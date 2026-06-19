Quants quilòmetres en bicicleta equivalen a córrer 5 quilòmetres? La comparació de resistència que molts ciclistes fan malament.

Portes setmanes canviant les teves sessions de running per sortides amb bicicleta, convençut que estàs mantenint el mateix nivell d’exigència. Però hi ha una veritat incòmoda que molts ciclistes prefereixen ignorar: la intensitat no és la mateixa, i l’esforç físic es mesura amb regles de joc molt diferents.
És el debat etern en el món del fitness. Quants quilòmetres sobre el selló equivalen realment a aquests 5 quilòmetres de carrera a peu? La resposta no és tan simple com una regla de tres, i entendre-la és clau si no vols perdre tota la forma física que tant et va costar guanyar.
La trampa de l’eficiència mecànica
El problema principal radica en l’eficiència. Mentre que en córrer l’impacte és constant i el treball muscular és de cos complet, la bicicleta és una màquina dissenyada per optimitzar l’esforç. La inèrcia i el mateix desenvolupament de la bici fan que, per cada pedalada, el nostre cos rebi una ajuda tècnica que en córrer simplement no existeix.
La ciència esportiva ha analitzat aquest ràtio durant anys, i el consens és bastant clar per a qui busca resultats reals d’entrenament. Si no ajustes la distància, el teu cor i les teves cames no rebran el mateix estímul metabòlic al qual estàs acostumat.
El factor multiplicador estàndard utilitzat pels fisiòlegs per igualar la despesa energètica és de 3 a 1. És a dir, necessitaràs pedalar el triple de distància per obtenir un desgast calòric similar.
El càlcul definitiu: La xifra que has de memoritzar
Si el teu objectiu és igualar l’esforç d’una cursa de 5 quilòmetres, la realitat és que necessites recórrer aproximadament 15 quilòmetres en bicicleta. Aquesta és la proporció que garanteix que el treball cardiovascular i el consum d’oxigen se situïn en nivells equiparables.
No obstant això, aquí és on entra el factor de la intensitat. Si aquests 15 quilòmetres els fas a un ritme de passeig, gaudint del paisatge i sense que la teva freqüència cardíaca pugi, la comparació perd tot el seu valor científic. Has de mantenir una cadència constant i una resistència que t’obligui a treballar, en cas contrari, l’entrenament serà una recuperació activa i no una sessió de força.
Factors que canvien les regles del joc
És sempre un 3 a 1? No exactament. El terreny i el tipus de bicicleta juguen un paper fonamental en aquest ajust. Si estàs pedalant en una bicicleta de muntanya (MTB) per corriols tècnics, la resistència a l’avanç és molt més gran que en una bici de carretera, cosa que redueix la bretxa i fa que l’esforç sigui més intens en menys distància.
D’altra banda, si fas servir una bici estàtica sense la resistència adequada, el multiplicador podria pujar fins i tot a 4, ja que l’absència de vent i desnivells ens fa molt més eficients i, per tant, menys exigents amb el nostre metabolisme.
Com estructurar el teu entrenament híbrid
Si estàs buscant un equilibri entre córrer i pedalar, l’ideal és que integris aquesta fórmula al teu calendari setmanal. No intentis simplement substituir quilòmetres per quilòmetres, perquè acabaràs amb una sensació d'”entrenament escombraries” que no aporta millores reals al teu rendiment.
El que és intel·ligent és realitzar aquests 15 quilòmetres de bici amb intervals d’alta intensitat. Alternar minuts de cadència suau amb d’altres on el teu pols es dispari, replicant els canvis de ritme que sentiries en una cursa de 5 km, és el que realment transformarà la teva condició física.
El benefici invisible: La recuperació activa
Tot i que pedalar requereix més volum per igualar l’impacte del running, té un avantatge d’or: el baix impacte. Aquesta és la raó per la qual molts atletes d’elit fan servir la bicicleta per sumar quilòmetres sense castigar les seves articulacions, permetent-los mantenir la capacitat aeròbica mentre el cos es repara de la càrrega de l’asfalt.
Cuidar els teus tendons mentre mantens el cor a punt és la millor decisió estratègica que pots prendre per allargar la teva vida esportiva. Al final, el cos agraeix aquesta combinació intel·ligent d’estímuls que no el porten al límit constant.
Què et sembla? Estaves fent el càlcul correcte o t’has adonat que les teves sortides en bici eren molt més relaxades del que pensaves?