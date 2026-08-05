El protector solar que Claudia Rodríguez fa servir a Londres és dels més virals i assequibles del mercat

Mantenir una pell impecable sota el sol abrasador sembla una missió impossible. Tanmateix, Claudia Rodríguez, influencer i parella del futbolista Marc Cucurella, ha trobat la tecla exacta. (Sí, nosaltres també ens preguntàvem com aconseguia aquesta brillantor tan natural).
No es tracta d’un tractament de milers d’euros ni d’un filtre d’Instagram. La clau està en un gest diari que la majoria sol passar per alt o aplicar de manera incorrecta.
La fórmula que ho canvia tot
El producte estrella que ha revolucionat la rutina de bellesa de la Claudia és un protector solar de alta gamma amb textura ultralleugera. El seu preu frega els 25 euros en farmàcies especialitzades i s’ha convertit en l’objecte de desig de la temporada.
A diferència dels fotoprotectors tradicionals que deixen un rastre blanc o una sensació enganxosa, aquest cosmètic es fosa a l’instant amb l’epidermis. Aporta un acabat sucós tipus ‘glow’ sense generar taques de greix o suor al llarg de la jornada.
Rera d’aquesta innovació es troba un laboratori dermatològic de reconegut prestigi internacional. La seva formulació inclou àcid hialurònic de baix pes molecular i filtres solars d’ampli espectre SPF 50+ que protegeixen enfront dels raigs UVA, UVB i la llum blava de les pantalles.
Els experts recorden que el 80% de l’envelliment prematur de la cara el causa la radiació solar. Incorporar aquest escut diari no només prevé taques i arrugues, sinó que repara el dany cel·lular acumulat durant l’hivern.
El verdader benefici estrella rau en la seva versatilitat absoluta. Funciona de manera impecable com a prebase de maquillatge, aconseguint que el corrector no es quatlli ni s’acumuli en les línies d’expressió després d’hores d’ús.
Dada clau: Aplica la regla dels dos dits per a la cara i no oblidis refrescar la protecció cada dues hores si estàs exposada directament al sol.
Un bàsic multiusos per al dia a dia
Sabies que aquest tipus de fórmules amb acabat lluminós també són perfectes per ressaltar les clavícules i les espatlles en un sopar d’estiu? El truc de les expertes consisteix a barrejar unes gotes amb la teva crema corporal habitual per aconseguir un efecte enlluernador immediat.
Les existències en les principals plataformes de bellesa en línia estan volant a un ritme frenètic. Els distribuïdors adverteixen que l’esclat de vendes podria provocar ruptures d’estoc abans que finalitzi el mes.
Protegir la salut del teu rostre mentre luceixes una pell radiant mai havia estat tan senzill. A què esperes per sumar-te al truc que ja ha conquerit el necesser de les que més saben de cosmètica?