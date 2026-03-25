El deportista Marcos Llorente (31 años) sorprende con su dieta: «Mi desayuno es café con mantequilla»

Olvida todo lo que creías saber sobre la vida sana. Hay deportistas que van un paso más allá, y luego está Marcos Llorente. El jugador del Atlético de Madrid no solo entrena el cuerpo, sino que hackea su entorno para ser una máquina de precisión.

Con 31 años y una forma física que envidia a medio mundo, Llorente ha convertido su día a día en un laboratorio de biohacking. No es solo genética; es una disciplina casi obsesiva que comienza antes de que salga el sol.

Estamos en marzo de 2026 y la tendencia de vivir siguiendo los ritmos circadianos ha explotado gracias a figuras como él. ¿Quieres saber por qué lleva gafas extrañas y come grasa para desayunar? Te lo explicamos todo.

La guerra contra la luz azul: ¿Por qué las gafas amarillas?

Si ves a Marcos Llorente en casa con unas gafas de cristales amarillos o naranja, no es por moda. Es su arma secreta contra las pantallas. Estos cristales bloquean la luz azul que emiten el móvil y la televisión.

La ciencia detrás de esto es fascinante: la luz azul engaña a tu cerebro haciéndole creer que es de día, frenando la producción de melatonina. Al bloquearla, el jugador asegura un descanso profundo y reparador, clave para la recuperación muscular de élite.

Y al despertarse, nada de luces LED blancas. Llorente es un fanático de la luz roja. Este tipo de fotobiomodulación ayuda a la regeneración celular y a reducir la inflamación. (Sí, nosotros también estamos pensando en cambiar las bombillas de casa).

Dato clave: El control de los ritmos circadianos puede mejorar el rendimiento deportivo hasta un 15% según los últimos estudios de medicina deportiva.

El desayuno de los valientes: Café, mantequilla y ayuno

Olvida los cereales o las tostadas. La dieta de Llorente es una oda al paleolítico moderno. Su mañana comienza a menudo con un «Bulletproof Coffee»: café de especialidad mezclado con mantequilla de pasto u óleo MCT.

Esta combinación le da una energía sostenida sin los picos de insulina que provoca el azúcar. Además, el jugador es un firme defensor del ayuno intermitente. No come porque toca, sino cuando su cuerpo realmente lo necesita.

Su alimentación se basa en lo que él llama «comida real»: carne de calidad, pescado, huevos y grasas saludables. Nada de procesados, nada de harinas refinadas. Es una disciplina de hierro que mantiene su porcentaje de grasa corporal en niveles mínimos.

La OCU y los nutricionistas más vanguardistas coinciden: reducir los ultraprocesados es el primer paso para una vida larga, pero el nivel de Llorente requiere una supervisión profesional constante.

Biohacking al alcance de todos?

Parece una locura, pero muchos de sus trucos son aplicables a nuestro día a día. No hace falta ser un atleta profesional para entender que mirar el móvil hasta las dos de la mañana está destrozando nuestro sistema nervioso.

Llorente utiliza la tecnología para medirlo todo: desde la calidad del sueño hasta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es la gestión de datos aplicada al bienestar humano.

Truco de la Gema: Si quieres empezar como él, intenta no mirar ninguna pantalla una hora antes de dormir y sal a que te dé el sol temprano. Es el biohacking más barato y efectivo que existe.

La filosofía de un ganador a los 31 años

Llegar a los 31 años en este estado de forma no es casualidad. La ley del esfuerzo de Llorente dice que cada detalle cuenta. Desde la temperatura del agua con la que se ducha hasta el calzado minimalista que utiliza para caminar.

Esta visión integral de la salud es lo que lo mantiene en la cima del fútbol mundial mientras otros comienzan a pensar en la retirada. Es la prueba viviente de que, con la información adecuada, podemos frenar el reloj biológico.

Al fin y al cabo, cuidarse como Marcos Llorente no es solo para jugar mejor al fútbol; es para vivir con más vitalidad y claridad mental cada segundo del día.

¿Te atreves a probar el café con mantequilla o prefieres empezar por las gafas de colores?