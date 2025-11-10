El nutricionista Marc Romera desmunta mites: “No tots els greixos saturats són iguals”

La nutrició moderna està obrint una porta cap a una revisió crítica dels dogmes clàssics i està fent que aquesta mirada d’anàlisi canviï.
Una de les veus que s’està fent notar és la de Marc Romera, qui està ajudant a il·luminar aquest camí amb evidències i matisos.
El problema no és el greix. Cal mirar el context
Durant dècades, les recomanacions nutricionals oficials han col·locat els greixos naturals a la banqueta dels acusats. Sempre s’han vinculat amb l’augment del colesterol i del risc cardiovascular.
Tanmateix, el biaix en l’anàlisi dels estudis i investigacions del passat i altres de més recents, han demostrat que aquesta associació depèn del tipus de greix, de la seva procedència i també del patró dietètic en general.
Romera ens explica que no és el mateix el greix saturat que procedeix d’un aliment ultraprocessat que el que conté un aliment real i mínimament manipulat, com pot ser la mantega o el formatge, per exemple.
Si ens aturem en aquest producte, lluny de ser un aliment nociu dins del mapa nutricional, aquest conté un àcid anomenat butíric, que és un tipus de greix de cadena curta que beneficia les cèl·lules de l’intestí. Això fa que se’n reforci la barrera protectora i es moduli la inflamació.
Pa blanc i mantega: puc incloure’ls a la meva dieta sense remordiments?
Segons el nutricionista, si es consumeixen de manera puntual dins d’una dieta equilibrada i rica en productes frescos, no són perjudicials, sinó que poden tenir un efecte positiu.
L’àcid butíric present a la mantega de vaca alimentada amb pastura nodreix les cèl·lules de l’intestí prim i, alhora, intervé en l’equilibri de la microbiota. És un tipus de greix molt diferent de les greixos trans o de les saturades industrials, que sovint es confonen de manera injusta.
El pa blanc, tot i no ser integral ni ric en fibra, tampoc s’hauria d’eliminar completament, si no hi ha una condició de salut específica que ho justifiqui. En certes situacions, pot ser una bona opció per a una millor tolerància digestiva i pel seu índex glucèmic més baix, sempre que es combini estratègicament amb una bona porció d’aliments alts en proteïnes i també en greix saludable.
Què hem d’entendre actualment per una “dieta saludable”
La clau, segons Romera, és mirar tot el context. No existeixen aliments bons o dolents per si sols. Una dieta rica en fruites, proteïnes de qualitat, greixos saludables, verdures, llegums, cereals integrals, etc., pot incloure perfectament, de manera puntual, la mantega i el pa, sense comprometre la salut.
De fet, és millor optar per la mantega que per la margarina, ja que aquesta darrera és més processada. I és que, en el passat, els coneixements que es tenien ens van portar a preferir aquest tipus d’aliments, juntament amb els anomenats “light”, sense adonar-nos que estàvem en un error que avui dia s’està corregint.
D’altra banda, aquesta cultura del “tot o res” en nutrició està sent revisada per professionals de l’àrea que entenen que l’alimentació no només es basa en consumir nutrients, sinó que és un procés multifactorial on s’hi involucren plaers, tradicions i, especialment, la salut emocional.
Llavors, podem dir sí als greixos saturats? Sí, però amb nom i cognoms
És important tenir en compte que els greixos saturats no actuen tots de la mateixa manera en l’organisme. Per exemple, els presents a l’oli de coco, la xocolata negra o als lactis fermentats, tenen efectes neutres i fins i tot beneficiosos per a alguns marcadors de salut.
Però cal saber diferenciar i classificar. L’important és fixar-se en la qualitat i l’origen de l’aliment. Si es tracta d’un producte més natural i poc processat o d’un d’ultraprocessat.
Marc, així com altres professionals nutricionistes d’aquesta nova generació, se centra en la flexibilitat, basant-se en la ciència i adaptant-se a les realitats individuals i específiques de cada persona.