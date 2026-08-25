Evita l”ameba menjacervells’: què és la Naegleria fowleri i els riscos de la seva infecció devastadora

L’estiu és sinònim de sol, aigua i moments de felicitat. Però de vegades, sota la superfície d’un llac tranquil, s’amaga un perill invisible. Un enemic silenciós que pot transformar la joia en una autèntica tragèdia.
Aquesta amenaça, quasi de ciència-ficció, ha tornat a sacsejar-nos. Una petita de vuit anys ha perdut la vida. No per un accident, sinó per un organisme que s’endinsa en el cos i ataca allò més preuat: el seu cervell.
Estem parlant de la Naegleria fowleri. Aquesta és l’ameba “menjacervells” que ha causat la mort de Lillian Smart, una nena de Ruston, Louisiana. La seva història és un crit d’alerta que no podem ignorar.
La família de Lillian confirmava la notícia amb el cor trencat. La petita va sucumbir a les greus lesions cerebrals provocades per aquest paràsit. Una batalla que el seu petit cos no va poder guanyar. (És dur, sí, però és la realitat que hem d’afrontar).
Què és exactament la Naegleria fowleri?
La Naegleria fowleri és una ameba microscòpica unicel·lular. El seu hàbitat natural són les aigües dolces i càlides. Pensa en llacs, rius, canals i fonts termals. Però atenció: no es troba a l’aigua salada, ni a les piscines ben clorades.
L’aspecte més alarmant és la seva manera d’infectar. No et pots contagiar si empasses aigua contaminada. L’ameba no pot causar infecció a l’estómac. La ruta d’entrada és molt més insidiosa: a través del nas.
Quan l’aigua amb l’ameba entra amb força pel nas, el microorganisme pot viatjar fins al cervell. Allà, provoca una infecció neurològica devastadora anomenada meningoencefalitis amebiana primària (MAP). El dany és massiu i el progrés, rapidíssim.
Lillian Smart, la petita de vuit anys, va contreure l’organisme. Es creu que va ser mentre nedava al Llac Claiborne, a prop de casa seva. Un acte tan quotidià com un bany d’estiu es va convertir en un error fatal.
La velocitat amb què actua aquesta ameba és esgarrifosa. No hi ha temps per reaccionar si no saps què buscar.
Les infeccions per Naegleria fowleri són extremadament rares. De fet, s’han confirmat només 180 casos entre el 1937 i el 2025. Louisiana, l’estat de Lillian, només n’ha vist tres en aquest període. Però hi ha una veritat oculta: tot i ser rara, la infecció és gairebé sempre mortal.
Els símptomes inicials poden ser enganyosos. Poden aparèixer mal de cap intens, febre alta, nàusees i vòmits. Aquests es poden confondre amb moltes altres malalties. Però l’evolució és brutalment ràpida.
L’estat de Lillian va empitjorar en pocs dies. De la febre a una visió doble. Després, rigidesa al coll, confusió, pèrdua d’equilibri i fins i tot al·lucinacions. El seu cervell s’inflamava de forma irreversible.
Un perill que s’expandeix amb el clima
Fins fa poc, la majoria de casos es concentraven als estats del sud i del centre dels EUA. Regions on les temperatures de l’aigua són naturalment més càlides. Però això està canviant. I és una tendència alarmista.
Investigacions recents suggereixen que el canvi climàtic està provocant un escalfament global de les aigües. Això inclou llacs i rius en estats més al nord. Això vol dir que la zona de confort de la Naegleria fowleri s’està expandint.
Això transforma el risc de “ràpid i gairebé sempre fatal” a “ràpid, gairebé sempre fatal i cada vegada més estès”. No és per entrar en pànic, però sí per estar alerta. El nostre sentit comú és ara una eina de defensa.
El 2023, un resident de Geòrgia va morir per aquesta ameba. El 2022, un nen va ser la primera mort registrada a Nebraska. En tots dos casos, la infecció es va produir després de nedar en aigua dolça. Són casos que ens recorden que el risc, tot i que petit, és real i letal.
Què podem fer nosaltres? el secret per evitar-la
El primer truc imprescindible és ser conscient. Saber que aquesta ameba existeix ja ens dona un avantatge. Evitar el pànic és la clau. Però la solució definitiva és la prevenció intel·ligent.
Quan et banyis en aigües dolces i càlides, especialment en llacs o rius durant períodes de calor intensa i nivells baixos d’aigua, has d’extremar les precaucions. La Naegleria fowleri prospera en aquestes condicions.
El consell és senzill: intenta evitar que l’aigua t’entri amb força pel nas. Pots fer-ho utilitzant pinces nasals o mantenint el cap fora de l’aigua. Aquesta petita acció pot ser el teu escut protector.
Sabem que és una infecció rara. Però la història de Lillian Smart ens recorda la seva potència devastadora. La comunitat de Ruston va intentar tot el possible per mantenir-la amb vida. Negocis locals van organitzar recaptacions per celebrar el seu aniversari i ajudar la família. Però no va ser suficient.
Conèixer aquests secrets sobre la Naegleria fowleri és el primer pas per protegir els nostres. La consciència és el nostre millor aliat contra els perills ocults de l’estiu.
Ens ha de fer por allò que no coneixem? O saber-ho ens fa més forts?