Salena Sainz aconseja evitar el gluten, la lactosa, el ajo, la cebolla y la lechuga para combatir la retención de líquidos

Llevas semanas cuidando tu alimentación, comiendo ensaladas y evitando los dulces, pero tu abdomen sigue pareciendo un globo después de comer. (Sí, nosotros también sabemos lo frustrante que es cerrar el botón del pantalón con esfuerzo).

Creemos que comer «sano» es suficiente, pero la nutricionista Salena Sainz ha señalado el problema: el problema no suele ser la cantidad de calorías, sino la inflamación invisible causada por ciertos grupos de alimentos que, aunque parecen inofensivos, están declarando la guerra a tu digestión.

El mito de la lechuga y el problema del gluten

La base de nuestra dieta suele ser la ensalada, pero Sainz advierte que la lechuga puede ser una trampa si no se mastica bien o si nuestro sistema digestivo está sensible. La clave para desinflamar no está en la restricción extrema, sino en entender qué alimentos fermentan en tu intestino.

El gluten, presente en tantos productos cotidianos, es uno de los grandes protagonistas de este caos abdominal. Cuando abusamos de él, generamos una permeabilidad intestinal que no solo inflama, sino que dificulta la absorción de nutrientes, dejando nuestro cuerpo en un estado de alerta constante.

No se trata de eliminar todo para siempre, sino de identificar qué está fermentando. El exceso de lácteos y harinas refinadas suele ser el detonante que mantiene tu vientre hinchado durante todo el día.

¿Por qué tu cena se convierte en gas?

Seguro que te ha pasado: tomas una cena ligera, aparentemente perfecta, y al rato tu barriga ha duplicado su volumen. El secreto está en los alimentos fermentables. Ingredientes tan comunes como el ajo y la cebolla son bombas de relojería para muchas personas con digestiones lentas.

Sainz explica que estos alimentos contienen carbohidratos que, al llegar al colon, son atacados por las bacterias de forma demasiado entusiasta. El resultado de esa fiesta bacteriana es el gas, la distensión y esa pesadez que te impide descansar por la noche. Es un proceso puramente bioquímico, no es que tengas «mala suerte» con la comida.

La estrategia para recuperar tu abdomen

Recuperar tu figura no requiere pasar hambre, requiere precisión. La experta sugiere comenzar por reducir los productos ultraprocesados que contienen lactosa y gluten de forma encubierta, ya que son los que mayor carga inflamatoria aportan a nuestro sistema.

Incorporar alimentos de fácil digestión y, sobre todo, mejorar la masticación es el cambio de paradigma más efectivo que puedes aplicar hoy mismo. Al masticar más, facilitas el trabajo al estómago y reduces drásticamente la cantidad de aire y partículas grandes que terminan fermentando en tu intestino.

El beneficio invisible: más allá de la estética

Desinflamar tu vientre tiene un impacto que va mucho más allá de cómo te queda la ropa. Cuando tu intestino deja de estar inflamado, tu energía vital se dispara. La inflamación sistémica consume una cantidad ingente de recursos energéticos que tu cerebro y tus músculos agradecerán tener disponibles.

Es curioso cómo a veces buscamos la solución en suplementos caros o dietas milagro, cuando la respuesta está en retirar esos dos o tres alimentos que nos están saboteando cada día. Si tu abdomen fuera un termómetro, te está gritando que el gluten y los fermentables lo están superando.

¿Vas a continuar normalizando la hinchazón o vas a probar a retirar estos alimentos durante unos días para ver cómo responde tu cuerpo? A veces, la mayor transformación es simplemente dejar de hacer lo que nos hace daño.