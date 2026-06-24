¿Dorms tapat en ple estiu? Psicòlegs revelen que aquest comportament amaga un benefici directe per a la teva salut

És una d’aquelles preguntes que ens fem en silenci mentre busquem la postura ideal al llit: per què necessito un llençol? Fins i tot quan les nits d’estiu són sufocants i el ventilador a penes aconsegueix moure l’aire, hi ha una part de nosaltres que se sent vulnerable sense aquesta capa extra sobre el cos.
Si ets dels que, passi el que passi, necessita sentir-se cobert per aclucar l’ull, deixa de buscar excuses sobre la temperatura de l’habitació. (Sí, nosaltres també hem intentat justificar-ho amb l’aire condicionat mil vegades).
El refugi tàctil que la teva ment demana a crits
Més enllà de la termoregulació física, la psicologia del son suggereix que aquest comportament té arrels molt més profundes. La necessitat d’estar tapat és, en essència, una recerca de seguretat emocional. Per al nostre cervell, el llençol actua com una mena d’escut infranquejable davant el món exterior.
En cobrir-nos, estem recreant de manera inconscient la sensació de protecció que experimentàvem en les primeres etapes de la nostra vida. És un mecanisme d’autoregulació que utilitza el tacte i la lleugera pressió per enviar un senyal clar al sistema nerviós: estàs fora de perill.
La connexió real amb la teva personalitat
Els experts assenyalen que les persones que no poden dormir sense tapar-se solen compartir certs trets de caràcter comuns. No és una llei inamovible, però sí una tendència marcada en els qui troben en el tèxtil un aliat indispensable per al descans.
Parlem d’individus amb una alta sensibilitat emocional. Són persones que, durant el dia, absorbeixen una gran quantitat d’estímuls i que, en arribar la nit, necessiten un entorn que els permeti “desconnectar” el soroll mental. El llençol funciona aquí com una barrera física contra l’ansietat acumulada.
La pressió suau i constant que exerceix la roba de llit sobre el cos fomenta l’alliberament de serotonina. És el mateix principi que explica per què les mantes pesades han guanyat tanta popularitat recentment entre els qui pateixen d’estrès sever.
Ets una persona analítica o impulsiva?
Curiosament, existeix una correlació entre aquest hàbit i la manera com gestionem les preocupacions. Els qui necessiten el llençol solen ser persones que volen controlar el seu entorn per sentir-se còmodes. Són analítiques, detallistes i, sovint, donen mil voltes als problemes abans de tancar els ulls.
El llençol no és només tela; és una àncora. En sentir aquest pes a sobre, el cos redueix de manera natural els nivells de cortisol, l’hormona de l’estrès, permetent que la ment deixi d’escanejar possibles amenaces i es permeti, finalment, entrar en la fase de son profund.
El ritual que el teu cervell agraeix
Potser et preguntes si això vol dir que tens algun problema. La resposta és un rotund no. Al contrari, és una forma d’autocura que el teu organisme ha après a implementar per compensar les exigències del ritme de vida actual. És un ritual de tancament que prepara el terreny per a la recuperació cel·lular.
La psicologia del son és fascinant perquè ens demostra que petits gestos, com triar un llençol de cotó o una manta fina, defineixen la qualitat de la nostra salut mental. Si el teu cos et demana cobertura, és perquè sap perfectament què necessita per calmar el ritme cardíac i estabilitzar la respiració.
No lluitis contra la teva naturalesa
La pròxima vegada que algú et pregunti per què dorms tapat en ple mes de juliol, ja tens la resposta tècnica. No és caprici, és psicologia pura. Estàs protegint el teu espai, el teu descans i, en definitiva, el teu equilibri emocional.
Accepta la teva necessitat d’aixopluc com a part de la teva identitat. Al final, el que importa és que a l’alba et despertis amb l’energia necessària per afrontar el nou dia. I tu, ets dels que deixa un peu fora o necessites estar completament embolicat per sentir que el descans és real?