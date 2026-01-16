David Requena, entrenador personal: la rutina de 7 moviments per recuperar força a casa després dels 50

Les recomanacions oficials d activitat física del Ministeri de Sanitat insisteixen en una idea simple: moure s amb regularitat i sumar força com a mínim diversos dies a la setmana. A partir dels 50, aquest missatge deixa de ser teòric i es torna pràctic: conservar autonomia per a tasques quotidianes i reduir el risc de caigudes.
El problema és que molta gent vol començar a casa i es perd entre rutines interminables o exercicis poc realistes. En els últims dies s ha popularitzat una proposta pensada per a persones que fa temps que no entrenen, amb objectes bàsics i sense necessitat de gimnàs. El que importa no és la intensitat del primer dia, sinó la lògica del pla i com es progressa.
L enfocament de l entrenador personal David Requena parteix de set patrons de moviment fàcils de reconèixer en la vida diària: asseure s i aixecar se, recollir pes del terra amb l esquena estable, empènyer, estirar, elevar càrregues per sobre del cap i estabilitzar el tronc. Traduït a exercicis concrets, la seqüència inclou esquat assistit al sofà, pes mort amb ampolles o manuelles, hip thrust amb suport al sofà, flexions adaptades, rem unilateral amb suport, press militar assegut i planxa amb opció de genolls.
Per què la força deixa de ser opcional després dels 50
Amb el pas del temps, la pèrdua de massa muscular i de capacitat funcional pot accelerar si no hi ha estímul de força. La conseqüència no sempre apareix com un problema esportiu, sinó com limitacions en accions bàsiques: pujar escales, aixecar se d una cadira, mantenir la postura o carregar una compra sense dolor.
El que diuen les guies oficials sobre moure s millor
L Organització Mundial de la Salut resumeix l objectiu amb un missatge directe: cada moviment compta. En les seves directrius, recorda que els adults han d acumular activitat aeròbica setmanal i, en edats avançades, afegir treball de força i tasques orientades a l equilibri per reduir el risc de caigudes. Es pot consultar en la comunicació de l OMS sobre les seves directrius d activitat física i sedentarisme: directrius de l OMS sobre activitat física.
A Espanya, el material institucional també emfatitza el bloc de força i la progressió gradual, especialment quan es parteix d una etapa sedentària. Un recurs útil és el document gràfic del Ministeri de Sanitat sobre recomanacions: recomanacions d activitat física per a població adulta.
La rutina que funciona sol semblar senzilla
En persones que reprenen l exercici, l èxit sol dependre de tres factors: triar moviments segurs, repetir los amb constància i augmentar la càrrega o la dificultat a poc a poc. Una rutina curta, ben pensada i repetible dos o tres dies per setmana pot ser més eficaç que un pla ambiciós que s abandona al primer contratemps.
La seqüència de set moviments i per què està dissenyada així
Aquesta proposta es basa en exercicis funcionals que cobreixen els grans grups musculars. La idea és entrenar cames i maluc, esquena, empenta del tren superior, espatlles i estabilitat del tronc, amb variacions per adaptar el nivell.
Què necessites abans de començar a casa
- Una cadira o sofà estable per a assistències i suports.
- Dues ampolles d aigua o un parell de manuelles lleugeres per començar.
- Espai lliure per moure t sense obstacles.
- Calçat estable o treball descalç si el terra és segur i no rellisca.
Si hi ha patologies rellevants, dolor persistent o dubtes sobre la tècnica, convé consultar amb un professional sanitari o d exercici qualificat. La progressió és part del pla: començar massa fort sol ser la via ràpida cap a l abandonament.
Els set exercicis, amb adaptacions per a principiants
- Esquat assistit al sofà. Objectiu: cames i control. Variant inicial: asseure s i aixecar se sense deixar se caure, fent servir mínimament els braços. Progressió: baixar sense tocar el seient o sostenir una càrrega enganxada al pit.
- Pes mort amb ampolles o manuelles. Objectiu: cadena posterior i postura. Clau: maluc cap enrere, genolls lleugerament flexionats i esquena estable mentre les càrregues baixen a prop de les cames.
- Hip thrust amb suport al sofà. Objectiu: glutis i estabilitat pèlvica. Peus recolzats, genolls flexionats, elevar els malucs fins a alinear espatlles, maluc i genolls. Pista tècnica útil: mantenir el coll neutre, sense forçar cervicals.
- Flexions adaptades. Objectiu: empenta i core. Escala de dificultat: paret, taula o taulell, sofà, genolls a terra, flexió completa. La progressió s aconsegueix baixant el punt de suport.
- Rem unilateral amb suport. Objectiu: esquena i postura. Recolzar una mà al sofà per estabilitzar se i portar el colze cap enrere sense obrir lo, controlant la baixada.
- Press militar assegut. Objectiu: espatlla funcional. Assegut, esquena recta, empènyer la càrrega cap amunt sense bloquejar, amb colzes en una trajectòria còmoda i control en baixar.
- Planxa. Objectiu: estabilitat del tronc. Cos alineat, respiració contínua. Variant inicial: recolzar els genolls i prioritzar la tècnica abans que el temps.
Com convertir-la en un pla realista de 2 o 3 dies per setmana
Les guies per a persones grans i el material divulgatiu institucional solen coincidir en una estructura bàsica: força com a mínim dos dies per setmana, volum moderat i progressió. El National Institute on Aging, per exemple, suggereix que una sèrie de 8 a 12 repeticions pot ser efectiva i que 2 o 3 sèries aporten més benefici, a més de recordar la importància d escalfar i no contenir la respiració: guia del NIA sobre força, equilibri i seguretat.
En la mateixa línia, el CDC detalla que, per a activitats de força, se sol treballar amb 8 a 12 repeticions per exercici i com a mínim una sèrie, ampliant a 2 o 3 sèries si es tolera: recomanacions del CDC per a persones grans.
Proposta d estructura per començar sense sobreactuar
|Setmana
|Freqüència
|Sèries i repeticions
|Objectiu
|1
|2 dies
|1 sèrie de 8 a 12 repeticions a cada exercici, o 10 a 20 segons en planxa
|Aprendre tècnica i acabar amb bona sensació
|2
|2 dies
|1 a 2 sèries de 8 a 12 repeticions, descansos amplis
|Augmentar volum sense perdre control
|3
|3 dies si es tolera
|2 sèries de 8 a 12 repeticions, planxa 15 a 30 segons
|Guanyar consistència setmanal
|4
|3 dies opcional
|2 a 3 sèries en els exercicis millor dominats
|Progressar en càrrega o en dificultat
Si una persona només pot fer menys repeticions amb bona tècnica, es prioritza la qualitat. També és vàlid augmentar la dificultat mantenint el mateix pes, per exemple passant de flexió a la paret a flexió a la taula.
Detalls que solen fallar a casa i com corregir-los
L error més comú: perseguir fatiga en lloc de control
En edats mitjanes i avançades, la tècnica sol ser la millor assegurança. Si l esquat es converteix en un gest desordenat o el pes mort es fa amb l esquena flexionada, l estímul deixa de ser útil i augmenta el risc de molèsties. L objectiu és acabar cada sèrie amb sensació d esforç, però sense perdre la postura.
Respiració, pauses i equilibri: el triangle que s ignora
Contenir la respiració, encadenar repeticions sense descans o entrenar amb pressa sol empitjorar l execució. Una pauta simple és exhalar en la fase d esforç i inhalar en tornar, descansar el necessari entre exercicis i afegir tasques d equilibri diversos dies a la setmana, cosa que també recomanen les directrius per a gent gran. Com a suport, el Ministeri de Sanitat disposa de materials sobre equilibri en població adulta: exercicis d equilibri per a població adulta.
Aquesta rutina s entén millor com un punt de partida: moviments bàsics, poca barrera d entrada i progressió mesurable. Quan es repeteix dues o tres vegades per setmana, amb càrregues que obliguen a esforçar se sense perdre la tècnica, es transforma en una cosa més important que una llista d exercicis: una estratègia per sostenir força, mobilitat i autonomia amb el pas dels anys.