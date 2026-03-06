El consejo del farmacéutico Eduardo Senante: «Marzo es el momento de cambiar de crema»

El cambio de armario ya está aquí, pero ¿qué pasa con tu neceser? Si piensas que tu piel necesita lo mismo con 10 grados que con 22, estás muy equivocada. Eduardo Senante, uno de los farmacéuticos más influyentes en el mundo de la dermocosmética, ha lanzado una advertencia que deberías grabar a fuego.

Seguro que te ha pasado: llega el buen tiempo y, de repente, notas la cara más pesada, aparecen brillos donde antes no había o sientes que tu crema de siempre «no penetra». Pues no es tu imaginación. Tu piel está intentando decirte que está saturada.

No se trata de tirar todo lo que tienes, sino de ser inteligente con las texturas. En un momento en el que la radiación solar empieza a apretar, seguir con protocolos de invierno es el camino más rápido hacia los poros obstruidos. (Y sí, nosotros ya hemos hecho el cambio de frascos).

La operación «renove» que tu barrera cutánea pide a gritos

La clave de este aviso es la temperatura y la humedad. Senante explica que, con el calor, nuestras glándulas sebáceas se activan. Si seguimos aplicando capas densas y mantecas potentes, lo único que logramos es crear una película asfixiante sobre el rostro.

Lo que propone el experto es pasar de las cremas ricas a las texturas gel o fluidos. Es el momento de buscar ingredientes que hidraten sin aportar peso, como el ácido hialurónico de bajo peso molecular o la niacinamida, que además ayuda a controlar ese exceso de grasa primaveral.

Este cambio no es un capricho estético. Una piel mal adaptada al clima es una piel más vulnerable a la inflamación. Es el truco definitivo para las que buscan ese efecto «buena cara» natural sin tener que recurrir a tres capas de maquillaje.

Pero cuidado: Senante lanza una alerta roja sobre los activos transformadores. Si usas retinol o ácidos fuertes, la primavera es el momento de reajustar las concentraciones o mejorar la protección, porque el sol no perdona ni los días nublados.

¿Por qué nos obsesiona tanto el consejo de un farmacéutico?

La respuesta es la honestidad. A diferencia de las campañas de marketing, un farmacéutico como Eduardo Senante mira la lista de ingredientes (el famoso INCI) antes que el envase. La ciencia no miente: tu piel es un órgano vivo que reacciona al entorno.

El fenómeno de la «skincare consciente» ha hecho que muchas usuarias busquen productos eficaces de farmacia que, según la OCU, muchas veces superan en resultados a la cosmética de lujo. Es comprar con la cabeza, no con los ojos.

El precio no tiene por qué ser un obstáculo. Senante siempre destaca opciones para todos los bolsillos, demostrando que una rutina de élite puede costar menos de lo que imaginas si eliges los activos adecuados para cada estación del año.

Se comenta en los círculos de belleza que este «cambio de tercio» en la rutina es lo que diferencia una piel cuidada de una piel espectacular. No es magia, es adaptación biológica pura y dura aplicada a tu baño.

Los tres productos que deberías introducir ahora

Si tienes que invertir en algo este mes, que sea en un fotoprotector de nueva generación. Ya no valen los que dejan la cara blanca o pringosa; ahora buscamos texturas invisibles que traten la piel mientras la protegen de las manchas.

El segundo imprescindible es un antioxidante potente, como la Vitamina C. Es el escudo que neutraliza los radicales libres producidos por el sol y la contaminación urbana. Es el seguro de vida para tu colágeno.

Y, por supuesto, no olvides la doble limpieza. Al usar protectores solares más resistentes y sudar más, necesitas asegurar que el poro quede completamente libre al final del día. Es el paso que hace más pureza, pero el que más agradece tu cutis a largo plazo.

Un consejo: no esperes a terminar el tarro de invierno para empezar con el de primavera. Esa resta de crema nutritiva guárdala para las noches más frescas o para las zonas del cuerpo más secas, como los codos. No se tira nada, se reubica.

Un aviso para evitar el envejecimiento prematuro

Mientras muchas se centran en el bronceado, los expertos como Senante nos recuerdan que el 80% del envejecimiento es fotoexposición. Cambiar tu crema ahora es, en realidad, un acto de prevención contra las arrugas y la falta de firmeza del futuro.

No es solo una cuestión de vanidad; es salud cutánea. El aviso de Eduardo Senante es una llamada de atención para que dejemos de ir en piloto automático y miremos qué necesita nuestra cara hoy, no lo que necesitaba hace tres meses.

Es rápido, es lógico y, sobre todo, funciona. Es la estrategia de las que saben de piel y no quieren sorpresas desagradables cuando llegue el verano de verdad.

¿Vas a seguir asfixiando tu piel con tu crema de invierno o le vas a dar el respiro que Eduardo Senante recomienda?

La primavera ya está aquí, y tu rostro merece estrenar rutina hoy mismo.