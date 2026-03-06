El consell del farmacèutic Eduardo Senante: “El març és el moment de canviar de crema”

El canvi d’armari ja és aquí, però què passa amb el teu neceser? Si penses que la teva pell necessita el mateix amb 10 graus que amb 22, estàs molt equivocada. Eduardo Senante, un dels farmacèutics més influents en el món de la dermocosmètica, ha llançat una advertència que hauries de gravar a foc.
Segur que t’ha passat: arriba el bon temps i, de cop, notes la cara més pesada, et surten brillants on abans no n’hi havia o sents que la teva crema de sempre “no penetra”. Doncs no és la teva imaginació. La teva pell està intentant dir-te que està saturada.
No es tracta de llençar tot el que tens, sinó de ser intel·ligent amb les textures. En un moment on la radiació solar comença a prémer, seguir amb protocols d’hivern és el camí més ràpid cap als porus obstruïts. (I sí, nosaltres ja hem fet el canvi de pots).
L’operació “renove” que la teva barrera cutània demana a crits
La clau d’aquest avís és la temperatura i la humitat. Senante explica que, amb la calor, les nostres glàndules sebàcies s’activen. Si seguim aplicant capes denses i mantegues potents, l’única cosa que aconseguim és crear una pel·lícula asfixiant sobre el rostre.
El que proposa l’expert és passar de les cremes riques a les textures gel o fluids. És el moment de buscar ingredients que hidratin sense aportar pes, com l’àcid hialurònic de baix pes molecular o la niacinamida, que a més ajuda a controlar aquest excés de greix primaveral.
Aquest canvi no és un caprici estètic. Una pell mal adaptada al clima és una pell més vulnerable a la inflamació. És el truc definitiu per a les que busquen aquell efecte “bona cara” natural sense haver de recórrer a tres capes de maquillatge.
Però compte: Senante llança una alerta roja sobre els actius transformadors. Si fas servir retinol o àcids forts, la primavera és el moment de reajustar les concentracions o millorar la protecció, perquè el sol no perdona ni els dies ennuvolats.
Per què ens obsessiona tant el consell d’un farmacèutic?
La resposta és l’honestedat. A diferència de les campanyes de màrqueting, un farmacèutic com Eduardo Senante mira la llista d’ingredients (el famós INCI) abans que l’envàs. La ciència no menteix: la teva pell és un òrgan viu que reacciona a l’entorn.
El fenomen de la “skincare conscient” ha fet que moltes usuàries busquin productes eficaços de farmàcia que, segons l’OCU, moltes vegades superen en resultats la cosmètica de luxe. És comprar amb el cap, no amb els ulls.
El preu no té per què ser un obstacle. Senante sempre destaca opcions per a totes les butxaques, demostrant que una rutina d’elit pot costar menys del que imagines si tries els actius adequats per a cada estació de l’any.
Es comenta als cercles de bellesa que aquest “canvi de terç” en la rutina és el que diferencia una pell cuidada d’una pell espectacular. No és màgia, és adaptació biològica pura i dura aplicada al teu bany.
Els tres productes que hauries d’introduir ara
Si has d’invertir en alguna cosa aquest mes, que sigui en un fotoprotector de nova generació. Ja no valen els que deixen la cara blanca o pringosa; ara busquem textures invisibles que tractin la pell mentre la protegeixen de les taques.
El segon imprescindible és un antioxidant potent, com la Vitamina C. És l’escut que neutralitza els radicals lliures produïts pel sol i la contaminació urbana. És l’assegurança de vida per al teu col·lagen.
I, per descomptat, no oblidis la neteja doble. En fer servir solars més resistents i suar més, necessites assegurar que el porus quedi completament lliure al final del dia. És el pas que fa més puresa, però el que més agraeix el teu cutis a llarg termini.
Un consell: no esperis a acabar el pot d’hivern per començar amb el de primavera. Aquella resta de crema nutritiva guarda-la per a les nits més fresques o per a les zones del cos més seques, com els colzes. No es llença res, es reubica.
Un avís per evitar l’envelliment prematur
Mentre moltes se centren en el bronzejat, els experts com Senante ens recorden que el 80% de l’envelliment és fotoexposició. Canviar la teva crema ara és, en realitat, un acte de prevenció contra les arrugues i la falta de fermesa del futur.
No és només una qüestió de vanitat; és salut cutània. L’avís de l’Eduardo Senante és una crida d’atenció perquè deixem d’anar en pilot automàtic i mirem què necessita la nostra cara avui, no el que necessitava fa tres mesos.
És ràpid, és lògic i, sobretot, funciona. És l’estratègia de les que saben de pell i no volen sorpreses desagradables quan arribi l’estiu de debò.
Vas a seguir asfixiant la teva pell amb la teva crema d’hivern o vas a donar-li el respir que Eduardo Senante recomana?
La primavera ja és aquí, i el teu rostre mereix estrenar rutina avui mateix.