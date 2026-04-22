Bibiana Badenes sobre el deporte y la relajación: «No todo vale si quieres que tu cuerpo descanse»

Llegas al gimnasio después de una jornada agotadora, corres en la cinta o levantas pesas con la esperanza de liberar toda la tensión acumulada. Sin embargo, al llegar a casa, sientes que tu cuerpo sigue rígido como un palo y tu mente no deja de dar vueltas.

No es falta de voluntad ni que el ejercicio no funcione. El problema es que podrías estar cometiendo el error más común de la vida moderna: entrenar el estrés con más estrés. Así lo advierte la fisioterapeuta experta en movimiento consciente, Bibiana Badenes.

Cuando vivimos bajo presión, nuestro organismo entra en lo que Badenes llama «modo alarma». Se trata de una activación sostenida del sistema nervioso simpático. Básicamente, tu cuerpo cree que hay un león persiguiéndote, aunque solo estés respondiendo correos electrónicos.

El drama comienza cuando intentas «descargar» esta energía mediante un ejercicio intenso pero manteniendo el mismo patrón de tensión y exigencia. (Sí, nosotros también hemos apretado los dientes haciendo zancadas sin darnos cuenta).

Cómo detectar si tu cuerpo vive en alerta constante

Antes de que tu mente colapse, tu cuerpo ya te está enviando señales de socorro. No es solo cansancio; es una forma de organización corporal que se vuelve crónica si no la escuchas.

¿Tienes la mandíbula apretada mientras lees esto? ¿Tu respiración es superficial y se queda en la parte alta del pecho? ¿Sientes una rigidez persistente en el cuello o en la zona lumbar que no desaparece con estiramientos?

Estas son las huellas del modo alarma. Bibiana Badenes explica que este estado impide que el sistema parasimpático — el encargado de la recuperación y el descanso — tome el mando. Estás en un ciclo de alerta infinita.

Incluso ese extraño cansancio que no mejora después de dormir ocho horas es un síntoma claro. Tu cuerpo no descansa porque, fisiológicamente, no sabe cómo bajar las revoluciones.

El peligro del «cuanto más, mejor»

Existe un mito peligroso que dice que para eliminar el estrés hay que sudar la gota gorda. Pero si tu sistema ya está saturado, el ejercicio intenso puede ser gasolina para el fuego.

La actividad física vigorosa activa de forma natural el sistema simpático. En un cuerpo sano, esto es genial. Pero en un cuerpo estresado, puede provocar más rigidez y un peor descanso post-entrenamiento.

No se trata de prohibir el deporte de alta intensidad, sino de entender que nuestro bolsillo biológico tiene un límite. Si no dosificas la carga, podrías estar dañando tu capacidad de recuperación a largo plazo.

La clave no es moverse más, sino cambiar la calidad del movimiento. Badenes sugiere pasar del concepto de «hacer ejercicio» al de «práctica consciente».

El truco definitivo: Caminar con atención somática

¿Quieres regular tu sistema nervioso hoy mismo? Olvida el «power walking» automático mientras escuchas un podcast a toda velocidad. El mejor regulador es caminar con conciencia.

El secreto de Badenes para salir del modo alarma consiste en reducir ligeramente la velocidad y ampliar el campo visual. Usar la visión periférica le dice a tu cerebro que no hay peligros acechando y que puede relajarse.

Siente la apuesta completa del pie en el suelo y deja que el movimiento nazca en el tórax. Observa cómo se relacionan tus brazos y tu pelvis. No corrijas, solo siente. Este pequeño cambio de enfoque es una medicina gratuita.

Entrenar con la respiración bloqueada y el patrón de urgencia solo refuerza la química del estrés en tus células, por eso moverse de forma lenta y consciente permite que el sistema nervioso se autorregule. Es el beneficio estrella: pasar de la supervivencia a la presencia real en tu propio cuerpo.

¿Sabías que este enfoque también ayuda a prevenir lesiones crónicas? Un cuerpo que sabe relajarse es un cuerpo mucho más elástico y resistente a los impactos de la vida diaria.

Bibiana Badenes nos recuerda que la verdadera salud no es cuántos kilómetros corres, sino desde qué estado interno lo haces. Es una decisión inteligente empezar a tratarnos con menos exigencia y más escucha.

Mañana, cuando salgas a caminar o vayas al gimnasio, pregúntate: ¿estoy huyendo de algo o estoy realmente habitando mis movimientos?

Tu cuerpo te agradecerá que, por una vez, dejes de entrenar el estrés para empezar a entrenar la paz. ¿Intentarás caminar más lento en tu próximo paseo?