. És la prova vivent que, amb la informació adequada, podem frenar el rellotge biològic.
Al cap i a la fi, cuidar-se com Marcos Llorente no és només per jugar millor a futbol; és per viure amb més vitalitat i claredat mental cada segon del dia.
T’atreveixes a provar el cafè amb mantega o prefereixes començar per les ulleres de colors?