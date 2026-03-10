Beber poca agua puede hacer que caminar o trabajar sea más difícil, según un experto

¿Te ha pasado alguna vez que, a media tarde, subir un tramo de escaleras o simplemente contestar un correo se te hace un mundo? Seguramente piensas que te falta café, que no has dormido lo suficiente o que el estrés te afecta.

Pero la ciencia tiene una explicación mucho más sencilla y, para muchos, inesperada. El fisiólogo Alejandro Lucía ha lanzado un aviso que deberíamos imprimir y poner en la nevera: tu cansancio podría ser, en realidad, falta de agua.

No hablamos de sed extrema, sino de una deshidratación ligera que cambia la manera en que tu cerebro percibe el esfuerzo. (Sí, nosotros también estamos yendo a buscar un vaso de agua ahora mismo).

El engaño del cerebro: ¿Por qué todo parece más difícil?

Según el doctor Lucía, cuando el cuerpo no tiene suficiente líquido, la percepción del esfuerzo se dispara. Esto significa que actividades cotidianas como caminar hacia el trabajo o concentrarse frente a la pantalla se perciben como mucho más exigentes de lo que realmente son.

El mecanismo es fascinante y aterrador a la vez. Al estar deshidratados, el volumen de sangre disminuye y el corazón tiene que latir más rápido para llevar oxígeno a los músculos y al cerebro.

Esta sobrecarga interna hace que tu sistema nervioso envíe una señal clara: «estamos al límite». Aunque tu cuerpo podría hacer la tarea, tu mente te dice que estás agotada para proteger tus reservas de energía.

Es importante recordar que la deshidratación afecta directamente la función cognitiva. Si te cuesta encontrar las palabras o tomar decisiones sencillas, quizás no es fatiga mental, es que tu «motor» no tiene suficiente refrigerante.

Más allá de los dos litros de agua al día

Siempre nos han dicho que debemos beber dos litros de agua, pero Alejandro Lucía va un paso más allá. La clave no es solo la cantidad, sino la constancia para evitar que el rendimiento caiga en picado.

Este fisiólogo insiste en que no debemos esperar a tener sed. La sed es una señal tardía; cuando aparece, tu rendimiento ya ha comenzado a bajar y tu cerebro ya está en modo «supervivencia».

Mantener un nivel de hidratación óptimo permite que la termorregulación del cuerpo funcione correctamente. Si tu cuerpo se refrigera bien, el esfuerzo físico y mental se siente mucho más ligero y natural.

Además, una buena hidratación mejora el estado de ánimo. Se ha demostrado que la falta de agua nos vuelve más irritables y nos resta capacidad de resiliencia frente a los pequeños problemas del día a día.

Tu nueva estrategia para «acortar» el día

¿Quieres que tu jornada laboral se te haga menos pesada? La solución podría ser tan barata como beber agua a intervalos regulares. Es el truco de biohacking más sencillo y efectivo que existe.

Un consejo de experta es tener siempre una botella reutilizable a la vista. El contacto visual con el agua nos recuerda que debemos beber, evitando que pasen horas sin que nuestro cuerpo reciba líquido mientras estamos absortas en el trabajo.

Invertir en este hábito es, en realidad, comprar tiempo y energía. Si caminar hacia el súper no se te hace una montaña, acabarás el día con mucha más vitalidad para hacer lo que realmente te gusta.

No se trata de hacer maratones, sino de entender que tu cuerpo es una máquina de precisión que necesita agua para procesar la realidad sin esfuerzo excesivo. Es lujo fisiológico a costo cero.

Este marzo de 2026, con el cambio de tiempo a la vista, hidratarse es tu mejor herramienta contra la fatiga primaveral. La ciencia lo confirma: beber más no solo es saludable, es tu atajo hacia una vida menos exigente.

¿Confirmar que tu cansancio tiene una solución tan fácil te ha quitado un peso de encima, verdad? Ahora solo falta que comiences a hidratarte de verdad antes de que llegue la bajada de energía de la tarde.

¿Eres de las que ya lleva la botella a todas partes o todavía eres de las que se da cuenta de que no ha bebido nada cuando ya es hora de cenar?