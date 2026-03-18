Belén Hernández, psicòloga: “No podem evitar el que passa, però sí que podem cuidar-nos i triar com atravessar-ho”

Vivim en l’era de la felicitat obligatòria. Si et sents malament, sembla que la solució és “distreure’s”, “mirar cap a un altre costat” o “ser positiu”. Però, i si et diguéssim que aquesta és precisament la recepta per a l’esgotament emocional?
La psicòloga Belén Fernández ha posat el dit a la llaga amb una veritat que incomoda: no podem triar les cartes que ens dóna la vida, però sí com juguem la partida. El seu enfocament trenca amb la idea de l’evitació i ens convida a una cosa molt més valenta: atravessar el que ens passa.
Cuidar-se no és anar a l’spa o comprar-se un caprici (encara que a vegades ajudi). L’autocura real és una decisió molt més profunda i, a vegades, molt menys glamurosa. (Sí, nosaltres també hem intentat fugir del dolor amb una marató de sèries, i sabem que no funciona).
El parany de l’evitació: El mur que construeixes contra tu
Quan alguna cosa ens fa mal, el nostre instint primari és protegir-nos. Aixequem murs, omplim l’agenda de plans i ens diem que “no n’hi ha per a tant”. Tanmateix, Belén Fernández adverteix que evitar no és solucionar; és simplement posposar l’inevitable amb interessos.
Aquella emoció que no vols mirar no desapareix, es queda al cos en forma d’ansietat, insomni o irritabilitat. La psicòloga ens recorda que triar atravessar el dolor és, paradoxalment, l’única manera de deixar de patir per ell de manera crònica.
Atravessar significa donar permís a la tristesa, a la por o a la ràbia perquè existeixin. És entendre que les emocions són com onades: si intentes aturar-les, t’atropellen; si les surfeges, acaben arribant a la sorra i perdent força.
La dada clau: La salut mental no consisteix en l’absència de problemes, sinó en la capacitat de desenvolupar eines per no trencar-se quan aquests apareixen. És la diferència entre ser un vidre rígid o un jonc flexible.
Triar atravessar: El camí cap a l’autocura real
Belén Fernández proposa un canvi de paradigma. En lloc de preguntar-te “com deixo de sentir això?”, la pregunta sanadora és “què necessito mentre sento això?”. Aquest és el veritable eix de la salut emocional.
Triar atravessar el procés implica ser amable amb una mateixa. Significa baixar el ritme, demanar ajuda si és necessari i, sobretot, no jutjar-se per no estar “al cent per cent”. L’autocura és una actitud de respecte cap a la nostra pròpia vulnerabilitat.
No es tracta de recrear-se en el dolor, sinó de no barallar-se amb la realitat. Quan acceptem que el que ens passa, ens passa, deixem de gastar energia en una batalla perduda i podem començar a reconstruir-nos.
Aquesta capacitat de trànsit és el que ens permet madurar emocionalment. Segons l’experta, és en l'”atravessar” on descobrim de què estem fetes realment i on trobem nous recursos que no sabíem que teníem.
Per què ens costa tant deixar de fugir?
La societat ens pressiona per ser productives i eficients en tot moment. Sentir-se malament es veu com una pèrdua de temps. Tanmateix, Fernández insisteix que el temps de l’ànima no és el temps del rellotge. Necessitem espais de calma per processar els impactes de la vida.
Fugir és una resposta de supervivència, però atravessar és una resposta de vida. A llarg termini, les persones que es permeten sentir els seus processos són més resilients i tenen relacions més autèntiques, perquè no temen la seva pròpia ombra.
La clau no és ser forta, sinó ser autèntica amb el que t’està passant aquí i ara. És deixar anar el control del que és extern per guanyar el control del que és intern.
Lletra petita: Atravessar no significa fer-ho sola. A vegades, el major acte d’autocura és reconèixer que el camí és massa empinat i buscar l’acompanyament d’un professional que ens ajudi a posar paraules al silenci.
Verdicte: La llibertat de sentir
Les paraules de Belén Fernández són un bàlsam per a totes aquelles que ens sentim culpables per no poder amb tot. Ens treuen un pes de sobre: no hem d’evitar el que ens passa, només hem d’aprendre a cuidar-nos mentre succeeix.
El benestar real és saber que, passi el que passi, tens la capacitat de triar com tractar-te a tu mateixa enmig de la tempesta. És la llibertat més absoluta que existeix.
Ets de les que prefereix fugir cap endavant o et donaràs el permís d’atravessar el que sents avui? Nosaltres ho tenim clar: la pau mental comença per deixar de lluitar contra una mateixa. T’atreveixes a sentir de debò?