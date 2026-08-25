Evita la ‘ameba come-cerebros’: qué es la Naegleria fowleri y los riesgos de su infección devastadora

El verano es sinónimo de sol, agua y momentos de felicidad. Pero a veces, bajo la superficie de un lago tranquilo, se esconde un peligro invisible. Un enemigo silencioso que puede transformar la alegría en una auténtica tragedia.

Esta amenaza, casi de ciencia ficción, ha vuelto a sacudirnos. Una pequeña de ocho años ha perdido la vida. No por un accidente, sino por un organismo que se adentra en el cuerpo y ataca lo más preciado: su cerebro.

Estamos hablando de la Naegleria fowleri. Esta es la ameba «come-cerebros» que ha causado la muerte de Lillian Smart, una niña de Ruston, Louisiana. Su historia es un grito de alerta que no podemos ignorar.

La familia de Lillian confirmaba la noticia con el corazón roto. La pequeña sucumbió a las graves lesiones cerebrales provocadas por este parásito. Una batalla que su pequeño cuerpo no pudo ganar. (Es duro, sí, pero es la realidad que debemos afrontar).

¿Qué es exactamente la Naegleria fowleri?

La Naegleria fowleri es una ameba microscópica unicelular. Su hábitat natural son las aguas dulces y cálidas. Piensa en lagos, ríos, canales y fuentes termales. Pero atención: no se encuentra en el agua salada, ni en las piscinas bien cloradas.

El aspecto más alarmante es su manera de infectar. No te puedes contagiar si tragas agua contaminada. La ameba no puede causar infección en el estómago. La ruta de entrada es mucho más insidiosa: a través de la nariz.

Cuando el agua con la ameba entra con fuerza por la nariz, el microorganismo puede viajar hasta el cerebro. Allí, provoca una infección neurológica devastadora llamada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). El daño es masivo y el progreso, rapidísimo.

Lillian Smart, la pequeña de ocho años, contrajo el organismo. Se cree que fue mientras nadaba en el Lago Claiborne, cerca de su casa. Un acto tan cotidiano como un baño de verano se convirtió en un error fatal.

La velocidad con la que actúa esta ameba es escalofriante. No hay tiempo para reaccionar si no sabes qué buscar.

Las infecciones por Naegleria fowleri son extremadamente raras. De hecho, se han confirmado solo 180 casos entre 1937 y 2025. Louisiana, el estado de Lillian, solo ha visto tres en este periodo. Pero hay una verdad oculta: aunque rara, la infección es casi siempre mortal.

Los síntomas iniciales pueden ser engañosos. Pueden aparecer dolor de cabeza intenso, fiebre alta, náuseas y vómitos. Estos se pueden confundir con muchas otras enfermedades. Pero la evolución es brutalmente rápida.

El estado de Lillian empeoró en pocos días. De la fiebre a una visión doble. Después, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio e incluso alucinaciones. Su cerebro se inflamaba de forma irreversible.

Un peligro que se expande con el clima

Hasta hace poco, la mayoría de casos se concentraban en los estados del sur y del centro de EE.UU. Regiones donde las temperaturas del agua son naturalmente más cálidas. Pero esto está cambiando. Y es una tendencia alarmante.

Investigaciones recientes sugieren que el cambio climático está provocando un calentamiento global de las aguas. Esto incluye lagos y ríos en estados más al norte. Esto significa que la zona de confort de la Naegleria fowleri se está expandiendo.

Esto transforma el riesgo de «rápido y casi siempre fatal» a «rápido, casi siempre fatal y cada vez más extendido». No es para entrar en pánico, pero sí para estar alerta. Nuestro sentido común es ahora una herramienta de defensa.

En 2023, un residente de Georgia murió por esta ameba. En 2022, un niño fue la primera muerte registrada en Nebraska. En ambos casos, la infección se produjo después de nadar en agua dulce. Son casos que nos recuerdan que el riesgo, aunque pequeño, es real y letal.

¿Qué podemos hacer nosotros? el secreto para evitarla

El primer truco imprescindible es ser consciente. Saber que esta ameba existe ya nos da una ventaja. Evitar el pánico es la clave. Pero la solución definitiva es la prevención inteligente.

Cuando te bañes en aguas dulces y cálidas, especialmente en lagos o ríos durante períodos de calor intenso y niveles bajos de agua, debes extremar las precauciones. La Naegleria fowleri prospera en estas condiciones.

El consejo es sencillo: intenta evitar que el agua te entre con fuerza por la nariz. Puedes hacerlo utilizando pinzas nasales o manteniendo la cabeza fuera del agua. Esta pequeña acción puede ser tu escudo protector.

Sabemos que es una infección rara. Pero la historia de Lillian Smart nos recuerda su potencia devastadora. La comunidad de Ruston intentó todo lo posible para mantenerla con vida. Negocios locales organizaron recaudaciones para celebrar su cumpleaños y ayudar a la familia. Pero no fue suficiente.

Conocer estos secretos sobre la Naegleria fowleri es el primer paso para proteger a los nuestros. La conciencia es nuestro mejor aliado contra los peligros ocultos del verano.

¿Nos debe dar miedo aquello que no conocemos? ¿O saberlo nos hace más fuertes?