El aviso de Manu Vidal, podólogo, tras revisar el calzado de moda: «Tus pies sufren con estos modelos»

Llevamos meses combinando nuestras zapatillas favoritas con absolutamente todos los estilos del armario sin sospechar nada. Creemos que vamos a la última y caminamos con firmeza por la ciudad. (Sí, nosotros también alucinamos cuando descubrimos la verdad).

Pero resulta que la estética de Instagram y TikTok choca frontalmente con la salud de nuestros huesos y articulaciones. Un conocido experto en podología ha alzado la voz para sacudirnos la conciencia. Y lo que dice sobre nuestro calzado diario no nos gusta nada en absoluto.

El veredicto clínico que destroza los mitos del street style

El prestigioso podólogo Manuel Vidal ha analizado minuciosamente los modelos más masificados del mercado actual. Su método es implacable: puntúa de cero a diez basándose en la estabilidad, la amortiguación y la tan anhelada libertad para los dedos. Y hay suspensiones históricas que harán daño a más de un bolsillo.

Los icónicos diseños de Crocs se llevan la peor parte con un cero rotundo. El especialista advierte que no tienen una sujeción firme en el talón y son demasiado blandos para caminar. Tampoco se salvan las archiconocidas Adidas Samba, penalizadas con un discreto cuatro por culpa de su rigidez extrema y su peligroso diseño de puntera estrecha.

Las zapatillas rígidas que tanto se llevan fuerzan una posición antinatural de los dedos que, a largo plazo, deriva directamente en fascitis plantar, juanetes y dolores crónicos de rodilla que arrastramos sin saber por qué.

La cara B: zapatillas aprobadas con nota y el excelente absoluto

No todo son malas noticias para nuestro armario de la suerte. Aunque modelos virales como las Vans aprueban por los pelos gracias a ligeras mejoras en su suela, el verdadero giro de guion llega con las marcas enfocadas en la ergonomía real y sin complejos. Las zapatillas Hoka conquistan al experto gracias a su impecable estabilidad, amortiguación superior y una plataforma ideal para perfiles con pronación marcada.

No obstante, el codiciado 10 sobre 10 se lo llevan opciones técnicas muy concretas, como los diseños de la marca Altra. Cuentan con una puntera amplia que respeta el espacio natural del pie, una flexibilidad milimétrica y una pisada que cuida cada impacto de nuestro cuerpo contra el cemento de la ciudad sin lamentaciones.

Revisar lo que nos ponemos cada mañana ya no es una cuestión meramente estética, sino de pura supervivencia articular. Nuestro bienestar comienza estrictamente desde los tobillos hacia abajo. (Y quizás ya va siendo hora de hacer una buena limpieza en el felpudo de la entrada).