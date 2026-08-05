«Los virus que sobrevivieron a los siglos»: las 5 patologías que acompañan a la humanidad desde su origen

Solemos pensar que los virus y bacterias más peligrosos son una novedad exclusiva de nuestro siglo. Es un error absoluto que cometemos casi sin darnos cuenta.

Muchas décadas antes de las pandemias modernas, nuestra especie ya luchaba contra asesinos invisibles. Diferentes microorganismos llevan decenas de miles de años persiguiendo a la humanidad.

La ciencia ha logrado identificar cuáles son los patógenos más antiguos documentados en nuestro propio código genético. Lo más inquietante es que la mayoría continúan plenamente activos hoy en día.

No hablamos de ficciones ni de mitos del pasado remoto. Se trata de bacterias y virus extremadamente adaptables que se colaron en las primeras comunidades humanas y nunca se han marchado.

1. Tuberculosis: el viajero más antiguo de nuestra especie

La tuberculosis no es una afección romántica del siglo XIX como muchos suelen pensar. Los análisis genéticos más recientes revelan que la bacteria Mycobacterium tuberculosis nos acompaña desde hace 70.000 años.

Surgió exactamente cuando los primeros humanos modernos comenzaron a migrar fuera del continente africano. *(Sí, ha viajado con nuestra especie durante toda nuestra expansión planetaria)*.

Los arqueólogos han encontrado lesiones inconfundibles en la columna vertebral de momias egipcias que pertenecen a la dinastía XXI. Incluso el prestigioso médico griego Hipócrates la calificó en el año 400 a.C. como la patología más mortífera de su época.

Dato clave: A medida que las sociedades humanas abandonaron el nomadismo para construir las primeras ciudades, este patógeno encontró el hábitat perfecto. El hacinamiento y la convivencia estrecha multiplicaron su transmisión a una velocidad devastadora.

A pesar de la existencia de antibióticos modernos y tratamientos avanzados, esta bacteria continúa provocando la muerte de más de un millón de personas cada año en todo el mundo.

Su increíble capacidad para permanecer latente en los pulmones durante décadas la convierte en un enemigo extremadamente letal. Sin duda, es el asesino más paciente de toda la historia humana.

2. Malaria: el terror del mosquito que cambió imperios

Si existe un verdadero asesino en serie en la evolución humana, es el parásito Plasmodium. Transmitido por la hembra del mosquito Anopheles, ha segado una cantidad inimaginable de vidas.

Los investigadores calculan que la malaria podría ser responsable de casi la mitad de las muertes humanas acumuladas desde la Edad de Piedra. Es una cifra escalofriante que rompe cualquier esquema preconcebido.

Los registros escritos más antiguos sobre sus fiebres intermitentes aparecen en China hacia el año 2700 a.C. Mucho más tarde, en el año 340 d.C., el sabio Ge Hong ya recetaba un extracto de doncell para combatirla.

Siglos después, la científica Tu Youyou aisló la artemisinina de esta misma planta y ganó el Premio Nobel de Medicina en 2015. La naturaleza contenía el remedio milenario que salvó millones de vidas.

Este parásito modificó incluso el curso de guerras de la Antigüedad. Ejércitos enteros quedaron totalmente diezmados antes de entrar en combate debido a las fiebres devastadoras de esta infección.

Hoy en día, el cambio climático y el aumento de las temperaturas globales amenazan con expandir el territorio de estos mosquitos hacia zonas del planeta donde anteriormente habían sido erradicados.

3. Rabia: el verdadero origen del terror animal

Pocas enfermedades generan un pánico tan instintivo y profundo como el virus de la rabia. Este patógeno secuestra literalmente el sistema nervioso central y provoca una agresividad extrema y una fobia incontrolable al agua.

Las primeras referencias escritas no provienen de laboratorios modernos, sino de tablas de arcilla acadias encontradas en la antigua Mesopotamia. Hacia el año 2100 a.C., los babilonios redactaban plegarias desesperadas contra este mal.

El famoso Código de Eshnunna, redactado hacia el 1930 a.C., imponía severas multas en plata a los propietarios que no mantuvieran bajo control a los perros que mostraran síntomas de infección. Ya entendían perfectamente el peligro mortal del contagio animal.

Advertencia importante: Una vez que aparecen los primeros síntomas clínicos en un ser humano, la tasa de letalidad de la rabia es prácticamente del 100%. No existe ningún otro virus tan efectivo y despiadado.

*(Afortunadamente, la primera vacuna preventiva desarrollada por Louis Pasteur a finales del siglo XIX cambió para siempre nuestra suerte frente a este monstruo milenario)*.

Aunque en muchos países desarrollados la vacunación de mascotas ha reducido drásticamente su presencia, el virus sigue vivo en la fauna salvaje y causa decenas de miles de víctimas anuales en regiones en desarrollo.

4. Lepra: la marca de la estigmatización humana

La lepra o enfermedad de Hansen, provocada por la bacteria Mycobacterium leprae, ostenta un triste récord en los anales de la medicina. Se trata del estigma social más antiguo del cual se tiene registro escrito.

Aparece detallada en papiros egipcios datados en el 1550 a.C. y en el tratado indio Sushruta Samhita del 600 a.C., donde se interpretaba directamente como un castigo divino contra los pecadores.

Esta bacteria sufrió un proceso de evolución reductiva muy particular y perdió el 40% de sus genes originales. Por esta razón precisa desesperadamente de un huésped vivo para poder sobrevivir y multiplicarse.

Durante la Edad Media, los enfermos eran obligados a llevar campanas para anunciar su presencia y eran expulsados de las ciudades hacia leproserías aisladas. El miedo al contagio destruyó familias enteras durante siglos.

¿Sabías que los humanos no somos las únicas víctimas de este organismo? En la actualidad, los armadillos actúan como reservorios naturales de esta enfermedad en el continente americano.

Aunque hoy en día es completamente curable mediante un tratamiento multiterápico, miles de nuevos casos continúan siendo diagnosticados cada año en diferentes partes del mundo.

5. Tracoma y infecciones oculares primitivas

El tracoma es una infección ocular grave causada por la bacteria Chlamydia trachomatis que produce de manera progresiva una ceguera irreversible si no se trata a tiempo.

Sus huellas aparecen claramente descritas en los textos médicos más antiguos conservados en el Antiguo Egipto y en la China imperial.

Durante milenios, la falta de agua limpia, el hacinamiento en los primeros asentamientos urbanos y la presencia de moscas convirtieron esta patología en una plaga imparable.

Esta bacteria provoca una inflamación interna en el párpado que termina rascando y destruyendo la córnea lentamente. Deja sin vista a comunidades enteras a través de los siglos.

La ciencia moderna ha demostrado que nuestro sistema inmunológico actual es el resultado directo de millones de batallas genéticas contra estos pequeños microbios.

Cada ser humano vivo lleva en su propio ADN las cicatrices biológicas de esta guerra ininterrumpida contra organismos que se niegan a desaparecer.

Truco definitivo de prevención: Mantener una higiene diaria rigurosa y atender rápidamente cualquier síntoma persistente sigue siendo nuestra mejor herramienta de protección frente a bacterias ancestrales.

Conocer estos datos nos recuerda que la salud de la humanidad no es un estado permanente, sino una conquista diaria. ¿Pensabas realmente que las pandemias eran un invento de nuestra era moderna?