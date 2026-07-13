La dermatòloga Cristina Hoyos vincula la caiguda capil·lar a l’estrès i canvis hormonals precoços

Vivim en una era on la imatge ho és tot, però estem pagant un preu altíssim per lluir pentinats perfectes. Si notes que la teva raspall s’omple de cabells cada matí o que la teva cabellera ha perdut aquesta densitat que tant t’agradava, no és necessàriament una qüestió genètica. (Sí, nosaltres també ens hem posat les mans al cap en conèixer la realitat).
La dermatòloga Cristina Hoyos ha llançat una advertència que hauríem de gravar a foc al nostre mirall del bany. Hi ha rutines que considerem innòcues, gestos automàtics que repetim davant el mirall cada dia, que estan literalment decapitant la salut del nostre fol·licle pilós.
La tirania del pentinat tibant
Comencem pel principi: les cues tibants. Aquest monyo de ballarina que tant estilitza o aquesta cua ultra alta que ens fa sentir poderoses són, en realitat, els pitjors enemics de la nostra arrel. La tensió constant no només irrita el cuir cabellut, sinó que provoca el que els especialistes anomenen alopècia per tracció.
Bàsicament, estem forçant l’arrel fins que el cabell, cansat de tanta pressió, decideix abandonar la batalla. No és qüestió de no pentinar-se, sinó d’entendre que el cabell necessita oxigenar-se. Si portes el cabell tibant durant hores, cada dia, estàs comprant números per a un problema de caiguda que podria ser irreversible a llarg termini.
El consell de la doctora Hoyos és clar: alterna els pentinats i, sobretot, evita la tensió extrema. Un cabell relaxat és un cabell que té l’oportunitat real de créixer sa i fort.
El benefici estrella de frenar aquests hàbits
El problema s’agreuja quan al pentinat tibant li sumem l’abús d’eines de calor. Les planxes i tenalles, si es fan servir sense protecció i a temperatures extremes, transformen l’estructura proteica del cabell. La queratina es desnaturalitza, la cutícula s’obre i el cabell es torna tan fràgil que es trenca abans fins i tot que arribis a la punta.
Però espera, que n’hi ha més. Els allisats agressius, les decoloracions constants i les permanents químiques són els altres genets de l’apocalipsi capil·lar. Aquests tractaments alteren el pH natural del cuir cabellut i debiliten la fibra capil·lar des de l’interior. És una agressió química que, si no es compensa amb cures específiques, acaba passant factura en forma de trencament massiu.
El benefici estrella de frenar aquests hàbits és immediat: notaràs com el cabell recupera la seva brillantor natural i, sobretot, com deixes de veure aquestes “mini ruptures” que fan que la teva cabellera sembli encrespada i sense volum. No és màgia, és simplement deixar d’agredir el teu propi cos.
Sabies que la manera com et raspalles també importa?
Molta gent comet l’error de raspallar-se el cabell de manera agressiva, estirant des de l’arrel cap avall. Aquest és un altre dels pilars del trencament. La clau és començar sempre per les puntes, desfent els nusos amb delicadesa, i pujar a poc a poc. És un gest que et portarà deu segons més, però que salvarà centenars de cabells al llarg de l’any.
La doctora Hoyos subratlla que la salut capil·lar és un ecosistema. Si agredeixes l’arrel amb cues tenses i cremes la punta amb planxes, no hi ha tractament miraculós que valgui. La prevenció, en aquest cas, és l’actiu més barat i efectiu que pots aplicar. La teva cabellera no necessita més productes cars, necessita un respir d’aquestes rutines agressives.
L’estratègia definitiva per salvar la teva cabellera
No has de renunciar a estar guapa, però sí aprendre a negociar amb el teu cabell. Si un dia decideixes portar un pentinat molt tibant, assegura’t que l’endemà la teva cabellera descansi totalment solta. Redueix l’ús de la planxa al mínim imprescindible i, si la fas servir, mai oblidis un bon protector tèrmic de qualitat.
La informació és la teva millor eina per recuperar el control. Ara que saps que la fragilitat capil·lar sol estar més relacionada amb els teus gestos diaris que amb el xampú que fas servir, estàs disposada a canviar aquestes cues apretades per un estil més natural? La salut del teu cabell comença per aquesta petita decisió que prenguis avui davant del mirall.
De vegades, el més sofisticat no és el pentinat més complex, sinó una cabellera sana, amb moviment i, sobretot, que respira. Continuaràs arriscant la teva densitat capil·lar per una qüestió d’estètica temporal o prefereixes apostar per un futur de cabell fort?