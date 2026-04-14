Encarna Espunya, fisioterapeuta: «El dolor de espalda baja es común, pero es algo subjetivo, no objetivo»

¿Te ha pasado alguna vez que te quedas «clavado» al recoger un simple bolígrafo del suelo? El dolor de espalda baja es la primera causa de discapacidad en el mundo, pero la ciencia acaba de lanzar una bomba que cambiará cómo enfrentas cada punzada: el dolor es, en gran parte, subjetivo.

No te equivoques, el dolor es real y te limita, pero no siempre es el reflejo de un daño físico. Durante décadas, nos han enseñado a buscar hernias o vértebras desgastadas como si fueran piezas de un coche, pero nuestro cuerpo es mucho más complejo y traidor que una máquina.

La «falsa alarma» de tu cerebro

Recientes estudios en neurobiología sugieren que el dolor lumbar actúa como un sistema de alarma hipersensible. Imagina una alarma de coche que salta cada vez que pasa una mosca; tu cerebro está enviando señales de socorro para protegerte de una amenaza que, a menudo, ya no existe o es mínima.

Esta percepción subjetiva está influenciada por factores que no vemos en las radiografías: el estrés laboral, la falta de sueño y, sobre todo, el miedo al movimiento. (Sí, pensar que te hará daño es la forma más rápida de hacer que te duela de verdad).

El dato clave: Se ha demostrado que personas con hernias discales masivas no sienten ningún dolor, mientras que otras con espaldas «perfectas» viven en un calvario constante. ¿Dónde está la diferencia? En la interpretación del cerebro.

El peligro de vivir en «modo protección»

Cuando sientes dolor, tu reacción instintiva es dejar de moverte. Error fatal. Este rechazo al movimiento crea un círculo vicioso donde los músculos se debilitan y el cerebro se vuelve aún más sensible a cualquier estiramiento. Es lo que los expertos llaman catastrofismo.

Para romper este bucle, la solución no es el reposo absoluto ni las dosis masivas de antiinflamatorios que destrozan tu estómago. La clave es la exposición gradual. Debes demostrar a tu sistema nervioso que moverte es seguro y que no estás a punto de romperte por la mitad.

El dato clave: El 90% de los dolores lumbares son inespecíficos. Esto significa que no hay una fractura, un tumor o una infección detrás. Es simplemente tu software biológico necesitando un reinicio urgente.

Estrategias para «apagar» el dolor

Si quieres recuperar tu vida, debes cambiar la narrativa. Comienza por caminar, por hacer ejercicios de fuerza controlados y por gestionar el estrés emocional. El dolor de espalda es, muchas veces, un grito de tu cuerpo pidiéndote que bajes el ritmo mental, no el físico.

La ciencia es clara: el ejercicio de fuerza es el mejor «analgésico» a largo plazo. Fortalecer tu core y tus glúteos da al cerebro la seguridad que necesita para desactivar la alarma del dolor. (Menos sofá y más movimiento consciente).

Consejo vital: No te obsesiones con los informes de tus resonancias. Los cambios degenerativos son como las arrugas en la piel; forman parte del paso del tiempo y no tienen por qué ser sinónimo de sufrimiento.

El futuro de la recuperación lumbar

Estamos frente a un cambio de paradigma. Ya no tratamos solo vértebras, tratamos personas y sus contextos. Entender que tu dolor tiene un componente psicológico y social no es «estar loco», es ser consciente de cómo funciona tu biología.

La próxima vez que sientas esa punzada en la zona baja, respira profundamente. Recuerda que tu espalda es una de las estructuras más fuertes y resistentes de la naturaleza. No eres de cristal, aunque tu cerebro se empeñe en decirte lo contrario.

Al final, la victoria sobre el dolor comienza con el conocimiento. Ahora que sabes que tu percepción es maleable, tienes el poder de reprogramar tu espalda. ¿Estás preparado para levantarte de la silla y comenzar el cambio?

Tu espalda no necesita milagros, necesita confianza y kilómetros en las piernas. Deja de buscar la solución en una pastilla y comienza a buscarla en tu capacidad de adaptación. Tu cerebro te escucha, háblale con movimiento.