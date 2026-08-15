Silvia Morales, psicóloga: «Caminar con el móvil causa fatiga mental y ‘ceguera por falta de atención’»

Caminar con el móvil en la mano. Es un gesto automático, casi un reflejo. Lo hacemos todas, constantemente, como si el tiempo para desconectar fuera un lujo inalcanzable.

Creemos que estamos optimizando cada segundo. Pero la realidad es otra, y el precio que pagamos es mucho más alto de lo que imaginas.

El cerebro humano no está diseñado para este bombardeo constante. Nos estamos saboteando a nosotras mismas sin darnos cuenta.

La psicóloga Silvia Morales, experta del Hospital Hospiten Roca, lo dice claro: este hábito tan extendido es una bomba de relojería para nuestra salud mental. Nos aboca a una fatiga mental constante y nos provoca un fenómeno inquietante: la «ceguera por falta de atención«.

¿Qué significa exactamente? Que mientras nuestra mirada está atrapada en la pantalla, el cerebro deja de registrar una parte vital de lo que sucede alrededor. Es un error fundamental que tiene consecuencias directas y urgentes.

El coste oculto de ir con el móvil

Pensamos que responder mensajes mientras caminamos es un signo de eficiencia. (Sí, nosotras también lo hacíamos). Pero, en realidad, es una sobrecarga cognitiva brutal.

La Silvia Morales lo explica así: «Caminar mirando el móvil divide nuestra atención entre el movimiento físico y la pantalla, generando una sobrecarga cognitiva». Nuestro cerebro se esfuerza en alternar el foco entre dos tareas completamente diferentes a un ritmo forzado. El resultado es una fatiga mental que nos pasa factura.

Esta «ceguera por falta de atención» es literal. Podemos no darnos cuenta de un obstáculo en el suelo, de una persona que se acerca o incluso del momento correcto para cruzar una calle. Aunque esté dentro de nuestro campo visual, el cerebro simplemente no lo procesa.

Y no es solo un problema de seguridad. El cuerpo también sufre. Nuestra postura cambia: damos pasos más cortos, el ritmo se ralentiza y adoptamos una posición que carga el cuello y la parte alta de la espalda. Un daño silencioso que se acumula día tras día.

El silencio: tu nuevo superpoder

Muchas de nosotras llenamos los paseos con música o podcasts. Parece una buena manera de pasar el tiempo, ¿verdad? Pero la Morales nos invita a una reflexión más profunda.

«La música activa las emociones y el ritmo, el podcast exige atención cognitiva al lenguaje y el silencio total fomenta la introspección, la creatividad y el descanso mental profundo», apunta la psicóloga.

Mientras que la música y los podcasts dirigen nuestra atención hacia un estímulo externo, el silencio es un tesoro oculto. Nos da el espacio que necesitamos para seguir un pensamiento sin interrupciones, para «ordenar» preocupaciones y para conectar ideas.

Es el truco definitivo para pensar mejor. Pero atención: los primeros paseos sin móvil pueden resultar incómodos. ¿Por qué? Porque hemos adquirido el hábito de llenar cualquier vacío con una pantalla.

Desconectar no es un privilegio, es una necesidad urgente para nuestro cerebro. Nos damos microdosis de dopamina que nos mantienen cautivadas.

«Nos incomoda el miedo de conectar con nuestros propios pensamientos o emociones difíciles, con los problemas de nuestra propia vida, con el aburrimiento», dice Silvia Morales. A esto se suma «la ansiedad por perdernos algo digitalmente urgente».

Incluso hay una presión invisible: la de parecer ocupadas. Caminar sin auriculares o sin mirar una pantalla puede generar una sensación de improductividad. Pero ahora ya sabemos que esto es un error grave.

El plan de ataque de 5 minutos para salvar tu mente

La buena noticia es que la solución es sencilla. No se trata de hacer un cambio drástico de golpe. Se trata de empezar con pequeños gestos. La Morales lo tiene claro:

«Para practicar el silencio sin sentir ansiedad, comienza con lapsos muy cortos de cinco minutos al día». Durante estos minutos, la psicóloga propone que nos fijemos en un estímulo físico neutro: el aire al respirar, el movimiento del abdomen, la pisada o los sonidos del entorno.

Se puede llevar el móvil en silencio y decidir de entrada que solo se mirará al llegar al destino. Estos cinco minutos se pueden ampliar gradualmente cuando la incomodidad desaparezca.

Para un paseo más largo, la recomendación es de 30 minutos a ritmo moderado. Pero incluso 10 o 15 minutos de verdadera desconexión son un ahorro mental impagable.

No es cuánto caminas, sino cómo lo haces. Una caminata breve sin mensajes, llamadas ni notificaciones puede ayudarte a desconectar más que un recorrido largo convertido en una extensión de tu jornada laboral.

La Silvia Morales es categórica: «Cuanto menos lo usemos, mejor. Lo más recomendable es detenerse para usar el móvil y así evitar distracciones». Guardar el móvil permite «una verdadera atención plena y un respiro necesario de las alertas digitales».

Es hora de recuperar nuestra capacidad de estar presentes, de hacer una sola cosa a la vez. Es una inversión en nuestra salud mental que no tiene precio.

Después de leer esto, ya sabes que la decisión de dejar el móvil en el bolsillo es la más inteligente que puedes tomar. ¿Estás preparada para notar la diferencia?