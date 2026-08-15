Un enigma de 2.300 años: encuentran en China una bebida en bronce que evoca la cerveza

Imagina abrir una tumba milenaria y encontrarte con un auténtico tesoro líquido. No hablamos de oro ni de joyas, sino de una bebida que ha estado durmiendo bajo tierra durante más de dos mil años. Ahora, un descubrimiento histórico en China está sacudiendo el mundo de la arqueología y la ciencia.

Este hallazgo, más que una simple curiosidad, es una ventana directa a la vida de una civilización perdida. Nos permitirá entender mejor sus costumbres, su tecnología e incluso sus creencias. Prepárate para un viaje al pasado más fascinante.

Se ha revelado en el noroeste de China el secreto de una bebida ancestral. Un líquido alcohólico, con una antigüedad de 2.300 años, ha sido recuperado intacto de una necrópolis. Es una auténtica cápsula del tiempo que nos llega desde el período de los Reinos Combatientes.

El hallazgo se produjo en la necrópolis de Shanjiabao, en Guyuan. Allí, dentro de una tumba del pueblo Qin, los arqueólogos descubrieron una botella de bronce con una forma muy particular. Este recipiente guardaba un contenido que ahora ha sido analizado con precisión.

La historia nos habla a través de estos objetos. Cada descubrimiento es un paso más para entender quiénes éramos y de dónde venimos. Este líquido es un testimonio de una era olvidada.

La bebida, un total de 3.740 mililitros, ha sorprendido a los expertos. Se trata de una elaboración a base de cereales, muy similar a lo que hoy conocemos como cerveza. No obstante, no contiene lúpulo, como las cervezas modernas que nosotros bebemos.

Esta preparación se obtenía por fermentación de cereales y levaduras. Es una parte de la larga y rica tradición china de bebidas fermentadas a partir de grano. Una práctica que se remonta a hace 9.000 o 10.000 años, según estudios precedentes.

Una fórmula milenaria al descubierto

La vasija de bronce, catalogada como M39:5, estaba perfectamente sellada. Un tejido y un mortero de barro la mantenían hermética durante milenios. Este meticuloso cierre ha permitido que el líquido llegara hasta nuestros días en un estado sorprendente.

Tras una extracción delicada, se obtuvo un líquido de color azul verdoso claro e inodoro. Las muestras fueron sometidas a espectroscopia infrarroja y otros sistemas. Estos análisis confirmaron que era una bebida alcohólica y revelaron sus ingredientes secretos.

Se identificaron 24 tipos diferentes de compuestos orgánicos. Aminoácidos, ácidos grasos e hidratos de carbono desvelaron el perfil de sabor de la bebida. La alta concentración de ácido láctico y oxálico confirmó el origen cerealístico, descartando un vino de fruta.

El análisis de microfósiles fue definitivo. Los componentes principales eran mijo común y cereales del género Triticeae. Esto incluye el trigo y la cebada, ingredientes que nos resultan familiares incluso hoy. El fermento empleado fue el «qu», un preparado de grano con microorganismos.

La conexión con el pueblo Qin y su legado

La necrópolis de Shanjiabao, cerca de la Gran Muralla, era un cementerio público. Estaba destinado a las tropas de guarnición y la población local del pueblo Qin. El hallazgo en la tumba M39, con su peculiar vasija con boca en forma de ajo, es signo distintivo de esta cultura.

Este descubrimiento es imprescindible para comprender la historia de la tecnología de fermentación en China. Nos dice qué cereales utilizaba el pueblo Qin y cómo los procesaba. Es una pieza clave que se añade al gran rompecabezas de la historia culinaria.

El alcohol tenía un papel fundamental en la antigua China. Participaba en rituales sociales y funerarios. Los casi cuatro litros de esta «cerveza» de Shanjiabao podrían ser una ofrenda. Quizás eran provisiones para el difunto o parte de las ceremonias de su entierro.

Este misterio final sobre la intención de la bebida en la tumba queda abierto. Es lo que hace que la historia sea aún más atractiva. Los investigadores continuarán buscando respuestas, dándonos más datos de esta civilización.

¿Quién sabe cuántos secretos más nos esperan bajo tierra? Cada nuevo descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas. Y nosotros, aquí, para contártelo. No te perderás nada si te quedas con nosotros.