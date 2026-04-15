El desafío ‘Strong Soriano’ llega a la recta final: Eva Soriano revela su duro entrenamiento de core

La hemos visto bromear sobre absolutamente todo, pero con su físico, Eva Soriano ha dejado de reír para ponerse a trabajar en serio. La presentadora ha cerrado bocas con una transformación física que no ha sido fruto de la casualidad, sino de un plan de entrenamiento conocido como el Desafío Strong Soriano que ya es viral.

Si pensabas que Soriano solo ejercitaba la lengua en el programa matutino de radio, estabas muy equivocado. La humorista se ha tomado tan en serio su entrada al mundo fitness que ha conseguido unos resultados visuales que muchos ya han bautizado como el «milagro de la constancia». (Y no, no hay trucos de Photoshop de por medio).

La clave del éxito: Fuerza por encima de todo

La base de este cambio radical no es pasar horas corriendo en la cinta. Eva Soriano se ha centrado en el entrenamiento de fuerza, una disciplina que a menudo asusta a muchas mujeres pero que es la única vía real para esculpir el músculo y acelerar el metabolismo de verdad. Su objetivo era claro: dejar de ser «débil» para convertirse en una versión poderosa de sí misma.

Durante semanas, la presentadora ha seguido una rutina estructurada que prioriza los movimientos multiarticulares. Estamos hablando de cargar pesos, de sudar la gota gorda con mancuernas y de no tener miedo a las agujetas del día siguiente. ¿El resultado? Unos hombros definidos y una postura que desprende confianza.

La rutina semanal del «Strong Soriano»

Para conseguir este cuerpo funcional, el entrenamiento de Eva no se basa en la improvisación. Su semana se divide en bloques de intensidad donde el tren superior y el core tienen un protagonismo absoluto. No se trata solo de estética; se trata de ser capaz de mover el propio cuerpo con una facilidad que antes parecía imposible.

Uno de los pilares de su transformación ha sido el trabajo de core. Pero olvídate de los abdominales tradicionales aburridos; Soriano ha integrado planchas dinámicas y ejercicios de estabilidad que han blindado su zona media. Es este «escudo» el que le permite mantener la energía durante las largas jornadas de trabajo frente a las cámaras.

Menos «postureo» y más realidad

Lo que más ha enganchado a sus seguidores es la naturalidad con la que ha mostrado el proceso. Eva Soriano no ha ocultado que hay días que no quería levantarse de la cama o que algunas series de ejercicios se le hacían una montaña. Esta humanización del deporte es lo que hace que su desafío sea tan atractivo para cualquiera que quiera empezar.

Dentro de este plan, el descanso y la recuperación han sido tan importantes como las pesas. La estrategia ha sido clara: entrenar de forma inteligente, no solo dura. La clave ha sido la sobrecarga progresiva, ir aumentando el peso poco a poco para obligar al músculo a crecer y no estancarse nunca.

La alimentación: Combustible, no castigo

Acompañando estos sudores, la dieta ha sido su mejor aliada. Lejos de las restricciones absurdas que solo generan ansiedad, Eva ha optado por una alimentación rica en proteína de calidad para alimentar el músculo que estaba construyendo. Sin carbohidratos no hay energía, y ella ha necesitado mucha para aguantar el ritmo del «Strong Soriano».

Es vital entender que este cambio no habría sido posible sin un superávit o un equilibrio nutricional que le permitiera rendir en el gimnasio. El mensaje es potente: para estar fuerte, se debe comer con conciencia y sin miedos irracionales a las calorías.

¿Puedes hacerlo tú también en casa?

La pregunta que todos se hacen es si este método es apto para mortales. La respuesta es un sí rotundo. El desafío de Eva Soriano demuestra que con un par de mancuernas, una esterilla y, sobre todo, mucha disciplina, el cambio físico es inevitable. No necesitas el gimnasio más caro del mundo, necesitas la voluntad de no fallarte a ti misma.

Si estás buscando una señal para empezar a mover pesas, el físico de Soriano es la prueba definitiva de que el músculo es salud y que nunca es tarde para convertirte en la versión más strong de tu vida. ¿Estás preparada para dejar las excusas en la puerta del gimnasio?

Al final, Eva ha demostrado que se puede ser la más divertida de la fiesta y, al mismo tiempo, la más dura del box de crossfit. El secreto no es la genética, es simplemente no dejar de moverse hasta que el espejo te devuelva la imagen que siempre has querido ver.