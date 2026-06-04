Mireia Illueca alerta sobre el uso de analgésicos y antidepresivos sin tratar la causa real del dolor

Llevas meses saltando de especialista en especialista, probando combinaciones de analgésicos cada vez más fuertes, y aun así, el dolor continúa aquí. (Sí, nosotros también conocemos esa sensación de frustración absoluta al sentir que nadie llega al fondo del problema).

Existe una tendencia peligrosa en la medicina moderna que la neurocirujana Mireia Illueca ha decidido romper de manera tajante. El tratamiento habitual se ha convertido en una carrera por silenciar los síntomas, olvidando por completo la arquitectura de tu propio cuerpo.

La trampa de los psicofármacos

El uso masivo de antidepresivos como muleta para gestionar dolores físicos persistentes ha creado una falsa sensación de control. Según Illueca, cuando tratamos el dolor exclusivamente a nivel químico sin analizar la biomecánica, estamos aplicando un parche sobre una herida abierta.

No se trata de demonizar la farmacología, sino de entender su lugar. El dolor crónico no es un capricho del destino ni un fallo de tu sistema nervioso; a menudo es un grito de auxilio de estructuras que han perdido su alineación natural o funcionalidad correcta.

Nota clave: Si tu plan de tratamiento solo incluye pastillas sin una reevaluación física exhaustiva, estás ignorando el 90% de las causas raíz del dolor crónico.

El enfoque desde el origen

El abordaje que propone esta especialista es radicalmente diferente: dejar de tratar el efecto para localizar el origen del problema. Esto implica un análisis clínico que va más allá de la resonancia magnética convencional. Se trata de observar cómo te mueves, cómo sostienes el peso y qué hábitos diarios están saboteando tu recuperación.

Cuando los pacientes se centran en el abordaje integral, el cuerpo comienza a responder de manera diferente. La medicación, en estos casos, pasa de ser una protagonista a convertirse en un actor secundario, necesario solo en fases agudas mientras el tejido y la estructura recuperan su orden.

La cruda realidad del paciente moderno

¿Sabías que muchos cuadros de dolor lumbar, cervical o migrañas tienen su origen en compensaciones posturales mal diagnosticadas durante años? Es un error de base que arrastramos hasta que el cuerpo dice basta.

No te conformes con una receta que solo adormece tu sistema nervioso. La próxima vez que visites a un profesional, pregunta: «¿Estamos tratando el síntoma o estamos corrigiendo la causa?». Esta pregunta puede marcar la diferencia entre una vida dependiente de fármacos y una recuperación real.

La salud no debería ser un ejercicio de resistencia al dolor, sino una búsqueda activa de soluciones que devuelvan la autonomía a tu vida. ¿Te habías planteado alguna vez que tu peor enemigo no fuera el dolor, sino la manera en que decidiste gestionarlo hasta hoy?