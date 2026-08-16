Chelsea Handler, 51 anys: «Tenia por de guanyar volum, ara aixeco 16 quilos i estic més prima que mai»

Durant anys, una ombra ha perseguit moltes de nosaltres al gimnàs. La por a les peses, a la idea d’«engrossir».
És un clixé que ens ha robat força, confiança i, sobretot, resultats. Però ara, una revelació ens obre els ulls de bat a bat.
L’error que ens ha costat anys de progrés
L’actriu Chelsea Handler, als seus 51 anys, és la prova vivent que tot el que crèiem saber sobre l’entrenament amb peses era, en realitat, un gran error. Ella mateixa ho confessa.
Fa poc més d’una dècada, en el seu primer contacte amb l’entrenament de força, Chelsea tenia pànic. Com moltes dones, temia guanyar volum, un fantasma que ens han venut i que ara sabem que és fals.
Va començar amb manuelles de 2,5 quilos, una quantitat mínima, gairebé simbòlica. Però la seva transformació ha estat brutal, d’aquelles que ens fan replantejar-ho tot.
Ara aixeco 16 quilos i estic més prima que mai. Aquesta és la veritat que ningú ens havia explicat.
La revelació definitiva: més forta, més prima
La Chelsea Handler no només ha superat la seva por, sinó que ha revolucionat la seva rutina i el seu cos. Als 51, es proclama més forta que als 39. Està aixecant 16 quilos. I el més sorprenent? Està més prima que mai.
Aquest és el secret que moltes buscàvem. El truc que desmunta mites i ens allibera de la presó dels prejudicis sobre el fitness femení. Deixar enrere la por al volum ens obre la porta a la veritable força i a una figura més esculpida.
L’arquitecte de la transformació: Ben Bruno i la lògica de la força
Darrere d’aquesta metamorfosi hi ha Ben Bruno, un entrenador que ha desbancat les fórmules màgiques i els “trucs” de gimnàs. La seva filosofia és tan simple com efectiva: dominació dels moviments fonamentals.
Sense protocols agressius ni estàndards exagerats. La clau és la tècnica correcta, la constància i la progressió. Això vol dir anar augmentant el pes amb el temps. (Sí, exactament el contrari del que pensàvem).
No necessites un gimnàs de luxe ni un equipament complex. La rutina que Chelsea i Ben utilitzen sovint és una solució brillant per a viatgers o per a qui no té gaire espai a casa: un entrenament complet amb una sola mancuerna.
La rutina d’una sola mancuerna que canviarà el teu cos
Aquesta rutina està dissenyada per desenvolupar força general duradora. Ben suggereix que els principiants comencin amb manuelles de 4-8 kg, augmentant a 8-12 kg a mesura que es guanya experiència. Chelsea, per la seva banda, fa servir una de 14 kg en les seves demostracions, que ja és impressionant.
Normalment es fan tres sèries de cada exercici, augmentant el pes a cada sèrie. Entre 6 i 10 repeticions per exercici (o per cada costat en exercicis unilaterals). I, per descomptat, un descans de 60-90 segons entre cada exercici. El focus actual de la Chelsea és l’estabilitat del genoll, l’enfortiment dels glutis i el core, aspectes crucials per a la nostra salut a llarg termini.
Els moviments fonamentals: el teu nou arsenal de força
Aquí tens els cinc exercicis que et demostraran que aixecar peses no és per “engrossir”, sinó per definir, enfortir i sentir-te increïble:
1. Sentadilla goblet amb taló flotant: Agafa la mancuerna en vertical a l’altura del pit. Aixeca lleugerament els talons, contrau l’abdomen i baixa fins que les cuixes estiguin paral·leles al terra. Torna a la posició inicial mantenint els talons elevats. Aquest exercici és clau per al core i la força de les cames.
2. Extensió de tríceps a una cama: Amb l’esquena recolzada en un banc, un peu a terra i l’altra cama estesa, eleva els malucs. Contrau els glutis a dalt. Després, amb ambdues mans, estén la mancuerna per sobre del cap, mantenint els colzes alineats amb les orelles. És perfecte per a glutis, core i braços.
3. Pes mort romanès a una cama: De peu sobre una cama, aguanta la mancuerna amb l’altra mà. Flexiona lleugerament el genoll de la cama de suport mentre estens l’altra cama cap enrere. Baixa la mancuerna cap al terra amb l’esquena recta i torna a pujar. Un exercici imprescindible per a l’equilibri, glutis i isquiotibials.
4. Rem en posició de gos-ocell: Posa’t a quatre grapes sobre un banc, agafant una mancuerna amb una mà. Estén la cama oposada cap enrere i contrau l’abdomen per mantenir els malucs nivellats. Porta la mancuerna cap a les costelles, apretant l’omòplat. Un moviment excel·lent per a l’estabilitat del core i l’esquena.
5. Elevacions de maluc a una cama: Amb l’esquena superior recolzada en un banc, un peu a terra i l’altra cama estesa, impulsa’t amb el taló per aixecar els malucs. Contrau els glutis a la part superior i baixa de forma controlada. Això maximitzarà la força dels teus glutis i la salut de la teva esquena baixa.
La connexió amb la teva salut futura
Aquesta revolució en l’entrenament de força de Chelsea Handler no és un cas aïllat. Coincideix amb les recomanacions d’experts que insisteixen en la importància de guanyar múscul i perdre pes, especialment després dels 40.
No és una fórmula màgica, sinó una estratègia intel·ligent. És la solució definitiva per a una longevitat activa, per evitar problemes d’esquena i genolls, i per gaudir d’un cos més funcional i estètic.
El moment és ara: no perdis aquesta oportunitat
El temps passa i el nostre cos necessita aquest estímul. No hi ha excuses per no començar avui mateix. La informació la tens. La clau secreta per a la teva transformació ha estat revelada.
Aquesta és la inversió més rendible que faràs en la teva salut. Un cos fort és una vida plena. (I sí, estarem més primes, més tonificades i amb més energia).
Has pres la decisió correcta en llegir això. Ara tens el poder de canviar la teva rutina, el teu cos i la teva mentalitat. Estàs preparada per agafar la mancuerna i transformar-te?