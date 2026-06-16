Dra. Ana Molina, dermatòloga: «Per als nens mai fotoprotectors en esprai perquè no sabem mai on ho estem posant»

Arriba la calor asfixiant de la temporada estiuenca i les platges es कोणत्या s’omplen de famílies disposades a gaudir de l’aigua de forma automàtica. El ritual sagrat d’untar els més petits amb protecció solar es repeteix cada poques hores per evitar les doloroses cremades cutànies.
No obstant això, la immensa majoria dels pares està cometent una negligència mèdica involuntària però terriblement perillosa per a la salut dels seus fills. Un format cosmètic súper supervendes, Alabat per la seva comoditat extrema i rapidesa d’aplicació, ha estat col·locat a la llista negra de la comunitat científica.
Parlem dels arxiconeguts fotoprotectors en format aerosol o esprai transparent, aquests pots màgics que prometen blindar la pell del nen en prou feines dos segons de rellotge. La veu d’alarma l’ha encès amb total rotunditat una reputada dermatòloga a través de les xarxes socials, acumulant milions de reproduccions en qüestió d’hores.
L’experta ha estat taxativa en demanar el descart immediat d’aquests envasos si tens nens petits al teu càrrec durant aquest estiu de 2026. (Sí, nosaltres també ens hem quedat gelats en descobrir el risc real que amaguen aquests productes tan habituals al nostre necesser de platja).
La trampa del vent i els pulmons
L’explicació tècnica darrere d’aquesta contundent advertència mèdica no rau en la qualitat dels filtres solars, sinó en la pura física de l’aplicació. Quan apretes el polsador de l’aerosol en un espai obert com la platja, una quantitat immensa de producte es volatilitza de forma instantània per l’aire ambient.
Això genera un doble problema d’una gravetat extrema que els fabricants no solen detallar en les colorides etiquetes frontals. D’una banda, les micropartícules suspeses en l’aire són inhalades de forma directa per les vies respiratòries del menor, arribant als seus pulmons de forma tòxica.
El perill ocult dels esprais solars és la inhalació involuntària d’ingredients químics volàtils. Aquest és un risc que pot provocar quadres d’asma o irritació pulmonar severa en els teixits infantils en ple desenvolupament.
D’altra banda, la pèrdua de producte per culpa de la més mínima brisa marina és escandalosa, aconseguint fins al seixanta per cent del contingut del pot. Això significa que, encara que creguis que has cobert perfectament l’esquena del teu fill, la realitat és que la capa real de protecció ultraviolada és ridículament fina i insuficient.
L’efecte mirall de les cremades silencioses
En aplicar una bruma transparent, l’ull humà és incapaç de percebre de forma nítida quines zones de la pell han quedat completament desprotegides. Les conseqüències directes d’aquest fals sentit de seguretat apareixen poques hores després en forma de cremades severes amb formes geomètriques absurdes o patacs rojos dolorosos.
La pell dels nens té una memòria cel·lular implacable i el dany provocat per la radiació solar s’acumula de forma irreversible any rere any. La ciència mèdica ha demostrat de forma sistemàtica que patir tres cremades solars intenses abans de complir els dotze anys multiplica el risc de patir càncer de pell en l’edat adulta.
L’Associació Espanyola de Dermatologia fa temps que alerta sobre l’augment dràstic de melanomes en pacients joves a causa dels mals hàbits de fotoprotecció infantil. Oblida’t dels miracles exprés i de les solucions ràpides si el que de veritat busques és garantir la salut cutània futura de la teva família.
Sabies que aquest problema dels esprais solars també es repeteix de forma idèntica amb els repel·lents de mosquits en aerosol? El risc de toxicitat per inhalació directa obliga els metges a desaconsellar per complet el seu ús en espais tancats o directament sobre el rostre infantil.
Les alternatives segures que has de comprar ja
Per frenar en sec aquesta amenaça abans que acabi aquesta mateixa setmana, la solució proposada pels dermatòlegs és clàssica però cent per cent efectiva. És el moment obligatori de tornar a les tradicionals cremes en format loció o llet fluida, les de tota la vida que requereixen un massatge manual estès.
Aquestes fórmules tradicionals garanteixen una capa física visible, homogènia i compacta sobre l’epidermis, permetent comprovar al segon que cap zona queda exposada al sol. A més, els formats de crema fluida infantil solen estar enriquits amb agents hidratants que reforcen la delicada barrera cutània dels nens enfront del salnitre i el clor.
Revisa minuciosament els estants de la teva farmàcia de confiança abans que comenci l’onada de calor i descarta els aerosols per complet si viatges con menors. La teva tranquil·litat mental i, sobretot, la salut pulmonar i cutània dels teus fills mereixen el petit esforç extra d’estendre la crema amb les teves pròpies mans.
Seguiràs arriscant la salut dels més petits de la casa per pura comoditat a l’hora d’aplicar-los el protector?