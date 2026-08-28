Sonia Lucena, psiconutricionista, explica la sarcopenia masculina: «Muchos llegan a los 70 años con un 25% menos de músculo que en su juventud»

¿Creías que perder músculo era cosa de la vejez? ¿Que solo empezaba a preocuparnos cerca de la jubilación? Pues prepárate, porque la ciencia acaba de darnos una de las noticias más urgentes que leerás hoy.

La realidad es mucho más dura y silenciosa. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, ya está en modo «pérdida» mucho antes de lo que imaginas. Y lo que no sabes es que este proceso ya ha comenzado a minar tu fuerza, tu energía y, sí, incluso tu salud metabólica.

El secreto que nadie te había contado sobre la fuerza

La psiconutricionista Sonia Lucena lo tiene claro: la sarcopenia masculina, esa pérdida de masa muscular, fuerza y función asociada al envejecimiento, no es ningún misterio futuro. Comienza alrededor de los 30 años. (Sí, lo has leído bien: treinta años!). «De hecho, a partir de los 30 años comenzamos a perder masa muscular de forma progresiva, aunque la mayoría no se da cuenta hasta que aparecen señales evidentes: más barriga, menos fuerza, peor rendimiento físico o mayor sensación de fatiga», explica Lucena. Es un proceso natural, pero eso no significa que sea inevitable.

Las cifras son un golpe de realidad. Varios estudios muestran que la masa muscular disminuye entre un 3% y un 8% por década a partir de los 30. Esta caída se acelera dramáticamente después de los 60. ¿Qué implica esto? Pues que «muchos llegan a los 70 años con un 25% menos de músculo que en su juventud». Una cuarta parte de nuestro motor principal se va si no hacemos nada. (Una auténtica locura).

La pérdida de músculo tiene consecuencias más allá de la estética

El músculo no es solo para lucir en verano. Es uno de los órganos metabólicos principales de nuestro organismo. Cuando lo perdemos, la cadena de problemas es imparable. Es más fácil acumular grasa (sobre todo en el abdomen), desarrollar resistencia a la insulina, perder movilidad y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Nuestro cuerpo se convierte en una máquina menos eficiente y más vulnerable.

Mi aviso de urgencia: muchos hombres creen que están fuertes, pero la realidad de los datos los pone en su lugar. La fuerza muscular es el indicador de salud más potente que tenemos.

En la consulta, Lucena lo ve cada día. Con una simple prueba, la medición de la fuerza de prensión manual con un dinamómetro, descubren la verdad. Muchos hombres de 45, 50 o 60 años, que se sienten bien y activos, tienen valores significativamente inferiores a los esperados. Se han acostumbrado a una «nueva normalidad» de menos fuerza que no es normal en absoluto. La pérdida ha sido tan gradual que no se han dado cuenta del peligro.

La fuerza muscular no es solo para levantar pesas. Actualmente, se considera uno de los mejores indicadores de salud, funcionalidad y longevidad. Estudios enlazan una baja fuerza de prensión con un riesgo más alto de enfermedad cardiovascular, discapacidad física y mortalidad prematura. Es una señal de alarma que no podemos ignorar.

¿Por qué nuestro cuerpo nos abandona?

La respuesta es simple y reptiliana: eficiencia biológica. Mantener músculo es caro para el cuerpo, consume energía constantemente. Si no lo utilizas, si no le envías señales de que es útil (principalmente con entrenamiento de fuerza), el cuerpo entiende que puede prescindir de él. Es la cruel ley de «lo que no usas, lo pierdes».

A esto se suman otros factores. Disminuyen hormonas anabólicas clave como la testosterona, la hormona del crecimiento y el IGF-1. Aparece la «resistencia anabólica», haciendo que el músculo responda peor a las proteínas y el ejercicio. La edad también trae inflamación de bajo grado y, muy a menudo, menos actividad física diaria. ¿El resultado? Nuestro organismo construye menos músculo y destruye más.

Hay una consecuencia oculta aún más peligrosa. Al perder masa muscular, nuestro gasto energético diario disminuye. Quemamos menos calorías haciendo exactamente lo mismo que antes. Si los hábitos alimentarios se mantienen, el cuerpo almacena más energía en forma de grasa, sobre todo en el vientre. La reducción de la testosterona también favorece la grasa visceral, la más peligrosa, que rodea los órganos internos y se asocia a un mayor riesgo cardiometabólico. Por eso muchos hombres experimentan una paradoja: cada año menos músculo y más barriga, con un peso que apenas varía. (Es el secreto oculto de nuestro metabolismo).

El plan definitivo para frenar el tiempo

La buena noticia es que la sarcopenia no es tu destino. Incluso a edades avanzadas, es posible recuperar fuerza y masa muscular. Y la solución es más accesible de lo que piensas. Si hubiera una pastilla mágica contra el envejecimiento, sería esta:

El entrenamiento de fuerza. Es la herramienta más eficaz que conocemos. Dos o tres sesiones semanales bien planificadas son suficientes para obtener beneficios significativos. No es necesario ser un culturista profesional. Levantar pesas, con el peso corporal o con cualquier resistencia, estimula la síntesis de proteínas musculares y puede aumentar la fuerza y la masa incluso en personas de más de 70 años.

Proteínas, tu mejor aliado. Muchos hombres no consumen las proteínas necesarias. Los expertos recomiendan entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para optimizar el mantenimiento muscular. Un hombre de 80 kilos, por ejemplo, necesitaría entre 96 y 128 gramos repartidos durante el día. Esto es imprescindible para construir y preservar tu músculo.

Dormir para ganar. El sueño es fundamental para la recuperación muscular y el equilibrio hormonal. No subestimes su poder. Una buena noche de descanso es tan vital como el ejercicio y la dieta.

Actividad diaria constante. Mantenerse activo durante el día ayuda a preservar la función muscular y a romper el círculo vicioso de «menos músculo, menos energía, más grasa». Caminar, subir escaleras, levantarse a menudo de la silla… son pequeños trucos que complementan el entrenamiento y marcan la diferencia a largo plazo.

La verdad es que el tiempo corre, y tu cuerpo ya ha comenzado su pérdida silenciosa. La pregunta no es «si» perderás músculo, sino «cuánto» quieres conservar. Porque el músculo no solo determina cómo te ves frente al espejo, determina cómo te moverás, cómo vivirás y cuánta independencia tendrás cuando llegues a la vejez.

¿Cuánta fuerza quieres tener dentro de veinte años?