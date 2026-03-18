Belén Hernández, psicóloga: “No podemos evitar lo que pasa, pero sí podemos cuidarnos y elegir cómo atravesarlo”

Vivimos en la era de la felicidad obligatoria. Si te sientes mal, parece que la solución es «distraerse», «mirar para otro lado» o «ser positivo». Pero, ¿y si te dijéramos que esta es precisamente la receta para el agotamiento emocional?

La psicóloga Belén Fernández ha puesto el dedo en la llaga con una verdad que incomoda: no podemos elegir las cartas que nos da la vida, pero sí cómo jugamos la partida. Su enfoque rompe con la idea de la evitación y nos invita a algo mucho más valiente: atravesar lo que nos pasa.

Cuidarse no es ir al spa o comprarse un capricho (aunque a veces ayude). El autocuidado real es una decisión mucho más profunda y, a veces, mucho menos glamourosa. (Sí, nosotros también hemos intentado huir del dolor con una maratón de series, y sabemos que no funciona).

La trampa de la evitación: El muro que construyes contra ti

Cuando algo nos duele, nuestro instinto primario es protegernos. Levantamos muros, llenamos la agenda de planes y nos decimos que «no es para tanto». Sin embargo, Belén Fernández advierte que evitar no es solucionar; es simplemente posponer lo inevitable con intereses.

Aquella emoción que no quieres mirar no desaparece, se queda en el cuerpo en forma de ansiedad, insomnio o irritabilidad. La psicóloga nos recuerda que elegir atravesar el dolor es, paradójicamente, la única manera de dejar de sufrir por él de manera crónica.

Atravesar significa dar permiso a la tristeza, al miedo o a la rabia para que existan. Es entender que las emociones son como olas: si intentas detenerlas, te atropellan; si las surfeas, acaban llegando a la arena y perdiendo fuerza.

El dato clave: La salud mental no consiste en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de desarrollar herramientas para no romperse cuando estos aparecen. Es la diferencia entre ser un vidrio rígido o un junco flexible.

Elegir atravesar: El camino hacia el autocuidado real

Belén Fernández propone un cambio de paradigma. En lugar de preguntarte «¿cómo dejo de sentir esto?», la pregunta sanadora es «¿qué necesito mientras siento esto?». Este es el verdadero eje de la salud emocional.

Elegir atravesar el proceso implica ser amable con una misma. Significa bajar el ritmo, pedir ayuda si es necesario y, sobre todo, no juzgarse por no estar «al cien por cien». El autocuidado es una actitud de respeto hacia nuestra propia vulnerabilidad.

No se trata de recrearse en el dolor, sino de no pelearse con la realidad. Cuando aceptamos que lo que nos pasa, nos pasa, dejamos de gastar energía en una batalla perdida y podemos empezar a reconstruirnos.

Esta capacidad de tránsito es lo que nos permite madurar emocionalmente. Según la experta, es en el «atravesar» donde descubrimos de qué estamos hechas realmente y donde encontramos nuevos recursos que no sabíamos que teníamos.

¿Por qué nos cuesta tanto dejar de huir?

La sociedad nos presiona para ser productivas y eficientes en todo momento. Sentirse mal se ve como una pérdida de tiempo. Sin embargo, Fernández insiste en que el tiempo del alma no es el tiempo del reloj. Necesitamos espacios de calma para procesar los impactos de la vida.

Huir es una respuesta de supervivencia, pero atravesar es una respuesta de vida. A largo plazo, las personas que se permiten sentir sus procesos son más resilientes y tienen relaciones más auténticas, porque no temen su propia sombra.

La clave no es ser fuerte, sino ser auténtica con lo que te está pasando aquí y ahora. Es soltar el control de lo que es externo para ganar el control de lo que es interno.

Letra pequeña: Atravesar no significa hacerlo sola. A veces, el mayor acto de autocuidado es reconocer que el camino es demasiado empinado y buscar el acompañamiento de un profesional que nos ayude a poner palabras al silencio.

Veredicto: La libertad de sentir

Las palabras de Belén Fernández son un bálsamo para todas aquellas que nos sentimos culpables por no poder con todo. Nos quitan un peso de encima: no tenemos que evitar lo que nos pasa, solo tenemos que aprender a cuidarnos mientras sucede.

El bienestar real es saber que, pase lo que pase, tienes la capacidad de elegir cómo tratarte a ti misma en medio de la tormenta. Es la libertad más absoluta que existe.

¿Eres de las que prefiere huir hacia adelante o te darás el permiso de atravesar lo que sientes hoy? Nosotras lo tenemos claro: la paz mental comienza por dejar de luchar contra una misma. ¿Te atreves a sentir de verdad?