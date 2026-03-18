Cardio o pesas primero: el orden ideal para mayores de 50 años

Llegas al gimnasio con toda la energía del mundo y te asalta la duda de siempre: ¿me subo 20 minutos a la cinta para calentar o voy directa a las mancuernas? Lo que parece una decisión trivial puede ser la razón por la que no ves resultados en el espejo.

Los entrenadores de élite se han puesto de acuerdo y la sentencia es unánime. Si tu objetivo es tonificar, perder grasa o ganar fuerza, el cardio debe esperar su turno. Primero las pesas, luego el sudor aeróbico. No es un capricho de monitor, es pura biofísica aplicada a tus músculos.

La razón es tan sencilla como demoledora: el entrenamiento de fuerza requiere una explosión de energía y una concentración mental que no puedes permitirte «gastar» en la bicicleta estática antes de comenzar. (Sí, nosotros también hemos estado cometiendo este error durante años).

El tanque de gasolina: Glucógeno vs. Grasa

Para levantar peso, tu cuerpo utiliza principalmente el glucógeno, que es el combustible de alta calidad almacenado en tus músculos. Este depósito es limitado. Si pasas 30 minutos haciendo cardio intenso antes, cuando llegues a las pesas tu tanque estará en reserva.

¿El resultado? Un entrenamiento de fuerza mediocre, con menos peso del que podrías mover y un riesgo de lesión multiplicado por la fatiga acumulada. Si quieres unos glúteos de acero o unos brazos definidos, necesitas tus niveles de glucógeno intactos para darlo todo en cada serie.

Además, al dejar el cardio para el final, tu cuerpo ya ha consumido gran parte de esos azúcares y se ve obligado a recurrir a las reservas de grasa para mantener el esfuerzo aeróbico. Es el combo perfecto para la recomposición corporal.

El secreto del éxito: Si priorizas la fuerza, generas una mayor respuesta hormonal. La quema de calorías post-entrenamiento (el famoso efecto EPOC) es mucho más potente después de una sesión de pesas intensa que después de una simple caminata.

Concentración y seguridad: El factor mental

Levantar pesas no es solo una cuestión de fuerza bruta; es una cuestión de sistema nervioso central. Necesitas que tus neuronas disparen con precisión para mantener una técnica perfecta y evitar que esa sentadilla o ese press de banca se convierta en una visita al fisioterapeuta.

El cardio previo genera una fatiga residual que nubla esta conexión mente-músculo. Cuando estás cansada, tu técnica se resiente, comienzas a «tirar» de lumbares y pierdes la efectividad del ejercicio. En el entrenamiento de fuerza, la calidad siempre debe ir antes que la cantidad.

Por el contrario, el cardio al final de la sesión no requiere esta precisión milimétrica. Puedes subirte a la elíptica o caminar con pendiente mientras escuchas tu podcast favorito sin que tu seguridad personal corra peligro por el cansancio.

Dato clave: Un calentamiento dinámico de 5 minutos es necesario, pero eso no es cardio. No confundas movilizar las articulaciones con una sesión de HIIT antes de tocar el hierro.

¿Hay excepciones a esta regla de oro?

Como en todo en la vida, el contexto manda. Si eres una corredora de maratón y tu prioridad absoluta es mejorar tu marca personal en los 42 kilómetros, entonces tu cardio va primero. Pero para el 90% de los mortales que buscamos salud, estética y vitalidad, el orden no es negociable.

Incluso si lo que buscas es simplemente «quemar calorías», los expertos insisten: las pesas construyen el motor (músculo) y el cardio consume la gasolina. Cuanto más grande sea el motor, más gasolina quemarás incluso cuando estés sentada en el sofá.

Muchos usuarios reportan que, al cambiar el orden y poner las pesas al principio, su percepción del esfuerzo disminuye y su motivación aumenta. Ver que puedes con más kilos es el mejor chute de dopamina que puedes recibir en el centro deportivo.

Letra pequeña: No es necesario que hagas una hora de cardio después de las pesas. Con 15-20 minutos de intensidad moderada al final de tu rutina es más que suficiente para rematar el trabajo metabólico sin entrar en sobreentrenamiento.

Veredicto final: Cambia tu rutina mañana mismo

Si llevas meses estancada, este pequeño ajuste puede ser el interruptor que necesitabas. Prueba a invertir el orden durante dos semanas: dedica tus primeros 45 minutos a la fuerza y los últimos 15 al cardio. Tu cuerpo te enviará señales de agradecimiento en forma de mejores marcas y menos grasa.

El fitness moderno no va de sufrir más, sino de entrenar de forma más inteligente. No permitas que el cardio te robe la fuerza que necesitas para transformar tu físico.

¿Eres de las que sigue la «regla de la cinta» o vas directa a la zona de máquinas? Nosotros lo tenemos claro: el hierro es el rey y el cardio su fiel escudero. ¿Te sumas al cambio de orden hoy mismo?