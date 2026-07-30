El avís de Manu Vidal, podòleg, després de revisar el calçat tendència: «Els teus peus pateixen amb aquests models»

Portem mesos combinant les nostres sabatilles preferides amb absolutament tots els estils de l’armari sense sospitar res. Creiem que anem a l’última i trepitgem amb fermesa per la ciutat. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam descobrir la veritat).
Però resulta que l’estètica d’Instagram i TikTok xoca frontalment amb la salut dels nostres ossos i articulacions. Un conegut expert en podologia ha alçat la veu per sacsejar-nos la consciència. I el que diu sobre el nostre calçat diari no ens agrada gens ni mica.
El veredicte clínic que destrossa els mites del street style
El prestigiós podòleg Manuel Vidal ha analitzat amb lupa els models més massificats del mercat actual. El seu mètode és implacable: puntua de zero a deu basant-se en l’estabilitat, l’amortiment i la tan anhelada llibertat per als dits. I hi ha suspensions històriques que faran mal a més d’una cartera.
Els icònics dissenys de Crocs s’enduen la pitjor part amb un zero rotund. L’especialista adverteix que no tenen una subjecció ferma al taló i són massa flonges per caminar. Tampoc se salven les arxiconegudes Adidas Samba, penalitzades amb un discret quatre per culpa de la seva rigidesa extrema i el seu perillós disseny de puntera estreta.
Les sabatilles rígides que tant es porten forcen una posició antinatural dels dits que, a llarg termini, deriva directament en fascitis plantar, galindons i dolors crònics de genoll que arrosseguem sense saber per què.
La cara B: sabatilles aprovades amb nota i l’excel·lent absolut
No tot són males notícies per al nostre armari de la sort. Encara que models virals com les Vans aproven pels pèls gràcies a lleugeres millores en la seva sola, el veritable gir de guió arriba amb les marques enfocades en l’ergonomia real i sense complexos. Les sabatilles Hoka conquereixen l’expert gràcies a la seva impecable estabilitat, amortiment superior i una plataforma ideal per a perfils amb pronació marcada.
No obstant això, el cobejat 10 sobre 10 se l’enduen opcions tècniques molt concretes, com els dissenys de la marca Altra. Compten amb una puntera àmplia que respecta l’espai natural del peu, una flexibilitat mil·limètrica i una trepitjada que cuida cada impacte del nostre cos contra el ciment de la ciutat sense lamentacions.
Revisar el que ens posem cada matí ja no és una qüestió merament estètica, sinó de pura supervivència articular. El nostre benestar comença estrictament des dels turmells cap avall. (I potser ja va sent hora de fer una bona neteja al felpudo de l’entrada).