Els entrenadors coincideixen: aquest és l’ordre ideal d’entrenament per a majors de 50 anys

Arribes al gimnàs amb tota l’energia del món i t’assalta el dubte de sempre: em pujo 20 minuts a la cinta per escalfar o vaig directa a les manuelles? El que sembla una decisió trivial pot ser la raó per la qual no veus resultats al mirall.
Els entrenadors d’elit s’han posat d’acord i la sentència és unànime. Si el teu objectiu és tonificar, perdre greix o guanyar força, el cardio ha d’esperar el seu torn. Primer les peses, després la suor aeròbica. No és un caprici de monitor, és pura biofísica aplicada als teus músculs.
La raó és tan senzilla com demolidora: l’entrenament de força requereix una explosió d’energia i una concentració mental que no pots permetre’t “gastar” en la bicicleta estàtica abans de començar. (Sí, nosaltres també hem estat cometent aquest error durant anys).
El tanc de gasolina: Glicogen vs. Greix
Per aixecar pes, el teu cos utilitza principalment el glicogen, que és el combustible d’alta qualitat emmagatzemat als teus músculs. Aquest dipòsit és limitat. Si passes 30 minuts fent cardio intens abans, quan arribis a les peses el teu tanc estarà en reserva.
El resultat? Un entrenament de força mediocre, amb menys pes del que podries moure i un risc de lesió multiplicat per la fatiga acumulada. Si vols uns glutis d’acer o uns braços definits, necessites els teus nivells de glicogen intactes per donar-ho tot en cada sèrie.
A més, en deixar el cardio per al final, el teu cos ja ha consumit gran part d’aquests sucres i es veu obligat a recórrer a les reserves de greix per mantenir l’esforç aeròbic. És el combo perfecte per a la recomposició corporal.
El secret de l’èxit: Si prioritzes la força, generes una major resposta hormonal. La crema de calories post-entrenament (el famós efecte EPOC) és molt més potent després d’una sessió de peses intensa que després d’una simple caminada.
Concentració i seguretat: El factor mental
Aixecar peses no és només una qüestió de força bruta; és una qüestió de sistema nerviós central. Necessites que les teves neurones disparin amb precisió per mantenir una tècnica perfecta i evitar que aquell esquat o aquell press de banca es converteixi en una visita al fisioterapeuta.
El cardio previ genera una fatiga residual que ennuvola aquesta connexió ment-múscul. Quan estàs cansada, la teva tècnica se’n ressenteix, comences a “tirar” de lumbars i perds l’efectivitat de l’exercici. En l’entrenament de força, la qualitat sempre ha d’anar abans que la quantitat.
Per contra, el cardio al final de la sessió no requereix aquesta precisió mil·limètrica. Pots pujar-te a l’el·líptica o caminar amb pendent mentre escoltes el teu podcast preferit sense que la teva seguretat personal corri perill pel cansament.
Dada clau: Un escalfament dinàmic de 5 minuts és necessari, però això no és cardio. No confonguis mobilitzar les articulacions amb una sessió de HIIT abans de tocar el ferro.
Hi ha excepcions a aquesta regla d’or?
Com en tot a la vida, el context mana. Si ets una corredora de marató i la teva prioritat absoluta és millorar la teva marca personal en els 42 quilòmetres, llavors el teu cardio va primer. Però per al 90% dels mortals que busquem salut, estètica i vitalitat, l’ordre no és negociable.
Fins i tot si el que busques és simplement “cremar calories”, els experts insisteixen: les peses construeixen el motor (múscul) i el cardio consumeix la gasolina. Com més gran sigui el motor, més gasolina cremaràs fins i tot quan estiguis asseguda al sofà.
Molts usuaris reporten que, en canviar l’ordre i posar les peses al principi, la seva percepció de l’esforç disminueix i la seva motivació augmenta. Veure que pots amb més quilos és el millor xut de dopamina que pots rebre al centre esportiu.
Lletra petita: No cal que facis una hora de cardio després de les peses. Amb 15-20 minuts d’intensitat moderada al final de la teva rutina és més que suficient per rematar la feina metabòlica sense entrar en sobreentrenament.
Verdicte final: Canvia la teva rutina demà mateix
Si portes mesos estancada, aquest petit ajust pot ser l’interruptor que necessitaves. Prova d’invertir l’ordre durant dues setmanes: dedica els teus primers 45 minuts a la força i els últims 15 al cardio. El teu cos t’enviarà senyals d’agraïment en forma de millors marques i menys greix.
El fitness modern no va de patir més, sinó d’entrenar de forma més intel·ligent. No permetis que el cardio et robi la força que necessites per transformar el teu físic.
Ets de les que segueix la “regla de la cinta” o vas directa a la zona de màquines? Nosaltres ho tenim clar: el ferro és el rei i el cardio el seu fidel escuder. T’sumes al canvi d’ordre avui mateix?