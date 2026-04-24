El demolidor estudi que desmenteix els avis: per què els nens abans no eren més resilients

Segur que ho has escoltat mil vegades al dinar de Nadal. “En els meus temps érem més forts”, diuen els que van créixer als 60 i 70 entre genolls pelats i tardes sense supervisió.
Semblava una veritat absoluta, una medalla d’honor generacional. Però la psicologia moderna acaba de donar un vuelc total a aquesta narrativa que tant ens agrada repetir.
La trampa de la nostàlgia: Fortalesa o abandonament?
No és que els nens de fa quaranta anys tinguessin un ADN especial. És que vivien en un estat d’“abandonament quotidià” que avui ens semblaria impensable (i fins i tot denunciable).
La diferència no està en la genètica, sinó en la gestió del silenci. Mentre avui correm a posar una pantalla davant el primer símptoma de tedi, aquells nens tenien un aliat inesperat: l’avorriment extrem.
Aquest buit, aquest “no tenir res a fer”, era el motor que encenia la creativitat i l’autonomia personal. Però alerta, perquè els experts adverteixen que ens hem anat a l’extrem oposat.
La sobreestimulació actual està fabricant nens més dependents. En intentar salvar-los de cada minut d’avorriment, els estem robant l’oportunitat de pensar per si mateixos.
El demolidor estudi que assenyala els pares
Un recent metaanàlisi liderat per la Universitat de Wisconsin-Madison ha posat dades fredes sobre la taula després d’analitzar 52 investigacions diferents.
Els resultats són clars: existeix una relació directa entre la sobreprotecció parental i l’augment de casos d’ansietat i depressió en joves d’uns 20 anys.
No importa si vius a Barcelona, Nova York o Seül. La tendència és global. Intervenir en cada conflicte escolar o decidir per ells fins al més mínim detall de l’oci té un preu molt alt a llarg termini.
Estem davant d’una generació que no ha entrenat l’autoregulació. És a dir, la capacitat de gestionar l’estrès o la tristesa sense que un adult vingui al rescat amb una solució immediata.
El “joc arriscat” com a medicina
Significa això que hem de deixar els nens sols al parc fins que es faci fosc? I tant que no. (La seguretat viària i l’entorn han canviat radicalment des del 1975).
La clau resideix en el que els experts anomenen “joc arriscat” o no estructurat. Es tracta de permetre que el nen prengui decisions petites, que s’embruti i que resolgui els seus propis problemes sense un àrbitre constant.
Investigacions realitzades a Austràlia amb més de 2.200 menors confirmen que el joc lliure a preescolar prediu una millor salut mental anys després.
El poder ocult d’avorrir-se
L’avorriment no és una fallada del sistema, és una eina de desenvolupament cognitiu. Quan un nen diu “i ara què faig?”, el seu cervell està a punt de fer un salt evolutiu.
Aquest malestar momentani impulsa l’exploració i, el més important, ensenya a tolerar la frustració. Sense frustració no hi ha resiliència, i sense resiliència, qualsevol sotrac de la vida adulta es converteix en una muntanya insuperable.
Dada clau: La mobilitat independent ha caigut en picat en 16 països. Els nens ja no “conquereixen” el seu barri, i això limita la seva capacitat per mapejar el món i els seus perills.
Què podem fer avui mateix?
La solució no és tornar a la criança dels 70, però sí rescatar la seva essència: la confiança. Els psicòlegs suggereixen deixar espais buits a l’agenda dels més petits.
Permet que s’avorreixin. Deixa que busquin una solució si es barallen per una joguina (sempre que no hi hagi violència). Valida la seva capacitat per gestionar el seu propi temps.
Al capdavall, la vertadera fortalesa no venia de la falta d’afecte d’abans, sinó de la llibertat per descobrir qui eren sense un ull vigilant les 24 hores del dia.
Potser, el millor regal que pots fer-li avui al teu fill sigui, simplement, no fer res per ell durant una estona.
Tu també creus que vigilem massa els nostres fills o és que el món és ara més perillós?