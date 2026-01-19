Pablo Puyol cumple 50 años en su mejor momento: “El azúcar es uno de los grandes enemigos de nuestra sociedad”

Cumplir años no cambia las reglas del cuerpo, pero sí la forma de negociarlas. Las recomendaciones de actividad física para adultos continúan enfocándose en la fuerza y el movimiento semanal, según la guía oficial de la OMS sobre actividad física. En este marco, Pablo Puyol vuelve a estar en primer plano con un mensaje claro: la forma física también se construye a partir de decisiones pequeñas y repetidas.

El actor malagueño combina escenarios, viajes y entrenamientos mientras lidera un montaje de gran formato en Madrid. Y, aunque su carrera está llena de momentos reconocibles para el público, hay un detalle de su rutina reciente que explica por qué su físico se mantiene estable cuando muchos sienten el peso del calendario. Este dato aparece a partir de aquí.

En una entrevista concedida a la revista Men’s Health y recogida por medios nacionales, Puyol explicó que está priorizando una ingesta de proteína muy alta en relación con su peso: dos gramos por cada kilo, además de reducir de manera marcada los hidratos. También señaló una línea roja con el dulce, al que asocia con el exceso de azúcar, y admitió que los días de pierna continúan siendo los más duros de soportar cuando el trabajo aprieta.

De UPA a Houdini: los momentos que marcaron su trayectoria

El nombre de Pablo Puyol quedó asociado a una etapa concreta de la televisión española. Su personaje Pedro Salvador en Un paso adelante fue uno de los ejes emocionales de la serie y conectó con una generación que aprendió a entender la cultura pop como algo que se veía, se bailaba y se cantaba al mismo tiempo. La misma cadena mantiene una ficha del personaje y su historia dentro del universo de la serie en la página de Atresmedia dedicada a Pedro Salvador.

Un fenómeno que salió de la pantalla

La serie impulsó un formato multimedia que acabó en conciertos y discos. En 2003, cuando el fenómeno estaba en plena expansión, Antena 3 impulsó una gira con los protagonistas y el grupo derivado del proyecto. La cobertura de la época reflejaba el alcance comercial: el primer disco de UPA Dance superó las 500.000 copias y acumuló varios discos de platino, según la crónica publicada entonces por Vertele en elDiario.es sobre la gira de UPA Dance.

El regreso al teatro musical como prueba de fondo

Después de años alternando televisión, teatro y formatos de entretenimiento, Puyol volvió a ponerse al frente de un reto especialmente exigente: un musical que mezcla interpretación, canto y movimiento, con un componente técnico de gran complejidad. En la web oficial de Houdini un musical mágico figura como protagonista del montaje. La cartelera en Madrid sitúa el espectáculo en el Teatro Calderón, con funciones programadas desde octubre de 2025 hasta finales de marzo de 2026, según la ficha de Teatro Madrid sobre Houdini un musical mágico.

Hito Por qué fue clave Un paso adelante y Pedro Salvador Consolidó su imagen pública como actor y bailarín en una ficción que marcó una generación. UPA Dance y la gira Llevó el éxito a conciertos y discos con cifras de ventas destacadas en plena era del CD. Servir y Proteger Regresó al prime time diario en una ficción de largo recorrido en la televisión pública. Houdini un musical mágico Asumió un papel protagonista en un montaje de gran formato con exigencia física continuada.

El entrenamiento que encaja entre rodajes, viajes y funciones

Cuando un actor alterna ensayos, desplazamientos y cambios de horario, el entrenamiento deja de ser un plan ideal y se convierte en un sistema de mínimos sostenibles. Puyol ha descrito esta realidad con dos ideas simples: si puede, prefiere entrenar al aire libre; si está en Madrid, el gimnasio es el escenario más probable. Esta combinación encaja con el enfoque que la OMS defiende para adultos: sumar movimiento semanal, incluir trabajo de fuerza y reducir el sedentarismo acumulado.

La fuerza como seguro a partir de los 40

El trabajo de fuerza no solo persigue estética. Ayuda a sostener masa muscular y capacidad funcional, especialmente cuando el calendario avanza y el tiempo de recuperación se vuelve más relevante. Por eso, las recomendaciones internacionales insisten en combinar actividad aeróbica con sesiones de fortalecimiento.

Fuerza para preservar masa muscular y proteger articulaciones.

para preservar masa muscular y proteger articulaciones. Trabajo aeróbico para sostener la capacidad cardiovascular semanal.

para sostener la capacidad cardiovascular semanal. Movilidad para tolerar mejor cambios de carga y posturas repetidas en escena.

para tolerar mejor cambios de carga y posturas repetidas en escena. Descanso como parte del plan, no como premio.

El día de pierna y el costo real del rendimiento

En su entrevista, Puyol verbalizó algo frecuente incluso en gente entrenada: los días de pierna cuestan. No es solo una broma de gimnasio. Los grandes grupos musculares generan más fatiga y a menudo requieren más recuperación. En un calendario de funciones, este factor condiciona la planificación: no se entrena igual cuando hay que llegar con energía al escenario.

La cifra de proteína que menciona y cómo encaja en la evidencia

El dato que más llamó la atención fue su objetivo de proteína: dos gramos por kilo de peso corporal. Esta cifra coincide con rangos que aparecen en documentos de referencia para población físicamente activa. Una revisión de la International Society of Sports Nutrition sitúa una ingesta diaria de 1,4 a 2,0 g/kg como suficiente para la mayoría de personas que entrenan, según el resumen disponible en PubMed sobre la posición de ISSN en proteína y ejercicio.

Por qué no es lo mismo para todos

Este rango no equivale a una recomendación universal. Para población general sana, las referencias europeas sitúan una ingesta de proteína más baja como orientación de base. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recoge un valor de referencia en adultos de 0,83 g/kg/día en su documentación técnica, disponible en el informe resumen de valores de referencia dietéticos de EFSA. La diferencia entre ambas cifras suele depender del contexto: volumen de entrenamiento, objetivo (mantener, ganar masa, reducir grasa) y estado de salud.

Azúcar, hidratos y el debate que a menudo se simplifica

Puyol también apuntó a una reducción fuerte de hidratos y a la evitación del dulce. En salud pública, el enfoque no es demonizar un macronutriente, sino limitar los azúcares libres. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir la ingesta de azúcares libres por debajo del 10% de la energía total diaria, y sugiere beneficios adicionales al bajar del 5%, según la comunicación oficial de la OMS sobre reducción de azúcares.

Lo que sí se puede extraer de su enfoque

Más allá de etiquetas como low carb o alta proteína, su mensaje encaja con una lógica práctica para quien quiere rendir con el paso del tiempo: controlar lo que desordena la dieta con facilidad (dulces y ultraprocesados), sostener un patrón de entrenamiento realista y ajustar la comida a la carga de trabajo. Cuando este ajuste es muy agresivo o se mantiene durante meses, la recomendación general en nutrición deportiva es individualizarlo con un profesional, sobre todo si hay antecedentes médicos o cambios grandes de peso.

El punto de inflexión al cumplir 50

La idea que más se repite en su discurso no es la nostalgia. Es la continuidad. Puyol ha hablado de madurez interpretativa y de la sensación de estar en un buen momento profesional mientras continúa sumando hábitos que no dependen de una temporada concreta. En paralelo, su agenda de teatro exige constancia: llegar a función con energía, sostener la voz y soportar repeticiones semana tras semana.

En este equilibrio, el dato clave de su rutina no es un ejercicio secreto ni un suplemento milagro. Es una decisión medible, repetida y difícil de mantener sin planificación: una proteína muy alta para su peso, reducción de hidratos y un veto práctico al dulce, combinados con entrenamiento constante aunque a veces duela, especialmente cuando toca pierna.