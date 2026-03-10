Beure poca aigua pot fer que caminar o treballar resulti més dur, segons un expert

T’ha passat mai que, a mitja tarda, pujar un tram d’escales o simplement contestar un correu se’t fa un món? Segurament penses que et falta cafè, que no has dormit prou o que l’estrès et pot.
Però la ciència té una explicació molt més senzilla i, per a molts, inesperada. El fisiòleg Alejandro Lucía ha llançat un avís que hauríem d’imprimir i posar a la nevera: el teu cansament podria ser, en realitat, manca d’aigua.
No parlem de set extrema, sinó d’una deshidratació lleugera que canvia la manera com el teu cervell percep l’esforç. (Sí, nosaltres també estem anant a buscar un got d’aigua ara mateix).
L’engany del cervell: Per què tot sembla més difícil?
Segons el doctor Lucía, quan el cos no té prou líquid, la percepció de l’esforç es dispara. Això vol dir que activitats quotidianes com caminar cap a la feina o concentrar-se davant la pantalla es perceben com a molt més exigents del que realment són.
El mecanisme és fascinant i aterridor alhora. En estar deshidratats, el volum de sang disminueix i el cor ha de bategar més ràpid per portar oxigen als músculs i al cervell.
Aquesta sobrecàrrega interna fa que el teu sistema nerviós enviï un senyal clar: “estem al límit”. Tot i que el teu cos podria fer la tasca, el teu cap et diu que estàs esgotada per protegir les teves reserves d’energia.
És important recordar que la deshidratació afecta directament la funció cognitiva. Si et costa trobar les paraules o prendre decisions senzilles, potser no és fatiga mental, és que el teu “motor” no té prou refrigerant.
Més enllà dels dos litres d’aigua al dia
Sempre ens han dit que hem de beure dos litres d’aigua, però Alejandro Lucía va un pas més enllà. La clau no és només la quantitat, sinó la constància per evitar que el rendiment caigui en picat.
Aquest fisiòleg insisteix que no hem d’esperar a tenir set. La set és un senyal tardà; quan apareix, el teu rendiment ja ha començat a baixar i el teu cervell ja està en mode “supervivència”.
Mantenir un nivell d’hidratació òptim permet que la termoregulació del cos funcioni correctament. Si el teu cos es refrigera bé, l’esforç físic i mental se sent molt més lleuger i natural.
A més, una bona hidratació millora l’estat d’ànim. S’ha demostrat que la manca d’aigua ens torna més irritables i ens resta capacitat de resiliència davant els petits problemes del dia a dia.
La teva nova estratègia per “escurçar” el dia
Vols que la teva jornada laboral se’t faci menys pesada? La solució podria ser tan barata com beure aigua a intervals regulars. És el truc de biohacking més senzill i efectiu que existeix.
Un consell d’experta és tenir sempre una ampolla reutilitzable a la vista. El contacte visual amb l’aigua ens recorda que hem de beure, evitant que passin hores sense que el nostre cos rebi líquid mentre estem absortes en la feina.
Invertir en aquest hàbit és, en realitat, comprar temps i energia. Si caminar cap al súper no se’t fa una muntanya, acabaràs el dia amb molta més vitalitat per fer el que realment t’agrada.
No es tracta de fer maratons, sinó d’entendre que el teu cos és una màquina de precisió que necessita aigua per processar la realitat sense esforç excessiu. És luxe fisiològic a cost zero.
Aquest març de 2026, amb el canvi de temps a la vista, hidratar-se és la teva millor eina contra la fatiga primaveral. La ciència ho confirma: beure més no només és sa, és la teva drecera cap a una vida menys exigent.
Confirmar que el teu cansament té una solució tan fàcil t’ha tret un pes de sobre, oi? Ara només falta que comencis a hidratar-te de veritat abans que arribi la baixada d’energia de la tarda.
Ets de les que ja porta l’ampolla a tot arreu o encara ets de les que se n’adona que no ha begut res quan ja és hora de sopar?