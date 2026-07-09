La capacidad de percibir la sed disminuye con la edad, haciendo vulnerables a nuestros mayores al calor

Llega el verano, los termómetros se disparan y nuestro cuerpo lanza una señal de auxilio básica: la sed. Pero, ¿qué pasa si esta advertencia deja de funcionar? La respuesta es más alarmante de lo que imaginas, especialmente si has superado la barrera de los 60 años.

No es una simple cuestión de despiste o falta de costumbre. El cardiólogo Andrés Íñiguez ha puesto sobre la mesa una realidad fisiológica que muchos ignoran: con el paso de los años, nuestra capacidad para percibir la sed se reduce drásticamente.

Tu cerebro se vuelve menos sensible

Imagina conducir un coche donde la luz de reserva se ha fundido. Esto es exactamente lo que sucede en el organismo de los adultos mayores cuando las temperaturas alcanzan cifras récord. El mecanismo neurológico que debería alertarnos de la deshidratación se vuelve menos eficiente con la edad.

Esto significa que puedes estar entrando en un estado de deshidratación severa sin sentir una gota de sed. Tu cuerpo lo necesita desesperadamente, pero tu cerebro no lo procesa a tiempo. Es una trampa biológica que explica por qué las olas de calor golpean con tanta fuerza a nuestros mayores.

La deshidratación no avisa

Cuando finalmente aparece la sed en una persona mayor, suele ser un signo de que la deshidratación ya está avanzada. No estamos ante un proceso leve, sino ante una situación de riesgo que puede comprometer seriamente la salud cardiovascular.

El alto calor ambiental potencia este riesgo. Al no beber lo suficiente, el volumen sanguíneo disminuye, el corazón debe trabajar mucho más para bombear sangre y es aquí cuando las urgencias hospitalarias se llenan. Es un efecto dominó que podemos frenar con una sola herramienta: la anticipación.

El protocolo de oro para el verano

La solución no puede depender de tus ganas de beber, porque tu propio cuerpo te está engañando. La clave es instaurar una rutina de hidratación obligatoria, independientemente de si sientes la boca seca o no.

Beber pequeños sorbos de agua de forma constante, incluso antes de salir a la calle o de sentir el primer síntoma de calor, es la estrategia definitiva. No esperes que el termómetro te agobie; haz que el vaso de agua sea tu compañero inseparable durante todo el día.

La hidratación en adultos mayores no debe ser reactiva, sino preventiva: hay que beber antes de sentir la necesidad, porque esa señal ya no es fiable.

Un ajuste vital en tu rutina

¿Sabías que muchos de los mareos o episodios de debilidad que asociamos erróneamente a la edad son, en realidad, falta de agua? Si convives con personas mayores, no les preguntes si tienen sed; ofréceles agua directamente y asegúrate de que completen la ingesta necesaria.

El verano es para disfrutarlo, pero la precaución es la mejor inversión para mantener el ritmo. No dejes que un fallo en el termostato biológico arruine tus vacaciones. Toma el control, bebe con conciencia y mantén el sistema a punto antes de que llegue el golpe de calor.

A veces, la mejor medicina es simplemente un vaso de agua a tiempo. ¿Has bebido suficiente hoy o te has dejado llevar por la falta de señales de tu cerebro?