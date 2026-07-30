«Un tesoro histórico al descubierto»: el hallazgo de 179 piezas antiguas en una gruta de México

El sur de México vuelve a sacudir el mundo de la arqueología con un descubrimiento sin precedentes. Una red de cámaras subterráneas ocultaba un secreto milenario que desafía el tiempo.

Nadie imaginaba lo que se ocultaba bajo la superficie de la selva de Chiapas. Las paredes rocosas protegían celosamente un legado histórico que permaneció invisible durante siglos enteros.

El santuario secreto que nadie pudo saquear

El responsable de este impresionante hallazgo es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los expertos confirmaron la recuperación de 179 piezas arqueológicas en una cavidad bautizada como cueva Mundo Zoque, ubicada en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

La ubicación exacta de este tesoro se sitúa en los alrededores del espectacular Arco del Tiempo, dentro del cañón del río La Venta. (Sí, nosotros también alucinamos con la localización exacta).

El motivo por el cual estas reliquias sobrevivieron intactas responde a una barrera natural infranqueable. La cueva tiene una longitud superior a los 100 metros y su acceso exige un descenso vertical en rápel de más de 10 metros de profundidad. (La aventura extrema salvó la historia del pillaje).

El complejo subterráneo solo permite el paso en determinadas épocas del año, cruzando pasajes tan estrechos que exigen técnicas de espeleología avanzada. Un verdadero laberinto de piedra.

Rituales milenarios y símbolos del inframundo

En el interior de la cavidad, los arqueólogos catalogaron un total de 13 depósitos rituales. Estos espacios albergaban valiosas urnas efigie, cajones de cerámica, incensarios y sahumadores decorados con una maestría absoluta.

Las piezas están magistralmente adornadas con representaciones de animales sagrados para la antigua cosmovisión mesoamericana. Destacan figuras de jaguar, guardianes del inframundo; búhos, símbolos de la sabiduría nocturna; y serpientes, asociadas al ciclo vital.

Los análisis preliminares de la cerámica sitúan los objetos en el Período Clásico Tardío, abarcando un rango temporal estimado entre los años 600 y 900 de nuestra era. La disposición de los elementos descarta por completo un uso habitacional, confirmando que se trató de un centro ceremonial exclusivo para rituales agrícolas y peticiones de lluvia.

Este impactante rescate arqueológico redefine lo que sabemos sobre la expansión y las costumbres de la cultura zoque. Queda claro que nuestros antepasados sabían elegir los santuarios más impenetrables para dialogar con sus deidades. ¿Y tú, habrías bajado hasta allí abajo?