La dermatóloga Cristina Hoyos vincula la caída capilar al estrés y cambios hormonales tempranos

Vivimos en una era donde la imagen lo es todo, pero estamos pagando un precio altísimo por lucir peinados perfectos. Si notas que tu cepillo se llena de cabellos cada mañana o que tu melena ha perdido esa densidad que tanto te gustaba, no es necesariamente una cuestión genética. (Sí, nosotros también nos hemos llevado las manos a la cabeza al conocer la realidad).

La dermatóloga Cristina Hoyos ha lanzado una advertencia que deberíamos grabar a fuego en nuestro espejo del baño. Hay rutinas que consideramos inocuas, gestos automáticos que repetimos frente al espejo cada día, que están literalmente decapitando la salud de nuestro folículo piloso.

La tiranía del peinado tirante

Comencemos por el principio: las coletas tirantes. Ese moño de bailarina que tanto estiliza o esa coleta ultra alta que nos hace sentir poderosas son, en realidad, los peores enemigos de nuestra raíz. La tensión constante no solo irrita el cuero cabelludo, sino que provoca lo que los especialistas llaman alopecia por tracción.

Básicamente, estamos forzando la raíz hasta que el cabello, cansado de tanta presión, decide abandonar la batalla. No es cuestión de no peinarse, sino de entender que el cabello necesita oxigenarse. Si llevas el cabello tirante durante horas, cada día, estás comprando números para un problema de caída que podría ser irreversible a largo plazo.

El consejo de la doctora Hoyos es claro: alterna los peinados y, sobre todo, evita la tensión extrema. Un cabello relajado es un cabello que tiene la oportunidad real de crecer sano y fuerte.

El beneficio estrella de frenar estos hábitos

El problema se agrava cuando al peinado tirante le sumamos el abuso de herramientas de calor. Las planchas y tenacillas, si se usan sin protección y a temperaturas extremas, transforman la estructura proteica del cabello. La queratina se desnaturaliza, la cutícula se abre y el cabello se vuelve tan frágil que se rompe antes incluso de que llegues a la punta.

Pero espera, que hay más. Los alisados agresivos, las decoloraciones constantes y las permanentes químicas son los otros jinetes del apocalipsis capilar. Estos tratamientos alteran el pH natural del cuero cabelludo y debilitan la fibra capilar desde el interior. Es una agresión química que, si no se compensa con cuidados específicos, acaba pasando factura en forma de rotura masiva.

El beneficio estrella de frenar estos hábitos es inmediato: notarás cómo el cabello recupera su brillo natural y, sobre todo, cómo dejas de ver esas «mini rupturas» que hacen que tu melena parezca encrespada y sin volumen. No es magia, es simplemente dejar de agredir tu propio cuerpo.

¿Sabías que la manera en que te cepillas también importa?

Mucha gente comete el error de cepillarse el cabello de manera agresiva, tirando desde la raíz hacia abajo. Este es otro de los pilares de la rotura. La clave es comenzar siempre por las puntas, deshaciendo los nudos con delicadeza, y subir poco a poco. Es un gesto que te llevará diez segundos más, pero que salvará cientos de cabellos a lo largo del año.

La doctora Hoyos subraya que la salud capilar es un ecosistema. Si agredes la raíz con coletas tensas y quemas la punta con planchas, no hay tratamiento milagroso que valga. La prevención, en este caso, es el activo más barato y efectivo que puedes aplicar. Tu melena no necesita más productos caros, necesita un respiro de estas rutinas agresivas.

La estrategia definitiva para salvar tu melena

No tienes que renunciar a estar guapa, pero sí aprender a negociar con tu cabello. Si un día decides llevar un peinado muy tirante, asegúrate de que al día siguiente tu melena descanse totalmente suelta. Reduce el uso de la plancha al mínimo imprescindible y, si la usas, nunca olvides un buen protector térmico de calidad.

La información es tu mejor herramienta para recuperar el control. Ahora que sabes que la fragilidad capilar suele estar más relacionada con tus gestos diarios que con el champú que usas, ¿estás dispuesta a cambiar esas coletas apretadas por un estilo más natural? La salud de tu cabello comienza por esa pequeña decisión que tomes hoy frente al espejo.

A veces, lo más sofisticado no es el peinado más complejo, sino una melena sana, con movimiento y, sobre todo, que respira. ¿Continuarás arriesgando tu densidad capilar por una cuestión de estética temporal o prefieres apostar por un futuro de cabello fuerte?