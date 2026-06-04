Mireia Illueca alerta sobre l’ús d’analgèsics i antidepressius sense tractar la causa real del dolor

Portes mesos saltant d’especialista en especialista, provant combinacions d’analgèsics cada vegada més forts, i tot i així, el dolor continua aquí. (Sí, nosaltres també coneixem aquesta sensació de frustració absoluta en sentir que ningú no arriba al fons del problema).
Existeix una tendència perillosa en la medicina moderna que la neurocirurgiana Mireia Illueca ha decidit trencar de manera taxativa. El tractament habitual s’ha convertit en una cursa per silenciar els símptomes, oblidant per complet l’arquitectura del teu propi cos.
La trampa dels psicofàrmacs
L’ús massiu d’antidepressius com a crossa per gestionar dolors físics persistents ha creat una falsa sensació de control. Segons Illueca, quan tractem el dolor exclusivament a nivell químic sense analitzar la biomecànica, estem aplicant un pegat sobre una ferida oberta.
No es tracta de demonitzar la farmacologia, sinó d’entendre el seu lloc. El dolor crònic no és un caprici del destí ni una fallada del teu sistema nerviós; sovint és un crit d’auxili d’estructures que han perdut la seva alineació natural o funcionalitat correcta.
Nota clau: Si el teu pla de tractament només inclou pastilles sense una reavaluació física exhaustiva, estàs ignorant el 90% de les causes arrel del dolor crònic.
L’enfocament des de l’origen
L’abordatge que proposa aquesta especialista és radicalment diferent: deixar de tractar l’efecte per localitzar l’origen del problema. Això implica una anàlisi clínica que va més enllà de la ressonància magnètica convencional. Es tracta d’observar com et mous, com sostenes el pes i quins hàbits diaris estan sabotejant la teva recuperació.
Quan els pacients se centren en l’abordatge integral, el cos comença a respondre de manera diferent. La medicació, en aquests casos, passa de ser una protagonista a convertir-se en un actor secundari, necessari només en fases agudes mentre el teixit i l’estructura recuperen el seu ordre.
La crua realitat del pacient modern
Sabies que molts quadres de dolor lumbar, cervical o migranyes tenen el seu origen en compensacions posturals mal diagnosticades durant anys? És un error de base que arrosseguem fins que el cos diu prou.
No et conformis amb una recepta que només adorm el teu sistema nerviós. La pròxima vegada que visitis un professional, pregunta: “¿Estem tractant el símptoma o estem corregint la causa?”. Aquesta pregunta pot marcar la diferència entre una vida dependent de fàrmacs i una recuperació real.
La salut no hauria de ser un exercici de resistència al dolor, sinó una recerca activa de solucions que tornin l’autonomia a la teva vida. T’havies plantejat mai que el teu pitjor enemic no fos el dolor, sinó la manera com vas decidir gestionar-lo fins avui?