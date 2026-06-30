Rentar-se el cabell a diari a l’estiu no provoca caiguda, és fins i tot aconsellable, diu un expert

L’estiu hauria de ser sinònim de descans, però per al nostre cabell sol convertir-se en una autèntica batalla per la supervivència. Entre el sol, el clor de la piscina i la sal del mar, és habitual que ens assaltin dubtes existencials davant del mirall quan veiem la nostra cabellera més trencadissa o notem una caiguda més gran que l’habitual.
Segur que has sentit mil vegades que rentar-se el cap cada dia accelera la caiguda. Doncs bé, el doctor Marco Romagnoli, especialista en medicina capil·lar i fundador de MR Grupo Clínico, ha estat taxatiu al respecte. La idea que el rentat diari debilita el fol·licle és un mite absolut.
La veritat sobre la caiguda estival
És cert que a final d’estiu i principi de la tardor notem més pèls al coixí, però això té una explicació biològica precisa. Es tracta de l’efluvi actínic: una resposta fisiològica a l’exposició solar intensa que rebem al juliol i l’agost. El sol empeny molts fol·licles a una fase de repòs que acaba provocant la caiguda mesos després.
El que hem de tenir clar és que el cabell que es desprèn en rentar o pentinar ja estava destinat a caure. El rentat freqüent en aquesta època és, de fet, altament aconsellable per eliminar les restes de suor, clor, sal i fotoprotector que s’acumulen al cuir cabellut.
Com protegir la teva arrel
El sol no provoca alopècia directament, però fa malbé greument la fibra capil·lar, ressecant-la i restant-li brillantor. Fes servir gorres o barrets a les hores centrals i no oblidis aplicar fotoprotector específic en esprai sobre el cuir cabellut, especialment a la ratlla o zones amb menys densitat.
Per arribar a la tardor amb una cabellera sana, el doctor Romagnoli insisteix que la salut capil·lar comença des de dins. Una dieta equilibrada amb nivells òptims de ferro, vitamina D i vitamina B12 és fonamental perquè el fol·licle sigui capaç d’encaixar el canvi estacional sense enfonsar-se.
L’error del clor i la sal
És important diferenciar entre el que fa malbé la tija i el que afecta l’arrel. L’aigua de mar i el clor de la piscina no provoquen alopècia, ja que no toquen el fol·licle, però són letals per a la salut estètica del teu cabell.
Aquests agents obren la cutícula, cosa que augmenta la porositat i fa que el pèl es trenqui amb extrema facilitat. La solució és simple i efectiva: humiteja el cabell amb aigua dolça abans d’entrar a l’aigua perquè absorbeixi menys sal o clor, i esbandeix-lo a consciència en acabar el teu bany.
Si notes que la caiguda es perllonga més de quatre mesos, presenta una pèrdua de densitat evident o tens antecedents familiars, no esperis. És el moment d’anar a un especialista, ja que podries estar davant d’un problema de fons que requereix tractament professional.