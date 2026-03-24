La experta Sara Marín explica que el cuerpo puede tardar tres días en recuperar el ritmo circadiano

Todas lo hemos hecho. Llega el sábado y, por fin, apagamos la alarma de las ocho de la mañana para despertarnos cuando el sol ya está bien alto. Pero lo que pensamos que es un descanso reparador es, en realidad, una bomba de relojería para nuestro metabolismo.

La experta en microbiota Sara Marín ha sido contundente: si durante la semana te levantas temprano y el fin de semana te alargas hasta el mediodía, tu cuerpo sufre lo que se conoce como «jet lag social». (Y sí, nosotros también estamos alucinando con el hecho de que nuestro intestino sea tan estricto con el horario).

El problema no es solo el sueño; es que tu sistema entero tarda tres días completos en volver a la normalidad. Esto significa que hasta el miércoles no vuelves a estar al 100%. Básicamente, vives en un estado de resaca permanente sin haber probado ni una gota de alcohol.

El reloj que llevas dentro del intestino

La clave de todo es el ritmo circadiano. No solo el cerebro sabe qué hora es; los miles de millones de bacterias que viven en tu microbiota también tienen sus propios turnos de trabajo. Cuando cambias la hora del desayuno o de despertarte de forma drástica, estas bacterias se desorientan.

Según Marín, la microbiota es la directora de la orquesta de tu inmunidad y tu estado de ánimo. Al romper el ritmo, tu cuerpo entra en un estado de estrés inflamatorio. Esta es la razón por la que muchos lunes te sientes hinchada, con niebla mental o de mal humor.

Dato clave: El desajuste horario altera la producción de serotonina y dopamina, ya que buena parte de estos neurotransmisores se fabrican precisamente en el tracto digestivo. Si tu intestino está confuso, tu cerebro también lo estará.

La trampa de «recuperar horas»

Existe el mito de que el sueño se puede «acumular» o «recuperar». La realidad es que el cerebro no tiene una tarjeta de crédito de horas; lo que se pierde durante la semana, perdido está. Intentar compensarlo durmiendo cuatro horas extra el domingo solo empeora la situación de cara al lunes.

Este desajuste horario es uno de los principales factores del cansancio crónico en la sociedad actual. Pasamos la mitad de la semana intentando recuperarnos de un fin de semana que, sobre el papel, debía ser de descanso.

Marín insiste en que la consistencia es más importante que la cantidad total. Es mucho mejor dormir siete horas cada día a la misma hora que dormir cinco entre semana y diez el sábado. La regularidad es el mejor regalo que le puedes hacer a tu microbiota este 2026.

Cómo sobrevivir al fin de semana sin sufrir

¿Esto significa que tenemos que madrugar igual el domingo? No hace falta ser tan radical, pero los expertos recomiendan que la diferencia entre la hora de despertarte habitual y la del fin de semana no supere la hora y media.

Si a las ocho suena el despertador de lunes a viernes, intenta no levantarte más tarde de las 9:30 el sábado. De esta manera, el «jet lag» será mínimo y tu cuerpo no entrará en modo pánico. (Así tendrás más tiempo para disfrutar de la mañana, que también tiene su encanto).

Además, Sara Marín sugiere que la exposición a la luz natural al levantarse es vital para «resetear» el reloj biológico. Un paseo de diez minutos por la mañana, incluso el domingo, ayuda a fijar el ritmo y hace que la noche siguiente duermas mucho mejor.

Advertencia: El uso de pantallas y luz azul hasta tarde la noche del sábado es el cóctel perfecto para destrozar la melatonina. Si encima te levantas tarde al día siguiente, tu microbiota tardará aún más en reorganizarse.

Comer y dormir: Una pareja inseparable

Otro punto vital de la tesis de Marín es el horario de las comidas. El sistema digestivo necesita períodos de reposo nocturno de unas 12 horas para hacer la «limpieza» interna. Si cenas muy tarde el sábado y desayunas muy tarde el domingo, estos ciclos se rompen y aparece la inflamación abdominal.

Cuidar el ritmo circadiano es la forma más barata y efectiva de mantenerse joven y sana. No requiere suplementos caros ni dietas extremas, solo un poco de disciplina horaria. Tu intestino te lo agradecerá con digestiones más ligeras y una energía que no dependerá de cinco cafés el lunes por la mañana.

Al final, escuchar nuestro cuerpo implica respetar sus ritmos naturales. La libertad del fin de semana no debería ser una prisión para nuestra salud durante el resto de los días.

¿Eres de las que ya está calculando a qué hora poner la alarma del sábado o seguirás jugando a la ruleta rusa con tu ritmo circadiano?