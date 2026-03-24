La experta Sara Marín explica que el cos pot trigar tres dies a recuperar el ritme circadià

Totes ho hem fet. Arriba el dissabte i, per fi, apaguem l’alarma de les vuit del matí per despertar-nos quan el sol ja està ben alt. Però el que pensem que és un descans reparador és, en realitat, una bomba de rellotgeria per al nostre metabolisme.
L’experta en microbiota Sara Marín ha estat contundent: si durant la setmana t’aixeques d’hora i el cap de setmana t’allargues fins al migdia, el teu cos pateix el que es coneix com a “jet lag social”. (I sí, nosaltres també estem al·lucinant amb el fet que el nostre budell sigui tan estricte amb l’horari).
El problema no és només la son; és que el teu sistema sencer triga tres dies complets a tornar a la normalitat. Això vol dir que fins dimecres no tornes a estar al 100%. Bàsicament, vius en un estat de resaca permanent sense haver tastat ni una gota d’alcohol.
El rellotge que portes dins del budell
La clau de tot plegat és el ritme circadiari. No només el cervell sap quina hora és; els milers de milions de bacteris que viuen a la teva microbiota també tenen els seus propis torns de treball. Quan canvies l’hora de l’esmorzar o de despertar-te de forma dràstica, aquests bacteris es desorienten.
Segons Marín, la microbiota és la directora de l’orquestra de la teva immunitat i el teu estat d’ànim. En trencar el ritme, el teu cos entra en un estat d’estrès inflamatori. Aquesta és la raó per la qual molts dilluns et sents inflada, amb boira mental o amb un humor de gossos.
Dada clau: El desajust horari altera la producció de serotonina i dopamina, ja que bona part d’aquests neurotransmissors es fabriquen precisament al tracte digestiu. Si el teu budell està confús, el teu cervell també ho estarà.
La trampa de “recuperar hores”
Existeix el mite que el son es pot “acumular” o “recuperar”. La realitat és que el cervell no té una targeta de crèdit d’hores; el que es perd durant la setmana, perdut està. Intentar compensar-ho dormint quatre hores extra el diumenge només empitjora la situació de cara al dilluns.
Aquest desajust horari és un dels principals factors del cansament crònic en la societat actual. Ens passem la meitat de la setmana intentant recuperar-nos d’un cap de setmana que, sobre el paper, havia de ser de descans.
Marín insisteix que la consistència és més important que la quantitat total. És molt millor dormir set hores cada dia a la mateixa hora que fer-ne cinc entre setmana i deu el dissabte. La regularitat és el millor regal que li pots fer a la teva microbiota aquest 2026.
Com sobreviure al cap de setmana sense patir
Això vol dir que hem de matinar igual el diumenge? No cal ser tan radical, però els experts recomanen que la diferència entre l’hora de despertar-te habitual i la del cap de setmana no superi l’hora i mitja.
Si a les vuit sona el despertador de dilluns a divendres, intenta no aixecar-te més tard de les 9:30 el dissabte. D’aquesta manera, el “jet lag” serà mínim i el teu cos no entrarà en mode pànic. (Així tindràs més temps per gaudir del matí, que també té el seu encant).
A més, Sara Marín suggereix que l’exposició a la llum natural només llevar-se és vital per “resetejar” el rellotge biològic. Una passejada de deu minuts al matí, fins i tot el diumenge, ajuda a fixar el ritme i fa que la nit següent dormis molt millor.
Advertència: L’ús de pantalles i llum blava fins tard la nit de dissabte és el còctel perfecte per destrossar la melatonina. Si a sobre t’aixeques tard l’endemà, la teva microbiota trigarà encara més a reorganitzar-se.
Menjar i dormir: Una parella inseparable
Un altre punt vital de la tesi de Marín és l’horari dels àpats. El sistema digestiu necessita períodes de repòs nocturn d’unes 12 hores per fer la “neteja” interna. Si sopes molt tard el dissabte i esmorzes molt tard el diumenge, aquests cicles es trenquen i apareix la inflamació abdominal.
Cuidar el ritme circadiari és la forma més barata i efectiva de mantenir-se jove i sana. No requereix suplements cars ni dietes extremes, només una mica de disciplina horària. El teu budell t’ho agrairà amb unes digestions més lleugeres i una energia que no dependrà de cinc cafès el dilluns al matí.
Al final, escoltar el nostre cos implica respectar els seus ritmes naturals. La llibertat del cap de setmana no hauria de ser una presó per a la nostra salut durant la resta dels dies.
Ets de les que ja està calculant a quina hora posar l’alarma de dissabte o seguiràs jugant a la ruleta russa amb el teu ritme circadiari?