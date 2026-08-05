El protector solar que Claudia Rodríguez usa en Londres es de los más virales y asequibles del mercado

Mantener una piel impecable bajo el sol abrasador parece una misión imposible. Sin embargo, Claudia Rodríguez, influencer y pareja del futbolista Marc Cucurella, ha encontrado la clave exacta. (Sí, nosotros también nos preguntábamos cómo conseguía ese brillo tan natural).

No se trata de un tratamiento de miles de euros ni de un filtro de Instagram. La clave está en un gesto diario que la mayoría suele pasar por alto o aplicar de manera incorrecta.

La fórmula que lo cambia todo

El producto estrella que ha revolucionado la rutina de belleza de Claudia es un protector solar de alta gama con textura ultraligera. Su precio ronda los 25 euros en farmacias especializadas y se ha convertido en el objeto de deseo de la temporada.

A diferencia de los fotoprotectores tradicionales que dejan un rastro blanco o una sensación pegajosa, este cosmético se funde al instante con la epidermis. Aporta un acabado jugoso tipo ‘glow’ sin generar manchas de grasa o sudor a lo largo de la jornada.

Detrás de esta innovación se encuentra un laboratorio dermatológico de reconocido prestigio internacional. Su formulación incluye ácido hialurónico de bajo peso molecular y filtros solares de amplio espectro SPF 50+ que protegen frente a los rayos UVA, UVB y la luz azul de las pantallas.

Los expertos recuerdan que el 80% del envejecimiento prematuro del rostro lo causa la radiación solar. Incorporar este escudo diario no solo previene manchas y arrugas, sino que repara el daño celular acumulado durante el invierno.

El verdadero beneficio estrella radica en su versatilidad absoluta. Funciona de manera impecable como prebase de maquillaje, logrando que el corrector no se cuartee ni se acumule en las líneas de expresión tras horas de uso.

Dato clave: Aplica la regla de los dos dedos para el rostro y no olvides refrescar la protección cada dos horas si estás expuesta directamente al sol.

Un básico multiusos para el día a día

¿Sabías que este tipo de fórmulas con acabado luminoso también son perfectas para resaltar las clavículas y los hombros en una cena de verano? El truco de las expertas consiste en mezclar unas gotas con tu crema corporal habitual para lograr un efecto deslumbrante inmediato.

Las existencias en las principales plataformas de belleza en línea están volando a un ritmo frenético. Los distribuidores advierten que el auge de ventas podría provocar rupturas de stock antes de que termine el mes.

Proteger la salud de tu rostro mientras luces una piel radiante nunca ha sido tan sencillo. ¿A qué esperas para sumarte al truco que ya ha conquistado el neceser de las que más saben de cosmética?